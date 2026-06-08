Tin mới

    Thuế - Tài chính

    Giá tiêu hôm nay 6/8/2026: Lâm Đồng giữ mức 141.000 đồng/kg, thị trường tiếp tục đi ngang

    Văn Khoa 06/08/2026 11:57

    Giá tiêu hôm nay 6/8/2026 không thay đổi tại các vùng sản xuất trọng điểm, duy trì trong khoảng 138.000 – 141.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại Ấn Độ cũng ổn định, chưa xuất hiện tín hiệu tăng hoặc giảm mới.

    Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định

    Khảo sát sáng 6/8 cho thấy giá hồ tiêu tại các khu vực nguyên liệu tiếp tục giữ nguyên so với ngày trước đó. Mức giá bình quân tại năm khu vực được theo dõi đạt 139.000 đồng/kg.

    Khu vực Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá thu mua 141.000 đồng/kg. Đây là địa bàn duy nhất trong bảng khảo sát duy trì mức giá trên 140.000 đồng/kg.

    Tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thu mua với giá 140.000 đồng/kg, thấp hơn khu vực Đắk Nông 1.000 đồng/kg.

    Gia Lai giữ giá 138.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM và khu vực Bình Phước, tỉnh Đồng Nai cũng cùng giao dịch tại mức 138.000 đồng/kg.

    Khu vực khảo sátGiá thu muaThay đổi
    Gia Lai138.000 đồng/kgKhông đổi
    Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM138.000 đồng/kgKhông đổi
    Đắk Lắk140.000 đồng/kgKhông đổi
    Khu vực Bình Phước, tỉnh Đồng Nai138.000 đồng/kgKhông đổi
    Khu vực Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng141.000 đồng/kgKhông đổi
    Trung bình139.000 đồng/kgKhông đổi

    Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất tiếp tục duy trì ở 3.000 đồng/kg. Mặt bằng này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn ổn định sau những phiên điều chỉnh trước đó.

    Nguồn cung hồ tiêu sau vụ thu hoạch không còn dồi dào, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu hiện chủ yếu mua theo nhu cầu giao hàng. Sức mua chưa tăng mạnh khiến thị trường thiếu động lực để bứt phá lên vùng giá mới.

    Ở chiều ngược lại, người trồng và đại lý có hàng cũng chưa đẩy mạnh bán ra. Tâm lý chờ đợi của cả bên mua lẫn bên bán giúp giá tiêu giữ vững, song thanh khoản trên thị trường chưa thực sự sôi động.

    Giá tiêu thế giới hôm nay chưa có biến động mới

    Tại thị trường Ấn Độ, giá các chủng loại hồ tiêu tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

    Tiêu GARBLED được giao dịch ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 203.947 đồng/kg. Đây là loại tiêu có giá cao nhất trong nhóm được khảo sát.

    Tiêu UNGARBLED giữ mức 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 198.235 đồng/kg. Trong khi đó, loại tiêu Gram/lít đạt 68.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 195.378 đồng/kg.

    Loại tiêuGiá tại Ấn ĐộThay đổiGiá quy đổi
    GARBLED71.400 rupee/tạ0203.947 đồng/kg
    Gram/lít68.400 rupee/tạ0195.378 đồng/kg
    UNGARBLED69.400 rupee/tạ0198.235 đồng/kg

    Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại thời điểm tính toán. Với diễn biến hiện nay, giá tiêu hôm nay 6/8/2026 nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp cho đến khi nhu cầu xuất khẩu hoặc lượng hàng bán ra có chuyển biến rõ hơn.

    Đọc tiếp

    Giá tiêu
      x
      x

      Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thuế - Tài chính
        Giá tiêu hôm nay 6/8/2026: Lâm Đồng giữ mức 141.000 đồng/kg, thị trường tiếp tục đi ngang
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO