Gia Lai chuẩn bị đấu thầu khu đô thị nghỉ dưỡng gần 3.000ha tại Ghềnh Ráng - Vũng Chua Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua quy mô 2.874ha vừa được bổ sung vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2026-2027.

HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua nghị quyết bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Trong số 5 dự án được phê duyệt, Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua là dự án có quy mô lớn nhất, đánh dấu bước tiến pháp lý quan trọng để địa phương tìm kiếm đối tác triển khai tổ hợp đô thị biển đẳng cấp quốc tế.

Lộ trình đấu thầu và quy mô quy hoạch 1/2.000

Theo kế hoạch, dự án dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2027. Quy trình này ước tính kéo dài khoảng 10 tháng kể từ thời điểm dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Việc đưa dự án vào danh mục đấu thầu là bước tiếp nối sau khi địa phương hoàn tất các thủ tục quy hoạch phân khu quan trọng.

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 2.874ha, trải dài qua các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc của tỉnh Gia Lai.

Địa điểm quy hoạch Khu đô thị nghỉ dưỡng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, vào tháng 5/2026, nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt với định hướng phát triển rõ nét. Dự án dự kiến phục vụ quy mô dân số khoảng 40.000 người. Chỉ tiêu về khách du lịch cũng được tính toán kỹ lưỡng với lượng khách bình quân đạt hơn 6.900 lượt/ngày và có thể tăng lên hơn 17.200 lượt/ngày vào các giai đoạn cao điểm. Trong tổng diện tích nghiên cứu, quỹ đất xây dựng đô thị chiếm khoảng 1.543ha.

Phân khu chức năng và định hướng hạ tầng du lịch mới

Quy hoạch chi tiết chia dự án thành các phân khu chức năng dựa trên đặc điểm địa hình tự nhiên. Khu vực núi Vũng Chua được định hướng phát triển các loại hình nhà ở ven sườn núi, khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với trung tâm thể thao và sân golf. Đây sẽ là không gian xanh chủ đạo, tận dụng lợi thế tầm nhìn từ trên cao hướng biển.

Tại khu vực Quy Hòa - Xuân Vân, quy hoạch tập trung hình thành tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch ven biển. Đáng chú ý, phương án quy hoạch không chỉ chú trọng xây dựng mới mà còn đặt mục tiêu bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo hiện hữu. Đồng thời, dự án nghiên cứu tích hợp các loại hình vận tải du lịch tiên tiến như taxi bay và thủy phi cơ để tăng tính kết nối và trải nghiệm cho du khách.

Sau khi hoàn thành, đây dự kiến là khu đô thị nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất tại địa phương. Ảnh minh họa

Để tạo quỹ đất sạch phục vụ dự án, UBND tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án di dời Bệnh viện phong Quy Hòa. Các bước chuẩn bị mặt bằng và hoàn thiện pháp lý đang được đẩy nhanh để đảm bảo tiến độ đấu thầu theo đúng lộ trình đã đề ra.

Vị thế mới của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập

Việc triển khai các siêu dự án nghỉ dưỡng ven biển nằm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai mới. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính (bao gồm tỉnh Gia Lai và Bình Định cũ), Gia Lai hiện là tỉnh lớn thứ hai cả nước với diện tích gần 22.000km².

Sở hữu đường bờ biển dài và quỹ đất đồi núi đa dạng, địa phương đang tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng du lịch. Dự án Ghềnh Ráng - Vũng Chua được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị biển của tỉnh.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý từ các nguồn tin chính thức trước khi quyết định giao dịch.