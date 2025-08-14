Đời sống Gia đình 3 thế hệ cùng gắn bó với Taekwondo Lâm Đồng Có một gia đình với 3 thế hệ cùng gắn bó với Taekwondo và có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của môn võ này trên vùng đất Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đó là gia đình của võ sư Nguyễn Văn Thảo, người Đà Lạt, hiện đang sinh sống tại phường Cam Ly - Đà Lạt. Sinh năm 1949, võ sư Nguyễn Văn Thảo bắt đầu học Taekwondo từ năm 1963. 2 năm sau đó, ông phụ tá cho các thầy dạy võ người Hàn Quốc tại Đà Lạt và bắt đầu nghiệp dạy võ. Năm 1990, khi các môn võ được tập luyện trở lại, ông mở phòng tập tại Đà Lạt với tên là Câu lạc bộ (CLB) Taekwondo – Hải Thượng. Đây là một trong những CLB Taekwondo lớn của Đà Lạt và của tỉnh Lâm Đồng (cũ). CLB này được duy trì liên tục tại địa điểm này từ đó cho đến nay.

Võ sư Nguyễn Văn Thảo (giữa) cùng 2 con trai, con dâu và 2 cháu nội tại CLB Taekwondo - Hải Thượng

Võ sư Nguyễn Văn Thảo cũng từng là Chủ tịch đầu tiên của Hội Taekwondo Lâm Đồng (hiện nay là Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng) trong 10 năm (từ năm 1990 - 2000); từng là Ủy viên Hội đồng Taekwondo Việt Nam. Là Chủ tịch Hội, ông đã góp công sức rất lớn để đưa phong trào Taekwondo Lâm Đồng thời điểm đó chuyển từ hệ phái ITF sang hệ phái WTF để hội nhập với thế giới, đưa môn võ này có bước phát triển vượt bậc tại Lâm Đồng.

Cho đến nay dù đã 76 tuổi, nhưng hằng ngày ông vẫn đều đặn dạy võ tại CLB Taekwondo - Hải Thượng của mình. CLB nằm trong khu vực trung tâm của Đà Lạt, có khoảng 150 môn sinh từ 5-6 tuổi đến trên 18 tuổi, chủ yếu là học sinh các cấp tại Đà Lạt tập luyện. Không ít trong số này là những môn sinh mới bắt đầu, được gia đình đưa đến để học võ, nhưng cũng có không ít môn sinh mang đai đen từ 1- 3 đẳng. CLB hằng ngày mở cửa tập luyện buổi chiều tối từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 40, tập luyện tất cả các ngày trong tuần, kể cả chủ nhật, chỉ nghỉ những dịp lễ, tết quan trọng.

“Nếu tính từ năm 1990 khi tôi mở CLB Hải Thượng đến nay, đã có trên 3.300 môn sinh học tại đây”- ông cho biết. Rất nhiều học trò từ phòng tập này sau đó trở thành huấn luyện viên, võ sư, các thầy dạy võ Taekwondo, đưa môn võ này rộng ra khắp các địa phương trong tỉnh.

Võ sư Nguyễn Văn Thảo có 2 con trai hiện đang hỗ trợ ông dạy võ tại CLB Hải Thượng. Cả 2 đều theo nghiệp võ như ông, dù có công việc riêng nhưng cùng tham gia dạy võ với ba mình. Con trai đầu của ông là Nguyễn Vũ Thái Bình (SN 1975) hiện mang đai đen 5 đẳng; con trai thứ 2 Nguyễn Vũ Kỳ Phong (SN 1978), hiện công tác tại Trường Đại học Đà Lạt nhưng cũng là võ sư 6 đẳng huyền đai Taekwondo.

Trước đây, võ sư Nguyễn Vũ Kỳ Phong từng giành Huy chương vàng quốc gia về Quyền thuật Taekwondo và giành Huy chương đồng quốc gia trong thi đấu đối kháng. Hiện nay, võ sư Kỳ Phong cùng võ sư Thái Bình mở và duy trì CLB Taekwondo tại Trường Đại học Đà Lạt từ năm 2003 đến nay với khoảng trên 40 môn sinh là sinh viên của trường tham gia tập luyện mỗi ngày.

Đặc biệt, cô con dâu Hồ Thị Quỳnh Trang của võ sư Nguyễn Văn Thảo cũng là một môn sinh Taekwondo và hiện mang đai đen 2 đẳng. Cả 2 cháu nội của ông gồm Nguyễn Hồ Mai Khanh, năm nay học lớp 12, mang đai đen 3 đẳng và cháu trai Nguyễn Đông Quân (7 tuổi), cũng đang tập Taekwondo. Theo võ sư Nguyễn Văn Thảo quan niệm, võ thuật như một một thể thao để rèn luyện sức khỏe, rèn luyện tính kiên nhẫn, chí tiến thủ, nâng cao thể lực, biết cách tự vệ cho bản thân, tự tin với cuộc sống. Nhờ học võ và dạy võ, luyện tập hằng ngày nên võ sư Nguyễn Văn Thảo vẫn còn rất khỏe; hằng ngày ông vẫn đều đặn đến lớp dạy võ.

“Tôi thấy dường như cả 3 thế hệ trong gia đình tôi đều có chung niềm đam mê với võ thuật. Con cháu biết mình quý, trân trọng võ thuật nên cùng đi chung con đường với mình. Đó là điều rất hạnh phúc”, ông Thảo tươi cười.

Còn với con trai ông, võ sư Nguyễn Vũ Thái Bình, anh chia sẻ : “Tôi rất vui và tự hào với truyền thống võ thuật của gia đình, tôi coi ba tôi như một tấm gương để nhìn vào đó mà rèn luyện, cố gắng mỗi ngày...”.