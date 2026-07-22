Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 22/7/2026: Lâm Đồng giữ đỉnh 140.500 đồng/kg, Trung Quốc nhập 1.379 tấn Giá tiêu hôm nay 22/7/2026 đi ngang ở 137.000–140.500 đồng/kg, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 22/7 không thay đổi so với ngày 21/7. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm duy trì trong khoảng 137.000–140.500 đồng/kg, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất là 3.500 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, cao hơn Đắk Lắk 500 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, các mức chào bán tham chiếu của Việt Nam, Indonesia, Brazil và Malaysia chưa ghi nhận điều chỉnh mới trong dữ liệu khảo sát.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu tại 5 địa phương được khảo sát đồng loạt đi ngang. Lâm Đồng giữ mức 140.500 đồng/kg, còn Đắk Lắk duy trì 140.000 đồng/kg. Đây là hai địa phương đang đứng trên hoặc chạm mốc 140.000 đồng/kg.

TP.HCM tiếp tục giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng giữ giá 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Khoảng cách 3.500 đồng/kg giữa Lâm Đồng với Gia Lai và Đồng Nai cho thấy mặt bằng thu mua vẫn có sự phân hóa đáng kể giữa các vùng.

Địa phương Giá thu mua (đồng/kg) Biến động Lâm Đồng 140.500 Đi ngang Đắk Lắk 140.000 Đi ngang TP.HCM 137.500 Đi ngang Gia Lai 137.000 Đi ngang Đồng Nai 137.000 Đi ngang

Việc toàn bộ địa phương cùng giữ giá cho thấy thị trường đang tạm cân bằng sau các nhịp tăng trước đó. Mốc 140.000 đồng/kg tiếp tục là vùng đáng chú ý, bởi Lâm Đồng và Đắk Lắk vẫn giữ được mức giá cao hơn phần còn lại của thị trường.

Giá tiêu thế giới

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn. Tiêu đen Lampung của Indonesia duy trì 6.773 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn và tiêu đen Kuching Malaysia ASTA đạt 9.300 USD/tấn. Malaysia tiếp tục là nguồn cung có giá tiêu đen cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Chủng loại tiêu đen Giá (USD/tấn) Biến động Lampung Indonesia 6.773 Đi ngang Brazil ASTA 570 5.800 Đi ngang Kuching Malaysia ASTA 9.300 Đi ngang Việt Nam 500 g/l 5.970 Đi ngang Việt Nam 550 g/l 6.050 Đi ngang

Ở nhóm tiêu trắng, tiêu Muntok Indonesia được báo giá 9.336 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA đạt 12.200 USD/tấn, cao nhất trong nhóm, còn tiêu trắng Việt Nam duy trì 8.250 USD/tấn.

Chủng loại tiêu trắng Giá (USD/tấn) Biến động Muntok Indonesia 9.336 Đi ngang Malaysia ASTA 12.200 Đi ngang Việt Nam ASTA 8.250 Đi ngang

Báo cáo tuần thứ ba của tháng 7 từ IPC cho biết thị trường tại các nước sản xuất chính có diễn biến khác nhau nhưng nhìn chung vẫn cân bằng. Nguồn cung theo mùa, nhu cầu tương đối ổn định và hoạt động giao dịch tại từng khu vực tiếp tục chi phối hướng đi của giá.

Indonesia chịu áp lực nhẹ ở tiêu đen khi một số vùng bắt đầu thu hoạch sớm, làm lượng hàng ra thị trường tăng. Tiêu trắng tại nước này được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế hơn. Malaysia ít biến động, Brazil giảm nhẹ trong tuần, còn Sri Lanka duy trì xu hướng tích cực.

Nhập khẩu và triển vọng giá tiêu

Theo số liệu được cung cấp, Trung Quốc nhập 1.379 tấn hồ tiêu trong ba tháng đầu năm 2026. Việt Nam là nhà cung cấp lớn nhất với 705 tấn, chiếm hơn một nửa tổng lượng nhập khẩu của thị trường này. Các nguồn cung tiếp theo gồm Indonesia, Brazil và Sri Lanka.

Cơ cấu trên cho thấy hồ tiêu Việt Nam vẫn giữ vị trí quan trọng tại Trung Quốc, dù nước này đang mở rộng mua hàng từ nhiều quốc gia. Nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn có thể tiếp tục hỗ trợ hoạt động thu mua, song mức độ tác động còn phụ thuộc tiến độ giao hàng và lượng tồn kho thực tế.

Tại Việt Nam, lượng hàng do nông hộ nắm giữ được cho là đang giảm dần, khiến nguồn cung trên thị trường bớt dồi dào hơn. Đây là yếu tố có thể giúp giá giữ nền nếu nhu cầu xuất khẩu duy trì, nhưng thị trường vẫn cần theo dõi thêm diễn biến thu mua trong những phiên tới.

Trong ngắn hạn, vùng 137.000 đồng/kg là mốc hỗ trợ gần tại các địa phương có giá thấp, còn 140.000–140.500 đồng/kg là vùng cần theo dõi ở nhóm dẫn đầu. Giá có thể tiếp tục đi ngang nếu cung và cầu chưa xuất hiện thay đổi lớn; khả năng tăng rõ hơn chỉ xuất hiện khi lực mua cải thiện hoặc lượng hàng bán ra giảm thêm.