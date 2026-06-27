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    Giả lập PS4 ShadPS4 ra mắt ShadNet: Chơi mạng không cần PSN và PlayStation Plus

    Tuệ Nhân27/06/2026 11:27

    Trình giả lập ShadPS4 vừa công bố ShadNet, hệ thống máy chủ tùy chỉnh mã nguồn mở cho phép người dùng chơi game đa người chơi mà không cần tài khoản PSN hay PS Plus.

    Cộng đồng giả lập PlayStation 4 vừa chứng kiến một bước tiến lớn khi đội ngũ phát triển ShadPS4 chính thức công bố ShadNet. Đây là một hệ thống máy chủ tùy chỉnh (custom server) mã nguồn mở, được thiết kế để thay thế hoàn toàn hạ tầng mạng của Sony, cho phép game thủ PC trải nghiệm tính năng đa người chơi (multiplayer) mà không cần kết nối với PlayStation Network (PSN) hay duy trì gói thuê bao PlayStation Plus trả phí.

    Cơ chế hoạt động của ShadNet trên trình giả lập ShadPS4

    ShadNet được xây dựng dựa trên triết lý tương tự như RPCN — giải pháp máy chủ tùy chỉnh cực kỳ phổ biến của trình giả lập PS3 (RPCS3). Thay vì cố gắng kết nối trực tiếp vào hệ thống đóng của Sony, ShadNet tạo ra một môi trường mạng độc lập để các phiên bản giả lập có thể tìm thấy và tương tác với nhau.

    Đội ngũ phát triển ShadPS4 chia sẻ trên trang chủ: "Chúng tôi rất hào hứng thông báo về sự ra đời của ShadNet. Dự án này đã được triển khai trong vài tháng qua và hiện đã đạt đến giai đoạn có thể công bố chính thức để người dùng bắt đầu thử nghiệm".

    Giao diện trang web chính thức của trình giả lập ShadPS4
    Ảnh chụp màn hình từ trang web chính thức của ShadPS4.

    Hiện trạng phát triển và khả năng tương thích

    Mặc dù là một bước đột phá, các nhà phát triển cũng rất thẳng thắn về những hạn chế ở giai đoạn hiện tại. ShadNet vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và hiện chỉ mới hỗ trợ tính năng theo dõi điểm số (score tracking). Tuy nhiên, người dùng đã có thể đăng ký tài khoản trực tiếp trên trang web của trình giả lập để chuẩn bị cho các đợt thử nghiệm tính năng chơi mạng sâu hơn trong tương lai.

    Sự ra đời của ShadNet diễn ra ngay sau khi ShadPS4 tung ra bản cập nhật lớn nhất từ trước đến nay — phiên bản v0.16.0. Bản cập nhật này mang đến hàng loạt cải tiến quan trọng:

    • Độ chính xác mô phỏng: Cải thiện khả năng xử lý đồ họa, âm thanh và độ trễ đầu vào.
    • API Vulkan: Tăng cường độ ổn định khi xử lý hình ảnh trên các dòng card đồ họa hiện đại.
    • Hỗ trợ PS4 Pro: Mở rộng tính năng Neo GPU, giúp tăng khả năng tương thích với các tựa game được tối ưu hóa cho hệ máy PS4 Pro.
    • Chơi mạng cục bộ: Bổ sung hỗ trợ chơi nhiều người trên cùng một máy (local multiplayer).

    Rủi ro pháp lý và phản ứng từ phía Sony

    Việc ShadPS4 cho phép người dùng bỏ qua hệ thống PSN để chơi mạng là một hành động nhạy cảm về mặt pháp lý. Trong hai năm qua, Sony vẫn chưa có động thái can thiệp trực tiếp vào dự án này. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng khi ShadNet bắt đầu vận hành ổn định và thu hút lượng lớn người dùng "vượt rào" khỏi hệ sinh thái trả phí của PlayStation, Sony hoàn toàn có thể đưa ra các yêu cầu ngừng hoạt động (cease-and-desist) để bảo vệ quyền lợi kinh doanh.

    Hiện tại, ShadPS4 vẫn được đánh giá là trình giả lập PS4 triển vọng nhất, đặc biệt sau khi chứng minh khả năng chạy tựa game đình đám Bloodborne trên PC với độ phân giải và tốc độ khung hình vượt xa bản gốc trên console.

    Tính năngTrạng thái hiện tại (v0.16.0)
    Chơi mạng qua ShadNetĐang thử nghiệm (hỗ trợ lưu điểm số)
    Yêu cầu tài khoản PSNKhông cần thiết
    Đồ họaHỗ trợ Vulkan, tối ưu cho PS4 Pro
    Chơi mạng cục bộĐã hỗ trợ

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          Giả lập PS4 ShadPS4 ra mắt ShadNet: Chơi mạng không cần PSN và PlayStation Plus
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