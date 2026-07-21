Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 21/7/2026: Cao nhất 140.500 đồng/kg, sản lượng Kerala giảm hơn 75% Giá tiêu hôm nay 21/7/2026 giữ ở 137.000–140.500 đồng/kg; sản lượng hồ tiêu Kerala dự kiến chỉ còn 21.714 tấn.

Cập nhật sáng 21/7, giá hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới, tiếp tục được thu mua trong khoảng 137.000–140.500 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ giữ mức cao nhất, còn Gia Lai, Đồng Nai và Bình Phước cũ cùng đứng cuối bảng.

Trang trại trông cây tại Lâm Đồng

Thị trường thế giới cũng ổn định so với phiên trước. Giá tiêu đen dao động từ 5.800 đến 9.300 USD/tấn, còn tiêu trắng đạt 8.250–12.200 USD/tấn. Thị trường đang theo dõi tình trạng suy giảm sản lượng kéo dài tại bang Kerala của Ấn Độ do thời tiết bất lợi và diện tích canh tác bị thu hẹp.

Khu vực Đắk Nông cũ giữ mức cao nhất 140.500 đồng/kg

Tại khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá tiêu được thu mua ở mức 140.500 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong số các vùng sản xuất trọng điểm được khảo sát.

Đắk Lắk xếp kế tiếp với 140.000 đồng/kg, thấp hơn vùng dẫn đầu 500 đồng/kg. Giá tại địa phương này chưa thay đổi so với phiên liền trước.

Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, hiện thuộc TP.HCM, duy trì mức 137.500 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực này và Đắk Nông cũ là 3.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, hồ tiêu được giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg. Đồng Nai và khu vực Bình Phước cũ cũng có mức thu mua tương tự, cùng thấp nhất thị trường.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 21/7/2026

Vùng thu mua Giá ngày 21/7 (đồng/kg) So với phiên trước Đắk Nông (tỉnh cũ) 140.500 Không đổi Đắk Lắk 140.000 Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (tỉnh cũ) 137.500 Không đổi Gia Lai 137.000 Không đổi Đồng Nai 137.000 Không đổi Bình Phước (tỉnh cũ) 137.000 Không đổi

Biên độ giữa nơi cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 3.500 đồng/kg. Với mỗi tấn hồ tiêu, chênh lệch giá giữa các vùng tương đương khoảng 3,5 triệu đồng.

Mốc 140.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại hai vùng sản xuất lớn là Đắk Lắk và Đắk Nông cũ. Tuy nhiên, thị trường chưa xuất hiện động lực mới đủ mạnh để đưa mặt bằng giá đồng loạt tăng trở lại.

Tiêu đen Malaysia cao nhất 9.300 USD/tấn

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ ở mức 6.773 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục có mức thấp nhất, đạt 5.800 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA được chào bán với giá 9.300 USD/tấn, cao nhất trong nhóm. Mức này vượt giá tiêu đen Brazil 3.500 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đạt 5.970 USD/tấn. Loại 550 g/l có giá 6.050 USD/tấn, cao hơn loại 500 g/l khoảng 80 USD/tấn.

Loại tiêu đen Giá ngày 20/7 (USD/tấn) Biến động Lampung Indonesia 6.773 Không đổi Brazil ASTA 570 5.800 Không đổi Kuching Malaysia ASTA 9.300 Không đổi Việt Nam loại 500 g/l 5.970 Không đổi Việt Nam loại 550 g/l 6.050 Không đổi

Tiêu trắng Malaysia giữ mức 12.200 USD/tấn

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.336 USD/tấn. Malaysia tiếp tục dẫn đầu với tiêu trắng ASTA được chào bán ở mức 12.200 USD/tấn.

Tiêu trắng Việt Nam đạt 8.250 USD/tấn, thấp nhất trong ba thị trường được cập nhật. Khoảng cách giữa giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lên tới 3.950 USD/tấn.

Loại tiêu trắng Giá ngày 20/7 (USD/tấn) Biến động Muntok Indonesia 9.336 Không đổi Malaysia ASTA 12.200 Không đổi Việt Nam 8.250 Không đổi

Các mức giá thế giới chưa thay đổi so với phiên trước. Vì vậy, thị trường trong nước hiện chưa nhận được tín hiệu rõ ràng từ hoạt động chào bán quốc tế.

Sản lượng hồ tiêu Kerala giảm hơn 75% sau hai thập kỷ

Ngành hồ tiêu tại bang Kerala của Ấn Độ đang đối mặt với xu hướng suy giảm kéo dài. Sản lượng từ 87.605 tấn năm 2005 đã giảm xuống khoảng 30.000 tấn trong niên vụ 2023–2024 và dự kiến chỉ còn 21.714 tấn vào niên vụ 2025–2026.

So với năm 2005, mức dự kiến mới thấp hơn gần 65.900 tấn, tương đương giảm hơn 75%. Đây là thay đổi đáng chú ý tại một trong những vùng sản xuất hồ tiêu lâu đời của Ấn Độ.

Riêng Wayanad từng sản xuất 17.915 tấn hồ tiêu vào năm 2000 nhưng đến niên vụ 2010–2011 chỉ còn 3.672 tấn. Trong cùng giai đoạn, diện tích trồng giảm từ 44.908 ha xuống 19.488 ha.

Thời tiết cực đoan làm giảm khả năng ra hoa

Các vùng trồng tiêu ở miền Nam Ấn Độ như Wayanad, Coorg và Nilgiris không còn duy trì được kiểu mưa nhỏ kéo dài thuận lợi như trước. Thay vào đó, cây tiêu phải đối mặt với những đợt khô hạn hoặc mưa lớn cực đoan.

Nắng nóng kết hợp với mưa mạnh gây bất lợi cho quá trình ra hoa và thụ phấn, đồng thời làm tăng hiện tượng rụng hoa. Năng suất vì thế giảm mạnh tại nhiều vùng canh tác truyền thống.

Áp lực từ chi phí đầu vào, biến động thị trường và hồ tiêu nhập khẩu cũng khiến người trồng giảm đầu tư. Một phần diện tích tại Kerala đã chuyển sang trồng xen cà phê, bạch đậu khấu hoặc thay thế hoàn toàn cây tiêu.

Mốc 140.500 đồng/kg cần được theo dõi

Trong ngắn hạn, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp nếu thị trường xuất khẩu chưa xuất hiện biến động mới. Mốc 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông cũ vẫn là ngưỡng cao cần theo dõi, còn 137.000 đồng/kg đang đóng vai trò đáy của nhóm vùng khảo sát.

Tình trạng suy giảm sản lượng tại Kerala có thể tạo lực hỗ trợ dài hạn cho thị trường thế giới. Dù vậy, hướng đi của giá trong nước còn phụ thuộc vào nhu cầu thu mua, lượng hàng được đưa ra thị trường và diễn biến giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam.