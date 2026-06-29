Cục Thuế ban hành Công điện số 14/CĐ-CT về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026.

Nội dung Công điện số 14/CĐ-CT cho biết:

Gia hạn thời gian nộp thuế năm 2026

Ngày 27/06/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.

Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/06/2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 30/12/2026.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định nêu trên của Chính phủ, đề nghị các đồng chí Thủ trưởng cơ quan thuế chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biến Nghị định tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Lưu ý thời gian gia hạn nộp thuế năm 2026

Một số nội dung cần lưu ý liên quan đến việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026 như sau:

Một là, thời gian gia hạn:

Thứ nhất, thời gian gia hạn tối đa là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026.

Thứ hai, thời gian gia hạn tối đa là 05 tháng đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026.

Thứ ba, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II năm 2026; thời gian gia hạn là 02 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý III năm 2026.

Thứ tư, thời gian gia hạn là 05 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026).

Hai là, người nộp thuế nộp Văn bản đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 01 lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn.

Ba là, thời hạn nộp Văn bản đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 02/11/2026./.