Gia Lai phê duyệt quy hoạch 31,3 ha tổ hợp y tế và khu dân cư tại xã Tuy Phước Dự án quy hoạch chi tiết 1/500 này kết hợp giữa hạ tầng y tế chuyên sâu, khu dưỡng lão và khu dân cư tái định cư, nhằm cụ thể hóa mạng lưới cơ sở y tế của tỉnh Gia Lai đến năm 2030.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho dự án Bệnh viện đa khoa - chuyên sâu lão khoa - phục hồi chức năng - dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kết hợp khu dân cư, tái định cư. Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 31,3 ha, tọa lạc tại thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước và xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Chi tiết quy hoạch và ranh giới dự án

Khu vực lập quy hoạch có vị trí tiếp giáp chiến lược với hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu. Cụ thể, phía Bắc giáp đất canh tác lúa; phía Nam giáp đường bê tông hiện trạng; phía Đông giáp trục đường Diêm Vân – Cát Tiến và phía Tây giáp đường ĐT 640. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Quyết định số 438/QĐ-BYT của Bộ Y tế về quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030.

Khu vực quy hoạch dự kiến sẽ trở thành điểm nhấn về hạ tầng y tế và đô thị tại khu vực xã Tuy Phước.

Về cơ cấu sử dụng đất, tổng diện tích 31,3 ha được phân bổ cho các hạng mục chính bao gồm:

Đất xây dựng bệnh viện: 100.000 m² (tương đương 10 ha).

100.000 m² (tương đương 10 ha). Đất xây dựng khu dân cư và tái định cư: Hơn 213.995 m² (hơn 21 ha).

Bên cạnh mục tiêu phát triển hạ tầng y tế, dự án còn đóng vai trò là khu dân cư và tái định cư, tạo cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất ở tại địa phương theo đúng quy định hiện hành.

Định hướng phát triển đô thị và hạ tầng khu vực

Đáng chú ý, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã phê duyệt quy hoạch chung cho xã Tuy Phước Đông và xã Tuy Phước với tầm nhìn dài hạn. Khu vực xã Tuy Phước Đông (diện tích 60,66 km²) được xác định là đầu mối giao thông quan trọng phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, định hướng phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ du lịch và kinh tế biển, phấn đấu đạt tiêu chí phường trong giai đoạn 2025-2035.

Trong khi đó, xã Tuy Phước với diện tích 53,37 km² sẽ tập trung vào vai trò logistics và công nghiệp địa phương, kết nối hệ sinh thái đầm Thị Nại và hướng tới mục tiêu lên phường vào giai đoạn 2025-2030. Việc triển khai tổ hợp y tế và khu dân cư 31,3 ha được xem là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện hạ tầng xã hội cho các khu vực này.

Trách nhiệm triển khai và giám sát

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để công bố quy hoạch, cắm mốc giới thực địa và lưu trữ hồ sơ quản lý. Các cơ quan chức năng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề ra.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại Sở Xây dựng trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.