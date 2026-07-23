Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 23/7/2026: Nội địa đi ngang phiên thứ tư, tiêu đen Brazil giảm 1,75% Giá tiêu hôm nay 23/7/2026 ổn định trong khoảng 137.000-140.500 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, tiêu đen Brazil giảm 1,75%, còn các mặt hàng khác đi ngang.

Giá tiêu hôm nay 23/7/2026 ổn định tại các vùng trọng điểm

Giá tiêu trong nước ngày 23/7 tiếp tục không thay đổi so với phiên trước. Mặt bằng thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động từ 137.000-140.500 đồng/kg, chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất đạt 3.500 đồng/kg.

Bước sang tuần thứ tư của tháng 7, thị trường hồ tiêu nội địa đã có bốn phiên liên tiếp đi ngang. Lượng hàng đưa ra thị trường chưa tăng mạnh, nhưng sức mua cũng chưa đủ để tạo ra một đợt điều chỉnh mới.

Với mức 140.500 đồng/kg, giá cao nhất cả nước hiện còn cách mốc 145.000 đồng/kg khoảng 4.500 đồng. Mặt bằng thấp nhất vẫn duy trì trên ngưỡng 137.000 đồng/kg.

Lâm Đồng dẫn đầu với 140.500 đồng/kg

Tại Lâm Đồng, giá tiêu hôm nay 23/7/2026 được thu mua ở mức 140.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước. Đây tiếp tục là mức giá cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Đắk Lắk đứng kế tiếp với giá 140.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa địa phương này và Lâm Đồng hiện chỉ còn 500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, thương lái thu mua hồ tiêu với giá 137.500 đồng/kg. Mặt bằng tại đây thấp hơn Đắk Lắk 2.500 đồng/kg và thấp hơn Lâm Đồng 3.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Gia Lai giữ nguyên ở mức 137.000 đồng/kg. Đây là một trong hai địa phương có mức thu mua thấp nhất trong phiên hôm nay.

Đồng Nai cũng duy trì mức giá 137.000 đồng/kg, ngang với Gia Lai. So với mức cao nhất tại Lâm Đồng, giá tiêu tại địa phương này thấp hơn 3.500 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 23/7/2026

Địa phương Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi Lâm Đồng 140.500 Đi ngang Đắk Lắk 140.000 Đi ngang TP.HCM 137.500 Đi ngang Gia Lai 137.000 Đi ngang Đồng Nai 137.000 Đi ngang

Đơn vị: đồng/kg.

Sau bốn phiên ổn định liên tiếp, thị trường đang chờ thêm tín hiệu từ nhu cầu xuất khẩu và nguồn cung vụ mới tại Brazil, Indonesia. Việc giá không giảm sâu cho thấy lượng hồ tiêu sẵn sàng bán ra vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, khoảng cách khá lớn giữa Lâm Đồng và nhóm Gia Lai, Đồng Nai cho thấy mặt bằng thu mua giữa các vùng chưa đồng đều. Khả năng giá vượt lên vùng cao hơn sẽ phụ thuộc vào lực mua trong những phiên cuối tháng.

Tiêu đen Brazil giảm xuống 5.700 USD/tấn

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu thế giới cập nhật sáng 23/7 phần lớn giữ nguyên so với phiên trước. Riêng tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 1,75%, xuống còn 5.700 USD/tấn.

Đây là sản phẩm duy nhất trong bảng giá thế giới ghi nhận biến động. Mức giảm tại Brazil xuất hiện trong bối cảnh thị trường chờ nguồn hàng mới từ các vùng sản xuất phía Nam nước này.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung tiếp tục được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok cũng không thay đổi, giữ ở 9.404 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đứng ở mức 9.300 USD/tấn. Tiêu trắng ASTA tiếp tục giữ mức cao nhất trong nhóm được khảo sát, đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam tiếp tục đi ngang

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam không ghi nhận thay đổi trong phiên sáng 23/7. Tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn.

Giá tiêu trắng ASTA của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức 8.250 USD/tấn. So với tiêu đen 500 g/l, mặt hàng này cao hơn 2.280 USD/tấn.

Việc các chủng loại tiêu Việt Nam cùng đi ngang phù hợp với diễn biến ổn định của thị trường trong nước. Nhu cầu chưa tăng mạnh nhưng nguồn cung nguyên liệu hạn chế đang giúp giá tránh được các nhịp giảm sâu.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 23/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Biến động Indonesia Tiêu đen Lampung 6.823 Đi ngang Indonesia Tiêu trắng Muntok 9.404 Đi ngang Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 -1,75% Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.300 Đi ngang Malaysia Tiêu trắng ASTA 12.200 Đi ngang Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Đi ngang Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 6.050 Đi ngang Việt Nam Tiêu trắng ASTA 8.250 Đi ngang

Đơn vị: USD/tấn.

Nhu cầu chậm khiến giá hồ tiêu khó bứt phá

Theo báo cáo của Harris Spice, giá hồ tiêu có dấu hiệu suy yếu trở lại sau khi phục hồi nhẹ trong tháng 6. Nhu cầu giao dịch vẫn khá trầm lắng, còn những bất ổn tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế.

Dù vậy, giá chưa giảm mạnh nhờ lực mua đầu cơ xuất hiện khi thị trường đi xuống. Nguồn nguyên liệu mới cũng chưa dồi dào do vụ thu hoạch tại Việt Nam đã kết thúc, còn Indonesia và khu vực Đông Nam Brazil chưa bước vào cao điểm thu hái.

