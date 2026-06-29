Gia Lai phê duyệt quy hoạch khu đô thị hồ Phú Hòa 280ha, vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng Dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa tại Gia Lai quy mô gần 280 ha đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500, dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào năm 2040.

UBND tỉnh Gia Lai vừa chính thức phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa. Với quy mô gần 280 ha và tổng vốn đầu tư vượt mức 21.954 tỷ đồng, đây được kỳ vọng là hạt nhân phát triển đô thị mới, hiện đại và bền vững tại địa phương.

Phạm vi quy hoạch và định hướng phát triển

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 279,7 ha, tọa lạc tại Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Bắc và Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai. Dự án nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt trước đó, đồng thời bám sát mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2020 - 2035.

Quy hoạch mới khu đô thị gần 280 ha tại khu vực Quy Nhơn, Gia Lai

Mục tiêu của quy hoạch là hình thành một hệ sinh thái đô thị đồng bộ, tích hợp đa dạng chức năng bao gồm:

Nhà ở: Phát triển các loại hình nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại và nhà ở xã hội.

Phát triển các loại hình nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại và nhà ở xã hội. Tiện ích xã hội: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, các công trình văn hóa, y tế và giáo dục.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, các công trình văn hóa, y tế và giáo dục. Du lịch và Thể thao: Không gian phục vụ nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng và các hoạt động thể thao chuyên sâu cho cư dân.

Năng lực nhà đầu tư và tiềm lực tài chính

Dự án được thực hiện bởi liên danh nhà đầu tư bao gồm: Tập đoàn Geleximco, Công ty Cổ phần Glexhomes, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (CIENCO 8). Tổng mức đầu tư của dự án được xác định ở mức hơn 21.954 tỷ đồng.

Sự góp mặt của các doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản và hạ tầng giao thông được đánh giá là bảo chứng cho tính khả thi và chất lượng triển khai dự án. UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn phải hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết trong thời hạn không quá 02 tháng.

Lộ trình triển khai dự kiến đến năm 2040

Theo kế hoạch, dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa sẽ được thực hiện qua hai giai đoạn chính kéo dài trong 15 năm:

Giai đoạn 1 (Q2/2025 - Q2/2028): Tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản. Trong đó, việc xây dựng hạ tầng cho khu vực nhà ở xã hội sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản. Trong đó, việc xây dựng hạ tầng cho khu vực nhà ở xã hội sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Giai đoạn 2 (Q3/2028 - Q4/2040): Hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; triển khai xây dựng các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ du lịch và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng.

Công ty Cổ phần Phú Hòa City là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành. Dự án hướng tới mục tiêu phát triển khu đô thị thông minh, bền vững và hài hòa với cảnh quan tự nhiên của khu vực hồ Phú Hòa.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch.