Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 17/7/2026: Tăng ngày thứ ba liên tiếp, cao nhất 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 17/7/2026 tăng 500–1.000 đồng/kg, dao động 137.500–141.000 đồng/kg sau ba ngày đi lên.

Giá tiêu trong nước ngày 17/7 tiếp tục tăng tại toàn bộ khu vực khảo sát. Đắk Lắk và Đắk Nông cũ dẫn đầu với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 141.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại cùng tăng 500 đồng/kg. Gia Lai có mức thấp nhất là 137.500 đồng/kg, thấp hơn hai vùng dẫn đầu 3.500 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen và tiêu trắng tại các nước sản xuất lớn chưa ghi nhận thay đổi.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ cùng lên 141.000 đồng/kg

Sau ba ngày tăng liên tiếp, mặt bằng giá tiêu trong nước đã vượt mốc 140.000 đồng/kg tại hai vùng sản xuất trọng điểm. Lực mua nội địa duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ giá thu mua tiêu xô.

Khu vực Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 141.000 +1.000 Đắk Nông cũ (tỉnh Lâm Đồng) 141.000 +1.000 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.500 +500 Bình Phước 138.000 +500 Đồng Nai 138.000 +500 Gia Lai 137.500 +500

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ là hai khu vực tăng mạnh nhất, đồng thời chia sẻ vị trí dẫn đầu cả nước. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng kế tiếp với 138.500 đồng/kg, còn Bình Phước và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg.

Việc toàn bộ vùng khảo sát cùng đi lên cho thấy đà tăng đang lan rộng thay vì chỉ tập trung tại một vài địa phương. Mốc 141.000 đồng/kg trở thành vùng giá cần theo dõi trong những phiên tới, nhất là khi thị trường thế giới chưa tạo thêm động lực mới.

Giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá xuất khẩu tại Việt Nam, Indonesia, Brazil và Malaysia duy trì như phiên trước. Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.950 USD/tấn.

Chủng loại Giá ngày 17/7 (USD/tấn) Biến động Tiêu đen Lampung Indonesia 7.079 Không đổi Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.900 Không đổi Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.350 Không đổi Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 5.850 Không đổi Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 5.950 Không đổi Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.198 Không đổi Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 Không đổi Tiêu trắng Việt Nam 8.200 Không đổi

Malaysia tiếp tục có mức giá cao nhất ở cả hai nhóm sản phẩm. Tiêu đen Kuching đạt 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng Malaysia ASTA được báo giá 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Việt Nam hiện thấp nhất trong nhóm được khảo sát, ở mức 8.200 USD/tấn. Với tiêu đen, loại 500 g/l của Việt Nam có giá thấp hơn hàng Brazil ASTA 570 khoảng 50 USD/tấn.

Xuất khẩu 6 tháng đạt hơn 950 triệu USD

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 6/2026 Việt Nam xuất khẩu 24.100 tấn hạt tiêu, thu về 160,6 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 3,9% và trị giá giảm 3,7%; so với cùng kỳ năm 2025, hai chỉ tiêu lần lượt tăng 3,6% và 2,1%.

Lũy kế nửa đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu đạt 146.000 tấn, trị giá 950,17 triệu USD. Khối lượng tăng 18,5% nhưng kim ngạch chỉ tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu bình quân tháng 6 đạt 6.659 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 5 nhưng giảm 1,5% so với cùng kỳ. Bình quân sáu tháng đạt 6.508 USD/tấn, thấp hơn 5,4% so với nửa đầu năm 2025. Chênh lệch giữa tốc độ tăng về lượng và trị giá cho thấy tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu đến từ sản lượng hàng bán ra, thay vì giá bình quân.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất với 36.040 tấn, chiếm 24,7% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Lượng hàng sang thị trường này tăng 24,5%, còn trị giá tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm sáng khác khi xuất khẩu trong tháng 6 tăng khoảng bốn lần cả về lượng và trị giá. Tính chung sáu tháng, lượng hàng sang thị trường này tăng 117,6%. Ngược lại, xuất khẩu tới Đức, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vẫn giảm.

Trong ngắn hạn, nhu cầu từ Hoa Kỳ cùng đà mở rộng tại một số thị trường mới có thể hỗ trợ hoạt động thu mua trong nước. Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu dồi dào và giá xuất khẩu bình quân thấp hơn cùng kỳ có thể hạn chế tốc độ tăng. Nếu lực mua duy trì, vùng 140.000–141.000 đồng/kg có khả năng tiếp tục được củng cố.