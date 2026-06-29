Giá máy chơi game dự kiến tăng mạnh do khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ vào cuối năm 2026 Báo cáo từ Jefferies Equity Research cảnh báo giá linh kiện bộ nhớ có thể tăng vọt tới 50% vào cuối năm 2026, gây áp lực tăng giá lên các dòng console như PS5 và Switch 2.

Thị trường máy chơi game (console) đang đứng trước nguy cơ đối mặt với một đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Theo báo cáo phân tích mới nhất từ Jefferies Equity Research, sự khan hiếm và tăng giá đột biến của linh kiện bộ nhớ sẽ là tác nhân chính đẩy chi phí sản xuất lên cao trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Cú sốc giá bộ nhớ trong hai quý cuối năm 2026

Ngành công nghiệp công nghệ đang trải qua một cuộc khủng hoảng bộ nhớ nghiêm trọng và người tiêu dùng bắt đầu cảm nhận rõ rệt những tác động này. Sony, Microsoft và Nintendo đều đã có những động thái điều chỉnh giá bán máy chơi game tại nhiều khu vực khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo đây mới chỉ là sự khởi đầu của một chu kỳ tăng giá mới.

PS5, Switch 2, and Xbox Series X.

Dữ liệu từ Jefferies Equity Research chỉ ra rằng giá bộ nhớ có thể tăng từ 40% đến 50% trong quý III/2026 so với quý trước đó. Tình hình được dự báo sẽ tiếp tục leo thang trong quý IV với mức tăng bổ sung khoảng 30% đến 40%. Đáng lo ngại hơn, mức giá này được dự báo sẽ duy trì ở ngưỡng cao trong suốt năm 2027 với mức tăng trưởng hàng năm dao động từ 40% đến 45%.

Giai đoạn dự báo Mức tăng giá bộ nhớ dự kiến Quý III/2026 40% - 50% (so với quý trước) Quý IV/2026 30% - 40% (so với quý trước) Cả năm 2027 40% - 45% (so với cùng kỳ năm trước)

Nguyên nhân từ sự bùng nổ của AI và dịch vụ đám mây

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung không đến từ lĩnh vực điện tử tiêu dùng truyền thống mà từ sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI). Các tập đoàn công nghệ lớn và nhà cung cấp dịch vụ đám mây đang đẩy mạnh ký kết các thỏa thuận dài hạn với những nhà sản xuất bộ nhớ nhằm đảm bảo nguồn cung cho các trung tâm dữ liệu khổng lồ.

Theo phân tích, khoảng 50% nguồn cung bộ nhớ toàn cầu hiện đã bị ràng buộc bởi các hợp đồng ưu tiên này và con số này có thể sớm tăng lên mức 70%. Việc các ông lớn công nghệ chiếm giữ phần lớn năng lực sản xuất khiến các nhà sản xuất phần cứng chơi game rơi vào thế bị động, buộc phải chấp nhận mức giá linh kiện cao hơn để duy trì dây chuyền lắp ráp.

Hệ lụy đối với người dùng và các thế hệ console tương lai

Đối với cộng đồng game thủ, đây là một tín hiệu không mấy khả quan. Không chỉ các hệ máy hiện tại như PlayStation 5 hay Xbox Series X bị đe dọa tăng giá, mà ngay cả những thiết bị tương lai như PlayStation 6 hay dự án Project Helix của Microsoft cũng đứng trước áp lực về chi phí ngay từ khâu thiết kế.

Ông Martin Hiegl, Giám đốc điều hành tại Lenovo, nhận định rằng giá DRAM và NAND khó có thể quay lại mức thấp của đầu năm 2025. Thay vào đó, mức giá cao hiện nay có thể trở thành "trạng thái bình thường mới" kéo dài đến năm 2030 và xa hơn nữa. Người dùng chỉ có thể hy vọng vào sự hạ nhiệt của thị trường vào năm 2028, khi các nhà máy sản xuất mới chính thức đi vào hoạt động và bổ sung nguồn cung cho thị trường toàn cầu.