Nguồn cung tăng từ Brazil và Việt Nam trong vài tháng gần đây giúp giá thế giới chủ yếu dao động trong biên độ hẹp. Sản lượng Việt Nam giảm được bù đắp một phần bởi lượng hàng xuất khẩu lớn hơn từ Campuchia.

Mưa tại Việt Nam hỗ trợ vườn tiêu

Mưa đã xuất hiện tại hầu hết các vùng trồng hồ tiêu của Việt Nam. Lượng mưa từ đầu năm nhìn chung ở mức gần trung bình nhiều năm, tạo điều kiện cho cây tiêu phục hồi và phát triển trong giai đoạn sau thu hoạch.

Đầu tháng 7, một vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển Đông Bắc. Tuy nhiên, chưa có thông tin cho thấy thời tiết gây thiệt hại đáng kể tại các vùng trồng tiêu trọng điểm.

Diễn biến mưa trong những tháng tới sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây và triển vọng sản lượng vụ sau. Lượng mưa phân bổ đều có thể hỗ trợ vườn tiêu, nhưng mưa kéo dài cũng làm tăng nguy cơ sâu bệnh.

Ấn Độ thiếu hụt lượng mưa khoảng 35%

Tại Ấn Độ, gió mùa Tây Nam đã bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ, nhưng tổng lượng mưa vẫn thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.

Mức thiếu hụt trên phạm vi cả nước hiện vào khoảng 35%. Đây là yếu tố cần theo dõi bởi cường độ và sự phân bổ của mưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa, đậu quả và sản lượng hồ tiêu vụ tới.

Hiện vẫn còn sớm để xác định đầy đủ tác động của tình trạng thiếu mưa. Nếu lượng mưa tiếp tục thấp trong thời gian dài, triển vọng nguồn cung của Ấn Độ có thể bị ảnh hưởng.

Sản lượng hồ tiêu Indonesia có thể giảm nhẹ

Tại Indonesia, hoạt động thu hoạch tiêu lép đã bắt đầu ở khu vực phía Tây đảo Sumatra, gồm Bengkulu và những vùng lân cận. Tại Lampung cùng các khu vực phía Đông, vụ thu hoạch dự kiến khởi động từ tháng 8.

Quá trình hình thành bông tiêu vẫn diễn ra nhờ những đợt mưa rải rác tại miền Nam Sumatra. Diễn biến này có thể kéo dài thời gian thu hoạch so với thông thường.

Số lượng bông tiêu trong năm nay được đánh giá khá thấp, dù tỷ lệ đậu quả tại phần lớn khu vực vẫn tốt. Sản lượng hồ tiêu Indonesia vì vậy có khả năng giảm nhẹ so với năm ngoái.

Tồn kho hạn chế và nhu cầu tiêu thụ nội địa đang giúp giá tiêu Indonesia duy trì ở vùng cao. Đây cũng là lý do tiêu đen Lampung tiếp tục đứng trên mức 6.800 USD/tấn.

Brazil chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới

Áp lực bán hồ tiêu tại Brazil vẫn ở mức thấp, qua đó hỗ trợ thị trường trong thời gian qua. Sản lượng của nước này được kỳ vọng tăng trong năm 2026, với vụ thu hoạch tại Espírito Santo và Bahia diễn ra vào giữa năm.

Khi nguồn hàng vụ mới được đưa ra thị trường với khối lượng lớn hơn, giá tiêu Brazil có thể tiếp tục chịu sức ép. Phiên giảm 1,75% của tiêu đen ASTA 570 là tín hiệu cần theo dõi trong các lần cập nhật tiếp theo.

Giá cà phê arabica đi xuống cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định giữ hàng của nông dân trồng hồ tiêu tại Đông Nam Brazil. Khi thu nhập từ cà phê giảm, một bộ phận người sản xuất có thể đẩy mạnh bán tiêu để bổ sung dòng tiền.

Nguồn cung hồ tiêu còn eo hẹp trong ngắn hạn

Harris Spice dự báo nguồn cung hồ tiêu có thể tiếp tục hạn chế cho đến khi hàng vụ mới của Brazil được đưa ra thị trường nhiều hơn. Lực mua bắt đáy mỗi khi giá giảm cũng có khả năng nâng đỡ thị trường.

Trong trung hạn, giá arabica suy yếu và căng thẳng địa chính trị kéo dài có thể tạo thêm áp lực lên giá hồ tiêu. Nhu cầu chậm cùng chi phí thương mại tăng khiến khả năng bứt phá mạnh chưa rõ ràng.

Về dài hạn, nguy cơ El Niño hình thành vào cuối năm có thể gây ra thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất nông nghiệp. Nếu sản lượng hồ tiêu bị ảnh hưởng, giá có khả năng nhận được lực hỗ trợ trở lại.

Giá trong nước chờ vượt mốc 140.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 23/7/2026 duy trì ổn định trong khoảng 137.000-140.500 đồng/kg, đánh dấu phiên đi ngang thứ tư liên tiếp. Lâm Đồng giữ mức cao nhất, còn Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng cuối bảng.

Khả năng giá tiến lên vùng 141.000-145.000 đồng/kg sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thu mua, lượng hàng còn lại trong dân và diễn biến nguồn cung từ Brazil, Indonesia.

Ngược lại, vụ thu hoạch Brazil bước vào cao điểm và nhu cầu thế giới tiếp tục chậm có thể khiến thị trường chịu thêm sức ép. Mốc 140.500 đồng/kg tại Lâm Đồng và giá tiêu đen Brazil 5.700 USD/tấn là hai vùng giá đáng chú ý trong ngắn hạn.