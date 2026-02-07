Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 2/7/2026 giảm mạnh sau chuỗi ngày đi ngang, Đắk Lắk vẫn giữ mốc cao nhất Giá tiêu hôm nay 2/7/2026 tại thị trường trong nước bất ngờ giảm đồng loạt sau nhiều phiên lặng sóng. Mặt bằng thu mua tại các địa phương trọng điểm hiện lùi về khoảng 133.000 - 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 2/7/2026 tại thị trường trong nước bất ngờ giảm đồng loạt sau nhiều phiên lặng sóng

Giá tiêu hôm nay 2/7/2026 tại thị trường trong nước bất ngờ giảm đồng loạt sau nhiều phiên lặng sóng. Mặt bằng thu mua tại các địa phương trọng điểm hiện lùi về khoảng 133.000 - 137.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 2/7 ghi nhận nhịp điều chỉnh khá rõ, với mức giảm từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với phiên 1/7. Dù biên độ giảm không giống nhau giữa các địa phương, xu hướng chung cho thấy bên mua đã kéo giá xuống sau giai đoạn thị trường gần như đứng yên.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay 2/7/2026 giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Từ mức 139.000 đồng/kg, giá thu mua tại địa phương này hiện còn 137.000 đồng/kg. Dù đi xuống, Đắk Lắk vẫn là nơi có giá tiêu cao nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Ở Gia Lai, giá hồ tiêu cũng không giữ được vùng 137.000 đồng/kg như phiên trước. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, giá thu mua tại đây lùi về 134.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

Lâm Đồng là một trong những địa phương có mức điều chỉnh mạnh nhất trong phiên hôm nay. Giá tiêu tại đây giảm 4.000 đồng/kg, từ 139.000 đồng/kg xuống còn 135.000 đồng/kg. Nhịp giảm này khiến Lâm Đồng đánh mất vị trí ngang bằng với Đắk Lắk ở phiên trước.

Tại TP.HCM, giá tiêu hôm nay 2/7/2026 được thu mua ở mức 134.000 đồng/kg. So với mốc 137.000 đồng/kg của ngày 1/7, giá tại khu vực này giảm 3.000 đồng/kg, cùng mức với Gia Lai.

Đồng Nai ghi nhận giá thu mua thấp nhất trong bảng khảo sát. Từ mức 137.000 đồng/kg hôm qua, giá tiêu tại địa phương này giảm 4.000 đồng/kg, xuống còn 133.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong ngày, ngang với Lâm Đồng.

Thị trường hồ tiêu thế giới theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cập nhật sáng 2/7

Ở chiều xuất khẩu, thị trường hồ tiêu thế giới theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cập nhật sáng 2/7 theo giờ Việt Nam nhìn chung vẫn ổn định. Tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.121 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok của nước này đạt 9.253 USD/tấn.

Với Brazil, tiêu đen Brazil ASTA 570 đang được ghi nhận ở mức 5.900 USD/tấn. Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với một số nguồn cung lớn khác trong bảng giá thế giới hôm nay.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA được chào bán ở mức 9.350 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục đứng ở vùng cao, đạt 12.250 USD/tấn, cao nhất trong nhóm sản phẩm được cập nhật.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l hiện ở mức 6.100 USD/tấn. Tiêu đen loại 550 g/l nhỉnh hơn, đạt 6.200 USD/tấn. Riêng tiêu trắng Việt Nam ASTA giữ ở mức 9.000 USD/tấn.

Nhìn chung, giá tiêu hôm nay 2/7/2026 trong nước giảm khá mạnh tại hầu hết địa phương trọng điểm, đưa khoảng giá thu mua về 133.000 - 137.000 đồng/kg. Trái lại, thị trường xuất khẩu chưa có biến động lớn, với các mức giá chủ chốt vẫn duy trì ổn định so với phiên cập nhật gần nhất.