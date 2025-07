Giá heo hơi hôm nay (31/7) có xu hướng tăng nhẹ. Trong đó, khu vực miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên tiếp tục tăng giá heo hơi tại nhiều địa phương, trong khi giá heo tại miền Nam đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 58.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng tới 2.000 đồng/kg

Giá lợn hơi khu vực miền Bắc hôm nay ghi nhận mức tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, hiện giao động ở mức 60.000 - 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ cùng điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg lên mức cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg. Tương tự, Bắc Ninh và Hà Nội cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên cùng mức 64.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Hưng Yên và Hải Phòng tăng 1.000 đồng, hiện giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đều tăng 1.000 đồng, hiện thu mua heo hơi với giá 62.000 đồng/kg.

Riêng Lào Cai giữ nguyên mức 61.000 đồng/kg, còn Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục neo ở đáy khu vực với mức 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Tuyên Quang 63.000 +1.000 Cao Bằng 62.000 +1.000 Thái Nguyên 64.000 +2.000 Lạng Sơn 62.000 +1.000 Quảng Ninh 62.000 +1.000 Bắc Ninh 64.000 +1.000 Hà Nội 64.000 +1.000 Hải Phòng 63.000 +1.000 Ninh Bình 64.000 +2.000 Lào Cai 61.000 - Lai Châu 60.000 - Điện Biên 60.000 - Phú Thọ 64.000 +2.000 Sơn La 60.000 - Hưng Yên 63.000 +1.000

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Hà My)

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên tăng nhẹ vài nơi

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, một số địa phương ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 58.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng, đưa giá heo hơi lên 62.000 đồng/kg. Hà Tĩnh cũng nhích nhẹ 1.000 đồng, hiện đạt 61.000 đồng/kg.

Ngược lại, Quảng Trị và Gia Lai tiếp tục ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, lần lượt là 58.000 đồng/kg. Các địa phương như Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì ổn định ở mức 59.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, giá không đổi, giữ ở mức 60.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg, không ghi nhận điều chỉnh.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 62.000 +1.000 Nghệ An 62.000 +1.000 Hà Tĩnh 61.000 +1.000 Quảng Trị 58.000 - Huế 59.000 - Đà Nẵng 59.000 - Quảng Ngãi 59.000 - Gia Lai 58.000 - Đắk Lắk 60.000 - Khánh Hoà 60.000 - Lâm Đồng 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên. (Tổng hợp: Hà My)

Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam không thay đổi

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam tiếp tục lặng sóng trong ngày hôm nay, hiện đang dao động trong khoảng 61.000 - 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tây Ninh vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 64.000 đồng/kg. Đồng Nai và Cần Thơ cùng duy trì ở mức 63.000 đồng/kg.

TP HCM, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp thu mua heo ở mức 62.000 đồng/kg. Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất miền Nam với mức 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Đồng Nai 63.000 - Tây Ninh 64.000 - Đồng Tháp 62.000 - An Giang 62.000 - Cà Mau 62.000 - TP HCM 62.000 - Vĩnh Long 61.000 - Cần Thơ 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Hà My)

Giá heo hơi hôm nay 31/7 tăng tại miền Bắc vài miền Trung – Tây Nguyên, đứng giá tại miền Nam. Mức giá cao nhất hiện đạt 64.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh phía Bắc và Tây Ninh; trong khi mức thấp nhất là 58.000 đồng/kg ghi nhận tại Quảng Trị và Gia Lai.

Khẩn trương tập huấn chống dịch tả heo Châu Phi tại An Giang

Theo báo Nông nghiệp Môi trường, An Giang vừa triển khai tập huấn khẩn cấp về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho người chăn nuôi toàn tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên phạm vi toàn tỉnh. Chương trình tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 102 điểm cầu tại UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia tập huấn gồm các hộ chăn nuôi heo, cán bộ phụ trách công tác chăn nuôi - thú y tại những địa phương có phong trào chăn nuôi quy mô nông hộ và trang trại.

Nội dung tập huấn tập trung vào triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh năm 2025. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chăn nuôi. Hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng, chống dịch tả heo Châu Phi và nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật nuôi trên cạn cho người chăn nuôi.

Thông qua chương trình tập huấn, đã giúp đội ngũ cán bộ thú y, chủ trang trại, hộ chăn nuôi nhận biết được các triệu chứng và đặc điểm lây lan của bệnh dịch tả heo Châu Phi. Từ đó chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình dịch bệnh, nâng cao ý thức phòng ngừa, xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nhất là chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm bảo vệ an toàn cho đàn gia súc và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm từ vật nuôi sang người.

Ngoài tổ chức tập huấn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang phối hợp với các đợn vị liên quan còn lồng ghép công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiêu quả công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Phối hợp thực hiện tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi.