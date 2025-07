Kinh tế Giá điện tăng, ưu tiên tiết kiệm điện Theo thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), triển khai Quyết định số 1279/QĐ-BCt Bộ Công Thương, từ ngày 10/5, giá điện chính thức điều chỉnh tăng thêm 4,8%/kWh, từ 2.103,11 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), lên 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT). Mức điều chỉnh này tương đương tăng 4,8% so giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Mức giá được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 28 của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; khung giá mức giá bán lẻ điện, các quy định liên quan đến giá điện.

Sửa chữa đảm bảo cấp điện năm 2025

Giá điện tăng

EVN cho hay, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 28/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá về mức tăng giá điện đến chi phí sử dụng điện của khách hàng sinh hoạt, hộ sử dụng điện từ 200 kWh trở xuống, chi phí tăng thêm không nhiều. Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ trả thêm từ 4.550 đồng đến hơn 65.050 đồng/tháng tùy mức độ sử dụng. Tuy nhiên, với hộ sinh hoạt sử dụng điện từ 201 kWh trở lên, chi phí sử dụng điện tăng cao hơn. Theo tính toán EVN, nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ (cả nước khoảng 574.000 khách hàng), mức tăng trung bình mỗi khách hàng 332.000 đồng/tháng. Còn khách hàng sản xuất (cả nước khoảng 1,98 triệu khách hàng), sau điều chỉnh giá, mỗi khách hàng trả thêm trung bình 677.000 đồng/tháng. Với các khách hàng hành chính sự nghiệp (tổng số 719.000 khách hàng), sau khi đổi giá, trung bình mỗi khách hàng trả thêm 125.000 đồng/tháng. Việc tăng giá điện ít nhiều ảnh hưởng đến mức chi tiêu sinh hoạt của người dân, hộ kinh doanh, cơ sở, doanh nghiệp; mọi đối tượng khách hàng đều quan tâm đến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong sinh hoạt hàng ngày, buôn bán kinh doanh, vận hành, sản xuất nhằm đảm bảo tối ưu chi phí.

Linh hoạt tiết kiệm điện

Trong khi đó, Sở Khoa học & Công nghệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mở hội thảo giới thiệu nhiều thiết bị tiết kiệm điện tối ưu, giá thành phù hợp, tạo không gian làm việc thoáng đãng, giảm tiền điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Hiện nhiều trang trại thanh long trong tỉnh đã và đang lắp đặt các loại bóng đèn led thương hiệu nổi tiếng thay thế bóng đèn tròn chong đèn thanh long trái vụ; tiền điện chong đèn trong tháng giảm so trước. Với Công ty cổ phần Công nghệ Nông nghiệp EDEN HUB ở xã Hàm Thuận Bắc chuyên trồng cây dược liệu, trồng gừng, sả, tinh chiết các loại dầu thơm, dầu nóng trước đây dùng hệ thống điện lưới bơm tưới nước trang trại, nay lắp đặt điện mặt trời phục vụ tưới tiêu. Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty EDEN HUB cho biết: “Lắp đặt điện mặt trời hiện nay có các chương trình hỗ trợ trả góp, thanh toán trước 20%, phần còn lại trả trong 5 năm. Công ty đầu tư 220 triệu đồng, lắp hệ thống điện mặt trời 30 kW; dự kiến 1 tháng được 3.612 kWh. Sản lượng điện dùng đủ cho việc tưới tiêu trang trại ban ngày; tính ra giá thấp hơn chi phí đầu tư hạ bình tiêu thụ điện lưới”.

Hiện thời điểm mùa hè nắng nóng, các chuyên gia kỹ thuật điện khuyến cáo đông đảo khách hàng dùng điện sinh hoạt rằng, thời tiết nắng nóng kéo dài làm nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như máy điều hòa tăng rất cao, điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm 60 - 70% tổng số lượng điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ của máy lạnh có thể tăng 2 - 3%... Cùng với đó, EVN, ngành điện Lâm Đồng khuyến cáo công sở, cơ sở sản xuất, người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối, buổi trưa 11h30’ - 15h, buổi tối 21h đến 23h. Ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, mọi người không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện, bàn ủi điện…) để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đảm bảo hiệu quả sử dụng điện cho khách hàng, đồng thời hạn chế hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so bình thường.