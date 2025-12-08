Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường Diên Hồng, IaKring, Yên Đỗ, và Diên Phú. Phường có quy mô kinh tế và nguồn lực phát triển ngày càng mở rộng, vì vậy trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường tập trung phát triển nhanh các ngành thương mại và dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 đạt 12,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 9 triệu USD. Thu ngân sách đến năm 2030 đạt 141 tỷ đồng. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,01%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 75% trở lên. Hằng năm, kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên; trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong đó tập trung quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư, cải tạo Trung tâm thương mại, Dự án phố ẩm thực, tại bãi đậu xe số 1, và phố đi bộ đường Nguyễn Thiện Thuật. Kêu gọi đầu tư các quỹ đất với mục đích thương mại dịch vụ, như siêu thị 29 Nguyễn Văn Cừ, 2 vị trí thương mại tại đường Nguyễn Văn Linh. Khai thác tiềm năng của khu vực Hồ Diên Hồng với tổng diện tích 10,96ha trong đó diện tích 2,65ha.

Ông Đoàn Hữu Dũng, Bí thư Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 cho biết, trước mắt phường tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm dự án chợ đêm, tạo thành điểm đến thu hút khách, nhằm lan tỏa các hoạt động ra khu vực lân cận. Đối với khu vực Hồ Diên Hồng, với lợi thế cảnh quan đẹp, phường sẽ định hướng xây khai thác quỹ đất dịch vụ theo hướng phát triển bền vững.

Thời gian tới, phường tổ chức họp, lấy ý kiến quy hoạch chi tiết, bài bản, khoa học, mục tiêu phát triển các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng gồm quy hoạch phân khu nhà hàng, khách sạn với diện tích phù hợp.

Khu vực Hồ Diên Hồng sẽ được quy hoạch tập trung phát triển dịch vụ có chất lượng, nhằm khai thác tiềm năng cảnh quan theo hướng bền vững.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ phường tiếp tục cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đô thị hiện đại, văn minh; nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, bảo đảm người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt nhất.

Phường tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội; kiện toàn bộ máy chính quyền tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chú trọng quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.