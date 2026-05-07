Gia Lai đầu tư 640 tỷ đồng xây trục đường kết nối KCN Trà Đa và KĐT CK54 UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm dài hơn 9km, kết nối các khu kinh tế quan trọng với trung tâm Pleiku và xã Biển Hồ trong giai đoạn 2025-2029.

UBND tỉnh Gia Lai vừa chính thức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trục chính kết nối Khu đô thị CK54 và Khu công nghiệp Trà Đa đến trung tâm Phường Pleiku và Xã Biển Hồ. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm hoàn thiện mạng lưới đô thị và thúc đẩy giao thương công nghiệp tại khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư 640 tỷ đồng, kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm tại Gia Lai.

Chi tiết quy hoạch và quy mô kỹ thuật

Dự án được phân loại là công trình giao thông đô thị cấp II, thuộc nhóm B, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến đạt khoảng 9,35km, được chia thành hai trục lộ chính:

Đường Tôn Thất Thuyết: Chiều dài khoảng 3,45km. Điểm đầu giao với đường Phạm Văn Đồng và điểm cuối giáp Khu đô thị CK54.

Chiều dài khoảng 3,45km. Điểm đầu giao với đường Phạm Văn Đồng và điểm cuối giáp Khu đô thị CK54. Đường Ngô Quyền: Chiều dài khoảng 5,9km. Điểm đầu giao với đường Lý Thường Kiệt và điểm cuối kết nối với đường Tôn Đức Thắng.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029 trên địa bàn các Phường Pleiku, Phường Thống Nhất và Xã Biển Hồ, Gia Lai. Việc hình thành trục giao thông này được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu vận tải tăng cao cho Khu công nghiệp Trà Đa, đồng thời tạo điều kiện khai thác quỹ đất và hạ tầng tại Khu đô thị CK54.

Bổ sung 100 tỷ đồng xây dựng đường Trần Văn Bình

Bên cạnh trục kết nối chính, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã phê duyệt dự án đầu tư đường Trần Văn Bình, đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt, thuộc Phường Pleiku. Dự án này có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Tuyến đường Trần Văn Bình sẽ có điểm đầu giáp Khu đô thị Cầu Sắt, điểm cuối giao với đường Lý Thường Kiệt và đường Ngô Quyền. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Việc đầu tư đồng bộ các tuyến nhánh này sẽ giúp tăng cường khả năng kết nối liên vùng, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực nội đô.

Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông tại Gia Lai không chỉ giúp hoàn thiện quy hoạch đô thị mà còn là đòn bẩy thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu đô thị mới. Sự kết nối mạch lạc giữa trung tâm Phường Pleiku với các vùng phụ cận như Xã Biển Hồ sẽ tạo tiền đề cho quá trình đô thị hóa bền vững.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh thực tế pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản trong khu vực.