Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương được thực hiện nghiêm túc, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, việc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động quốc phòng tại địa phương.

Tỉnh đã hoàn thành việc thành lập và kiện toàn 135 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, bảo đảm đúng quy định về tổ chức, biên chế và năng lực chỉ huy. Các đơn vị quân sự địa phương được củng cố về cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, đồng thời triển khai các đề án xây dựng chốt dân quân thường trực tại các xã biên giới, góp phần tăng cường khả năng phòng thủ và kiểm soát địa bàn.

Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai Phạm Ngọc Cảnh báo cáo tại hội nghị.

Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được quan tâm huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng chiến đấu. Các hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ, hội thao, hội thi được tổ chức thường xuyên, giúp nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Tỉnh Gia Lai cũng đang phối hợp các sở, ngành liên quan để giải quyết các khó khăn về đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất và đầu tư hạ tầng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Việc xây dựng trụ sở làm việc cho các đơn vị quân sự cấp xã được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm điều kiện hoạt động lâu dài, chính quy và hiệu quả.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và công tác tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai Phạm Ngọc Cảnh cho biết, sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân thực hiện công tác sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, lộ trình của cấp trên.

Qua đó bảo đảm hoàn thành cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “tinh, gọn, mạnh” tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Với vị trí chiến lược, gần 90km đường biên giới và sự đa dạng về dân tộc, Gia Lai xác định công tác quốc phòng-quân sự địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.