Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 20/7/2026: Đi ngang đầu tuần, đỉnh giá hôm nay ở mức 140.500 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 20/7/2026 ổn định trong khoảng 137.000–140.500 đồng/kg; Đắk Nông tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất.

Giá tiêu trong nước hôm nay 20/7/2026

Sáng đầu tuần, giá hồ tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với ngày hôm qua, dao động từ 137.000 đến 140.500 đồng/kg. Giá thu mua bình quân tại những địa phương được khảo sát đạt khoảng 138.400 đồng/kg.

Đắk Nông, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục dẫn đầu với mức 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk xếp sau khi duy trì giá 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh, thương lái thu mua hồ tiêu với giá 137.500 đồng/kg. Đồng Nai và Gia Lai cùng giữ mức thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Khu vực Giá ngày 20/7 (đồng/kg) So với hôm trước Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 Không đổi Đắk Lắk 140.000 Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) 137.500 Không đổi Đồng Nai 137.000 Không đổi Gia Lai 137.000 Không đổi

Mặc dù đứng giá trong phiên sáng, mặt bằng hồ tiêu trong nước đã giảm từ 500 đến 1.500 đồng/kg so với tuần trước. Đắk Nông chỉ giảm 500 đồng/kg, còn Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận mức giảm mạnh nhất là 1.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 20/7/2026

Thị trường thế giới sáng 20/7 duy trì mức chào bán khá chênh lệch giữa các quốc gia. Với nhóm tiêu đen, tiêu Kuching Malaysia ASTA có giá cao nhất, đạt 9.300 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 thấp nhất với 5.800 USD/tấn.

Tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 6.773 USD/tấn. Hai loại tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam gồm loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 5.850 USD/tấn và 5.950 USD/tấn.

Bảng giá tiêu đen thế giới

Loại tiêu Giá ngày 20/7 (USD/tấn) So với hôm trước Tiêu đen Lampung (Indonesia) 6.773 Không đổi Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.800 Không đổi Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.300 Không đổi Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l 5.850 Không đổi Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l 5.950 Không đổi

Ở nhóm tiêu trắng, Malaysia dẫn đầu với giá 12.200 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 9.336 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam được chào bán ở mức 8.200 USD/tấn. Các mức giá quốc tế cũng được đối chiếu từ dữ liệu của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế.

Bảng giá tiêu trắng thế giới

Loại tiêu Giá ngày 20/7 (USD/tấn) So với hôm trước Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 Không đổi Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.336 Không đổi Tiêu trắng Việt Nam 8.200 Không đổi

Sản lượng hồ tiêu Kerala giảm mạnh vì thời tiết bất lợi

Ngành hồ tiêu tại miền Nam Ấn Độ đang chịu sức ép từ sự thay đổi của thời tiết. Tại Wayanad cùng các vùng lân cận như Coorg và Nilgiris, những đợt mưa nhỏ kéo dài phù hợp với quá trình ra hoa gần như không còn xuất hiện trong ba năm gần đây.

Thay vào đó, các vùng trồng thường xuyên đối mặt với khô hạn kéo dài xen kẽ mưa lớn. Nắng nóng và lượng mưa cực đoan khiến hoa hồ tiêu dễ rụng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ phấn và năng suất.

Tại Pulpally – Mullankolly, mô hình trồng hồ tiêu độc canh quy mô lớn đang dần thu hẹp. Nhiều nông hộ chuyển sang trồng xen hồ tiêu với cà phê, bạch đậu khấu hoặc dành phần lớn nguồn lực cho cây trồng khác. Tại Meppadi và Vythiri, bạch đậu khấu cũng từng bước thay thế hồ tiêu ở những vùng có lượng mưa lớn.

Số liệu thống kê cho thấy Wayanad từng sản xuất 17.915 tấn hồ tiêu vào năm 2000, nhưng đến niên vụ 2010–2011 chỉ còn 3.672 tấn. Diện tích canh tác trong cùng giai đoạn giảm từ 44.908 ha xuống 19.488 ha.

Trên phạm vi toàn bang Kerala, sản lượng hồ tiêu giảm từ 87.605 tấn năm 2005 xuống khoảng 30.000 tấn trong niên vụ 2023–2024. Đến niên vụ 2025–2026, sản lượng được ước tính chỉ còn 21.714 tấn, tương đương mức giảm hơn 75% so với năm 2005.