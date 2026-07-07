Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 7/7/2026: Trong nước đi ngang, xuất khẩu Việt Nam đạt hơn 940 triệu USD sau 6 tháng Giá tiêu hôm nay 7/7/2026 tiếp tục ổn định tại thị trường trong nước, dao động 133.000 - 135.000 đồng/kg. Giá tiêu thế giới cũng chưa ghi nhận biến động mới tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt.

Giá tiêu trong nước hôm nay 7/7/2026

Giá tiêu hôm nay 7/7/2026 tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang so với hôm qua. Tại các vùng trồng trọng điểm, giá thu mua hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg.

So với đầu tháng 7, mặt bằng giá hồ tiêu đã giảm khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg tùy địa phương. Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong những ngày đầu tháng, thị trường đã bước vào trạng thái ổn định và duy trì mức giá hiện tại trong nhiều phiên liên tiếp.

Đắk Lắk và Lâm Đồng đang là hai địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, cùng đạt 135.000 đồng/kg. Gia Lai và TP.HCM cùng giữ mức 134.000 đồng/kg. Đồng Nai là địa phương có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 133.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu đi ngang cho thấy thị trường nội địa chưa xuất hiện thêm lực đẩy mới. Tuy nhiên, vùng giá trên 133.000 đồng/kg vẫn là mặt bằng khá cao nếu so với nhiều giai đoạn trước đó.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay

Địa phương Giá hôm nay 7/7 Diễn biến từ đầu tháng 7 Đắk Lắk 135.000 đồng/kg Giảm từ 139.000 xuống 137.000 đồng/kg ngày 2/7, tiếp tục giảm còn 135.000 đồng/kg ngày 3/7 và đi ngang đến 7/7 Lâm Đồng 135.000 đồng/kg Giảm từ 139.000 xuống 135.000 đồng/kg ngày 2/7 và giữ ổn định đến 7/7 Gia Lai 134.000 đồng/kg Giảm từ 137.000 xuống 134.000 đồng/kg ngày 2/7 và đi ngang đến 7/7 TP.HCM 134.000 đồng/kg Giảm từ 137.000 xuống 134.000 đồng/kg ngày 2/7 và duy trì đến 7/7 Đồng Nai 133.000 đồng/kg Giảm từ 137.000 xuống 133.000 đồng/kg ngày 2/7 và đi ngang đến 7/7

Giá tiêu thế giới hôm nay 7/7/2026

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Giá xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất lớn chưa ghi nhận thay đổi mới.

Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được chào bán ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok đạt 9.253 USD/tấn.

Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 giữ mức 5.900 USD/tấn. Malaysia duy trì giá tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.350 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu cũng không đổi. Tiêu đen loại 500 g/l ở mức 6.100 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.200 USD/tấn và tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay

Quốc gia Chủng loại Giá Indonesia Tiêu đen Lampung 7.121 USD/tấn Indonesia Tiêu trắng Muntok 9.253 USD/tấn Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 USD/tấn Malaysia Tiêu đen Kuching ASTA 9.350 USD/tấn Malaysia Tiêu trắng ASTA 12.250 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 6.100 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 6.200 USD/tấn Việt Nam Tiêu trắng 9.000 USD/tấn

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tăng trong nửa đầu năm

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 23.103 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 151,3 triệu USD. Kết quả này giảm 8,2% về lượng và giảm 8,9% về giá trị so với tháng 5/2026.

So với cùng kỳ tháng 6/2025, lượng hồ tiêu xuất khẩu giảm nhẹ 1,4%. Dù vậy, tính chung 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vẫn ghi nhận kết quả tích cực.

Cụ thể, Việt Nam đã xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu trong nửa đầu năm, mang về 940,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 17,4%, còn giá trị tăng 10,6%.

Dự báo giá tiêu trong thời gian tới

Giá tiêu hôm nay 7/7/2026 đang trong trạng thái ổn định sau nhịp giảm đầu tháng. Khi thị trường thế giới chưa có biến động mới, giá tiêu trong nước nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng 133.000 - 135.000 đồng/kg trong ngắn hạn.

Nguồn cung, tiến độ xuất khẩu và nhu cầu mua hàng từ các thị trường lớn sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá hồ tiêu trong các phiên tới.