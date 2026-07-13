Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 13/7/2026: Lâm Đồng giữ đỉnh 141.000 đồng/kg, giá xuất khẩu giảm mạnh Giá tiêu hôm nay 13/7/2026 đi ngang ở 138.000–141.000 đồng/kg, trái chiều với đợt giảm mạnh của giá xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay 13/7/2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm không ghi nhận điều chỉnh mới so với ngày 12/7. Mức thu mua cao nhất tiếp tục được ghi nhận tại khu vực Đắk Nông cũ với 141.000 đồng/kg, còn Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ cùng đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Dù đi ngang trong phiên đầu tuần, thị trường hồ tiêu nội địa vừa trải qua một tuần tăng đáng kể. Giá tại các vùng nguyên liệu đã tăng từ 4.000 đến 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng chung trở lại vùng 138.000–141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay 13/7/2026

Khảo sát tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cho thấy các địa phương đều giữ nguyên giá thu mua so với ngày hôm trước.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 12/7 Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) 141.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) 139.000 đồng/kg Không đổi Gia Lai 138.000 đồng/kg Không đổi Đồng Nai (Bình Phước cũ) 138.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 139.200 đồng/kg Không đổi

Lâm Đồng, tại khu vực Đắk Nông trước đây, tiếp tục dẫn đầu bảng giá với 141.000 đồng/kg. Giá tại Đắk Lắk thấp hơn 1.000 đồng/kg, đạt 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM, hồ tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg. Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ thuộc Đồng Nai cùng đứng cuối bảng với 138.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg. Giá trung bình tại năm khu vực khảo sát đạt 139.200 đồng/kg.

Giá tiêu tăng tới 6.000 đồng/kg trong một tuần

Trạng thái đi ngang ngày 13/7 xuất hiện sau khi thị trường nội địa có một tuần hồi phục mạnh. Giá hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu đã tăng từ 4.000 đến 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Khu vực Đắk Nông cũ tăng mạnh nhất, thêm 6.000 đồng/kg để đạt 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk tăng 5.000 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg.

Giá tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ cũng tăng 5.000 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg. Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ tăng khoảng 4.000–5.000 đồng/kg, cùng trở lại mốc 138.000 đồng/kg.

Đà tăng được hỗ trợ bởi lượng hồ tiêu còn lại trong dân không nhiều, đặc biệt là các lô hàng có chất lượng đồng đều và được bảo quản tốt. Nhu cầu thu mua nguyên liệu của doanh nghiệp xuất khẩu cũng có dấu hiệu cải thiện sau giai đoạn giao dịch chậm.

Tuy nhiên, việc giá dừng tăng trong hai ngày gần nhất cho thấy bên mua đang thận trọng hơn khi thị trường tiến sát vùng 141.000 đồng/kg. Nông dân và đại lý cũng có xu hướng theo dõi thêm trước khi đưa lượng hàng lớn ra thị trường.

Giá tiêu thế giới hôm nay 13/7/2026

Theo bảng giá gần nhất do Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cập nhật ngày 10/7, tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.079 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok được báo giá ở mức 9.198 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen ASTA đứng ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì mức 5.900 USD/tấn.

Đối với hàng Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l được báo giá 5.850 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.950 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam đứng ở mức 8.200 USD/tấn.

Chủng loại Giá xuất khẩu gần nhất Tiêu đen Indonesia 7.079 USD/tấn Tiêu trắng Indonesia 9.198 USD/tấn Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.900 USD/tấn Tiêu đen Malaysia ASTA 9.350 USD/tấn Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 USD/tấn Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 5.850 USD/tấn Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 5.950 USD/tấn Tiêu trắng Việt Nam 8.200 USD/tấn

Tiêu trắng Việt Nam giảm 800 USD/tấn

Trái với đà phục hồi của giá thu mua trong nước, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam vừa có tuần điều chỉnh mạnh.

Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l giảm khoảng 250 USD/tấn, tương ứng gần 4%, xuống còn 5.850–5.950 USD/tấn. Tiêu trắng giảm tới 800 USD/tấn, từ 9.000 USD/tấn xuống 8.200 USD/tấn, tương đương mức giảm gần 9%.

Tiêu đen và tiêu trắng Indonesia cùng giảm khoảng 55 USD/tấn trong tuần. Giá tại Brazil và Malaysia không có biến động đáng kể.

Diễn biến trái chiều cho thấy giá thu mua nội địa hiện chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ nguồn hàng thực tế tại Việt Nam. Giá xuất khẩu lại phản ánh sự cạnh tranh giữa các nước sản xuất cùng sức mua chưa đồng đều trên thị trường quốc tế.

Nguồn cung thế giới tiếp tục ở trạng thái căng thẳng

Theo thông tin được dẫn từ Nedspice, tổng nguồn cung hồ tiêu toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt khoảng 462.000 tấn, gần tương đương năm trước. Sản lượng của Việt Nam có thể giảm khoảng 14%, còn Brazil tăng khoảng 7%.

Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ở mức trên 500.000 tấn mỗi năm. Nếu dự báo trên xảy ra, lượng hồ tiêu sản xuất mới tiếp tục thấp hơn nhu cầu sử dụng, khiến thị trường phải phụ thuộc vào tồn kho từ những năm trước.

Brazil được dự báo đạt sản lượng khoảng 118.000 tấn trong năm 2026. Dù nguồn cung của quốc gia Nam Mỹ tăng, mức bổ sung này chưa đủ bù lại sự suy giảm tại Việt Nam và tình trạng tồn kho toàn cầu xuống thấp.

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vượt 940 triệu USD

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, gồm 125.258 tấn tiêu đen và 20.428 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch đạt 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 6, lượng xuất khẩu đạt 23.103 tấn, thu về 151,3 triệu USD. So với tháng 5, xuất khẩu giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị.

Giá tiêu hôm nay 13/7/2026 đang được hỗ trợ bởi lượng hàng trong dân hạn chế và nhu cầu nguyên liệu của doanh nghiệp. Dù vậy, giá xuất khẩu giảm mạnh có thể khiến đà tăng trong nước chậm lại nếu sức mua quốc tế chưa sớm cải thiện.