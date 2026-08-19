Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 19/08/2026: Trong nước đứng yên, xuất khẩu nửa đầu tháng 8 tăng 7,4% Giá tiêu hôm nay 19/08/2026 đứng yên ở 136.000 – 139.000 đồng/kg, cao nhất tại Lâm Đồng; xuất khẩu nửa đầu tháng 8 tăng 7,4%.

Giá tiêu hôm nay 19/8 tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với phiên trước, dao động 136.000 – 139.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương thu mua cao nhất với 139.000 đồng/kg, Đắk Lắk đứng thứ hai ở 138.000 đồng/kg, còn Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng giữ mức 136.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới cũng bất động khi các nguồn cung lớn giữ nguyên giá của ngày hôm trước. Dữ kiện đáng chú ý nhất trong ngày đến từ hoạt động xuất khẩu: nửa đầu tháng 8/2026, Việt Nam bán ra nước ngoài 10.514 tấn hồ tiêu, tăng 7,4% so với cùng kỳ tháng 7, với lực mua từ Trung Quốc tăng đột biến.

Giá tiêu trong nước đi ngang, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa các vùng

Chi tiết giá thu mua tại các địa phương trong sáng 19/8 như sau:

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi Lâm Đồng 139.000 Không đổi Đắk Lắk 138.000 Không đổi Gia Lai 136.000 Không đổi Đồng Nai 136.000 Không đổi TP.HCM 136.000 Không đổi

Khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất chỉ còn 3.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng thu mua giữa các khu vực khá đồng đều. Ba địa phương cùng nằm ở vùng đáy 136.000 đồng/kg, không nơi nào rơi xuống dưới mốc 135.000 đồng/kg. Toàn thị trường vẫn cách mốc tâm lý 140.000 đồng/kg từ 1.000 đến 4.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới không đổi tại tất cả nguồn cung lớn

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam được chào bán trong khoảng 5.990 – 6.050 USD/tấn cho hai loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở nhóm nguồn cung còn lại, tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 6.851 USD/tấn, tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì 5.900 USD/tấn và tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đứng ở 9.300 USD/tấn.

Tên loại Ngày 19/8 (USD/tấn) % thay đổi Tiêu đen Lampung (Indonesia) 6.851 – Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.900 – Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.300 – Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 5.990 – Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.050 –

Với tiêu trắng, Indonesia giữ giá Muntok ở 9.380 USD/tấn, tiêu trắng Việt Nam đạt 8.400 USD/tấn và Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 12.200 USD/tấn. Malaysia hiện là nguồn cung có giá chào cao nhất ở cả hai phân khúc, còn tiêu đen Brazil vẫn là mức thấp nhất.

Tên loại Ngày 19/8 (USD/tấn) % thay đổi Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.380 – Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 – Tiêu trắng Việt Nam 8.400 –

Xuất khẩu tăng 7,4%, Trung Quốc mua mạnh trở lại

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết trong 15 ngày đầu tháng 8/2026, cả nước xuất khẩu 10.514 tấn hồ tiêu, tăng 7,4% so với cùng kỳ tháng 7. Nhóm doanh nghiệp hội viên đóng góp 8.413 tấn, tăng 1,2% và chiếm 80% tổng lượng; nhóm ngoài VPSA đạt 2.101 tấn nhưng tăng tới 42%. Dẫn đầu về sản lượng là Nedspice Việt Nam với 849 tấn, tiếp đến là Olam Việt Nam 833 tấn, Phúc Sinh 632 tấn, Pearl Group 591 tấn và Haprosimex JSC 529 tấn.

Cơ cấu thị trường có sự dịch chuyển rõ rệt. Châu Á tiêu thụ 5.650 tấn, tăng 26,2% và chiếm 53,7% tổng lượng, riêng Trung Quốc đạt 1.585 tấn, tăng 200,8%. Châu Âu nhích nhẹ 1,4% lên 2.162 tấn, còn châu Mỹ giảm 17,7% xuống 2.158 tấn do thị trường Mỹ chỉ đạt 1.789 tấn, giảm 21,7%. Mức tăng chung của xuất khẩu vì vậy chủ yếu đến từ lực mua châu Á thay cho phần hụt của thị trường Mỹ.

Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam đưa về 1.623 tấn hồ tiêu, giảm 12,8% so với nửa đầu tháng 7, gồm 1.216 tấn tiêu đen và 407 tấn tiêu trắng. Campuchia vẫn là nguồn cung lớn nhất với 692 tấn, chiếm 42,6% nhưng giảm 22,2%. Indonesia tăng đột biến lên 412 tấn, chủ yếu là tiêu trắng với 326 tấn, còn lượng hàng từ Brazil giảm 81,2%, chỉ còn 164 tấn.

Với lượng hàng nhập khẩu thu hẹp và nhu cầu từ Trung Quốc phục hồi mạnh, nguồn cung phục vụ chế biến, tái xuất trong ngắn hạn có thể chịu thêm sức ép nếu đà mua này được duy trì trong nửa cuối tháng 8. Ngược lại, mức giảm hai chữ số tại thị trường Mỹ là yếu tố cần theo dõi, bởi đây vẫn là đầu ra lớn của hồ tiêu Việt Nam.

Trong bối cảnh giá trong nước và giá thế giới cùng đi ngang, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng 136.000 – 139.000 đồng/kg cho đến khi xuất hiện lực mua đủ mạnh. Hai mốc đáng chú ý là 135.000 đồng/kg ở chiều hỗ trợ và 140.000 đồng/kg ở chiều kháng cự.