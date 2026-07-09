Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 9/7/2026: Trong nước đi ngang, thế giới giảm sâu sau cú tăng nóng đầu tuần Giá cà phê hôm nay 9/7/2026 tại thị trường trong nước giữ ổn định quanh vùng 94.300 - 94.800 đồng/kg, còn giá thế giới quay đầu giảm mạnh sau nhịp tăng nóng đầu tuần.

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/7/2026 ổn định tại Tây Nguyên

Theo giacaphe.com cập nhật sáng 9/7, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.300 - 94.800 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch liền trước. Mức thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm hiện ở quanh 94.800 đồng/kg.

Tại vùng Đắk Nông cũ, thương lái đang thu mua cà phê ở mức 94.800 đồng/kg, đây là một trong những mức cao nhất được ghi nhận trong sáng nay. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng duy trì ở mốc 94.800 đồng/kg, cho thấy mặt bằng thu mua tại một số vùng trọng điểm vẫn đứng vững dù thị trường thế giới biến động mạnh.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được giao dịch ở mức 94.700 đồng/kg, đi ngang so với phiên trước. Tại Lâm Đồng, giá thu mua ổn định ở mức 94.300 đồng/kg, thấp hơn các địa phương còn lại nhưng chưa phát sinh biến động mới.

Khu vực Giá thu mua Biến động Đắk Nông cũ 94.800 đồng/kg Ổn định Gia Lai 94.800 đồng/kg Ổn định Đắk Lắk 94.700 đồng/kg Ổn định Lâm Đồng 94.300 đồng/kg Ổn định

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 9/7/2026 trong nước chưa chịu tác động rõ từ cú giảm mạnh trên các sàn kỳ hạn quốc tế. Hoạt động thu mua tại Tây Nguyên vẫn diễn ra thận trọng, biên độ giá giữa các địa phương chỉ khoảng 500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay 9/7/2026 giảm mạnh trên cả hai sàn

Trái với diễn biến ổn định tại thị trường nội địa, giá cà phê thế giới đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/7 giảm sâu trên cả sàn London và New York. Áp lực chốt lời sau nhịp tăng bùng nổ đầu tuần khiến robusta và arabica cùng đảo chiều.

Giá cà phê robusta trên sàn London lao dốc

Trên sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 7,46%, tương đương 303 USD/tấn, xuống còn 3.761 USD/tấn. Đây là mức giảm rất mạnh chỉ sau một phiên giao dịch, gần như xóa bỏ thành quả tăng trước đó.

Hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 giảm 3,38%, tương đương 131 USD/tấn, còn 3.741 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 3,31%, tương đương 127 USD/tấn, xuống 3.712 USD/tấn.

Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá robusta đã mất tổng cộng 303 USD/tấn, gần như lấy lại toàn bộ mức tăng 328 USD/tấn ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 6/7.

Giá cà phê arabica trên sàn New York cũng đi xuống

Tại sàn New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 2,22%, tương đương 7,35 US cent/pound, còn 324,25 US cent/pound.

Hợp đồng arabica giao tháng 9/2026 giảm 2,46%, tương đương 7,8 US cent/pound, xuống 309,8 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 2,54%, tương đương 7,75 US cent/pound, còn 297,25 US cent/pound.

Đáng chú ý, arabica kỳ hạn tháng 9 đã giảm tổng cộng 40,15 US cent/pound chỉ trong hai phiên gần nhất. Trước đó, mặt hàng này từng tăng tới 48,75 US cent/pound, tương ứng khoảng 16%, trong phiên lịch sử ngày 6/7.

Vì sao giá cà phê thế giới đảo chiều mạnh?

Theo Reuters, các nhà giao dịch cho biết đợt tăng mạnh hôm 6/7 chủ yếu được dẫn dắt bởi lực mua từ các quỹ đầu cơ. Khi đà tăng quá nhanh, áp lực điều chỉnh xuất hiện khiến thị trường quay đầu giảm mạnh.

Một yếu tố khác tác động đến tâm lý thị trường là nguồn cung từ Brazil. Nông dân tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đang bước vào vụ thu hoạch thuận lợi và có xu hướng bán ra nhiều hơn khi giá kỳ hạn ở vùng cao.

Ông Ilya Byzov, nhà giao dịch định lượng của công ty Sucafina, cho rằng các nhà sản xuất có thể tăng khối lượng bán nếu giá cà phê kỳ hạn bắt đầu ổn định. Ông cũng lưu ý quá trình tái phân bổ dòng vốn vào nhóm hàng hóa mềm có thể chưa hoàn tất.

Sản lượng robusta Brazil được dự báo lập kỷ lục

Hiệp hội những người trồng cà phê Amazon tại bang Rondonia, Brazil, dự báo sản lượng robusta của bang này trong niên vụ 2026 có thể đạt kỷ lục 3 triệu bao loại 60 kg. Con số này cao hơn dự báo 2,77 triệu bao của Conab.

Nếu dự báo trên thành hiện thực, sản lượng cà phê robusta tại Rondonia sẽ tăng gần 30% so với mức 2,32 triệu bao của niên vụ trước. Điều kiện thời tiết thuận lợi và hệ thống tưới tiêu được áp dụng rộng rãi là hai yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Chủ tịch Caferon Juan Travain cho biết vụ mùa 2026-2027 được kỳ vọng cho hạt cà phê kích cỡ lớn, chất lượng tốt và năng suất cao. Năng suất robusta tại Rondonia hiện đạt trung bình khoảng 64 bao/ha, thuộc nhóm cao trên thế giới.

Rủi ro El Nino vẫn cần được theo dõi

Dù triển vọng sản lượng tại Rondonia khá tích cực, thị trường vẫn thận trọng trước nguy cơ Super El Nino ảnh hưởng đến vụ tiếp theo. Theo ông Juan Travain, giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 là thời điểm nhạy cảm nhất do nắng nóng có thể ảnh hưởng đến quá trình ra hoa.

Tại bang Minas Gerais, điều kiện thời tiết kém thuận lợi hơn khi mưa thất thường trong tháng 6 làm tăng rủi ro bệnh do vi khuẩn và nấm trên cây cà phê.

Ông Enrique Alves, nhà nghiên cứu thuộc Embrapa, cho rằng robusta và các giống thuộc loài canephora như conilon có khả năng thích nghi tốt hơn với khí hậu nóng. Nhiều giống được trồng tại Rondonia cũng có khả năng kháng bệnh gỉ sắt lá và tuyến trùng.

Nhận định giá cà phê hôm nay 9/7/2026

Giá cà phê hôm nay 9/7/2026 trong nước vẫn giữ ổn định, cho thấy thị trường nội địa chưa phản ứng tức thì với đà giảm mạnh của sàn quốc tế. Tuy nhiên, nếu giá robusta London tiếp tục suy yếu, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể chịu áp lực trong các phiên tới.

Ở chiều thế giới, xu hướng ngắn hạn đang chịu tác động bởi hoạt động chốt lời, nguồn cung Brazil và kỳ vọng mùa vụ robusta tại Rondonia. Nhà đầu tư và doanh nghiệp xuất khẩu cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết Brazil, tiến độ thu hoạch và dòng tiền đầu cơ trên các sàn kỳ hạn.