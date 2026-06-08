Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 6/8/2026: Lâm Đồng giữ mức 141.000 đồng/kg, thị trường tiếp tục đi ngang Giá tiêu hôm nay 6/8/2026 không thay đổi tại các vùng sản xuất trọng điểm, duy trì trong khoảng 138.000 – 141.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại Ấn Độ cũng ổn định, chưa xuất hiện tín hiệu tăng hoặc giảm mới.

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định

Khảo sát sáng 6/8 cho thấy giá hồ tiêu tại các khu vực nguyên liệu tiếp tục giữ nguyên so với ngày trước đó. Mức giá bình quân tại năm khu vực được theo dõi đạt 139.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá thu mua 141.000 đồng/kg. Đây là địa bàn duy nhất trong bảng khảo sát duy trì mức giá trên 140.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thu mua với giá 140.000 đồng/kg, thấp hơn khu vực Đắk Nông 1.000 đồng/kg.

Gia Lai giữ giá 138.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM và khu vực Bình Phước, tỉnh Đồng Nai cũng cùng giao dịch tại mức 138.000 đồng/kg.

Khu vực khảo sát Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 138.000 đồng/kg Không đổi Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Khu vực Bình Phước, tỉnh Đồng Nai 138.000 đồng/kg Không đổi Khu vực Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 139.000 đồng/kg Không đổi

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất tiếp tục duy trì ở 3.000 đồng/kg. Mặt bằng này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn ổn định sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Nguồn cung hồ tiêu sau vụ thu hoạch không còn dồi dào, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu hiện chủ yếu mua theo nhu cầu giao hàng. Sức mua chưa tăng mạnh khiến thị trường thiếu động lực để bứt phá lên vùng giá mới.

Ở chiều ngược lại, người trồng và đại lý có hàng cũng chưa đẩy mạnh bán ra. Tâm lý chờ đợi của cả bên mua lẫn bên bán giúp giá tiêu giữ vững, song thanh khoản trên thị trường chưa thực sự sôi động.

Giá tiêu thế giới hôm nay chưa có biến động mới

Tại thị trường Ấn Độ, giá các chủng loại hồ tiêu tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

Tiêu GARBLED được giao dịch ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.947 đồng/kg. Đây là loại tiêu có giá cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Tiêu UNGARBLED giữ mức 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 198.235 đồng/kg. Trong khi đó, loại tiêu Gram/lít đạt 68.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 195.378 đồng/kg.

Loại tiêu Giá tại Ấn Độ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 rupee/tạ 0 203.947 đồng/kg Gram/lít 68.400 rupee/tạ 0 195.378 đồng/kg UNGARBLED 69.400 rupee/tạ 0 198.235 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm tính toán. Với diễn biến hiện nay, giá tiêu hôm nay 6/8/2026 nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp cho đến khi nhu cầu xuất khẩu hoặc lượng hàng bán ra có chuyển biến rõ hơn.