Giá sầu riêng hôm nay 7/8: Tăng mạnh 4.000 đồng/kg

Sáng 7/8, trong khi giá sầu riêng tại Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ tăng từ 2.000 – 4.000 đồng/kg thì tại Tây Nguyên lại ghi nhận mức giảm đáng kể.

Giá sầu riêng hôm nay

Theo cập nhật sáng nay (7/8), giá sầu riêng tại hai khu vực trọng điểm là Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ có xu hướng tăng nhẹ:

Sầu riêng RI6 đẹp lựa tại Tây Nam Bộ tăng 2.000 đồng, lên mức 40.000 – 42.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái mua xô tăng mạnh 2.000 – 3.000 đồng, đạt mức 40.000 – 43.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, RI6 đẹp lựa cũng tăng 2.000 đồng, giao dịch trong khoảng 40.000 – 44.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, sầu riêng Thái mua xô khu vực này tăng mạnh 4.000 đồng, đạt 40.000 – 45.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một số loại khác như RI6 xô và sầu Thái đẹp lựa vẫn giữ giá ổn định hoặc giảm nhẹ 1.000 đồng/kg.

Trái với xu hướng tăng ở miền Tây và Đông Nam Bộ, thị trường sầu riêng Tây Nguyên ghi nhận mức giảm rõ rệt:

RI6 đẹp lựa giảm 2.000 đồng, xuống còn 40.000 – 42.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái đẹp lựa giảm từ 1.000 – 5.000 đồng, hiện dao động 75.000 – 80.000 đồng/kg.

Các loại sầu riêng xô giữ nguyên mức giá, riêng sầu Thái mua xô vẫn giữ giá 38.000 – 45.000 đồng/kg.

Sự điều chỉnh này phản ánh biến động nguồn cung và nhu cầu thu mua giữa các khu vực, cũng như tác động từ điều kiện thời tiết và chất lượng trái sầu riêng trong giai đoạn hiện tại.

Cơn sốt sầu riêng tại Trung Quốc thúc đẩy đầu tư vào Indonesia

Theo Global Voices, sự bùng nổ nhu cầu sầu riêng từ thị trường Trung Quốc trong thời gian gần đây đã kéo theo làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các vùng trồng sầu riêng tại Indonesia.

Ông Catur Dian Mirzada, chuyên gia về sầu riêng, cho biết: “Palu (Trung Sulawesi) đang là trung tâm sản xuất sầu riêng nổi bật nhất Indonesia, đặc biệt với giống Montong. Hiện có khoảng 30 nhà đầu tư Trung Quốc đang chờ cơ hội đầu tư tại đây.”

Tuy chưa đạt đến danh tiếng toàn cầu như sầu riêng Thái Lan hay Malaysia, nhưng Indonesia sở hữu lợi thế lớn về địa lý khi có thể trồng và thu hoạch sầu riêng quanh năm nhờ trải dài trên đường xích đạo.

Theo GS. Awang Maharijaya (Đại học Nông nghiệp Bogor), mô hình vườn nhà nhỏ lẻ đang dần chuyển sang đồn điền công nghiệp quy mô lớn trong khoảng 10 năm gần đây, mở ra khả năng tiếp cận trực tiếp thị trường xuất khẩu lớn.

Tuy nhiên, cả hai chuyên gia đều nhận định rằng Indonesia vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình chuẩn hóa sản xuất, với nhiều thách thức về chất lượng và sự nhất quán. Ông Mirzada nhấn mạnh: “Thách thức không nằm ở số lượng mà là chất lượng và tính ổn định. Chúng tôi cần thêm khoảng 10 năm phát triển, từ giáo dục nông dân, cung cấp phân bón, kiểm soát sâu bệnh đến đảm bảo quy trình chăm sóc cây.”

Với giá trị kinh tế cao, thời gian thu hoạch linh hoạt và nhu cầu tăng mạnh từ Trung Quốc, ngành sầu riêng Đông Nam Á vẫn được đánh giá là đầy tiềm năng. Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế đó, cả người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu cần tập trung vào cải thiện chất lượng trái, quản lý sản xuất và xây dựng thương hiệu vùng trồng.

Trong ngắn hạn, giá sầu riêng trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động nhẹ, phụ thuộc vào nguồn cung – cầu nội địa và chất lượng trái đến từ từng khu vực.