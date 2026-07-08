Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 8/7/2026 đồng loạt tăng, Đắk Lắk và Đắk Nông lên 136.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 8/7/2026 tại thị trường trong nước tăng thêm 1.000 đồng/kg ở toàn bộ các vùng trồng trọng điểm, đưa mặt bằng thu mua lên 134.000 - 136.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thu mua tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cùng đi lên. Sau phiên tăng mới, mức cao nhất hiện thuộc về Đắk Lắk và Đắk Nông, trong khi Đồng Nai và Bình Phước vẫn ở vùng thấp hơn nhưng cũng đã cải thiện so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước hôm nay 8/7/2026

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay tăng 1.000 đồng/kg, lên 136.000 đồng/kg. Đây là một trong hai địa phương có mức giá cao nhất trong nhóm khảo sát.

Đắk Nông, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, cũng tăng 1.000 đồng/kg và đạt 136.000 đồng/kg. Mức giá này giúp khu vực này tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường hồ tiêu nội địa.

Tại Gia Lai, giá tiêu được thu mua ở mức 135.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh, cũng ghi nhận mức giá 135.000 đồng/kg sau khi tăng tương tự.

Bình Phước tăng lên 134.000 đồng/kg. Đồng Nai cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 134.000 đồng/kg, song vẫn là một trong những địa phương có giá thấp nhất trong các vùng được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng trên diện rộng. Biên độ tăng không quá lớn nhưng việc tất cả địa phương cùng nhích lên cho thấy thị trường đang có tín hiệu khởi sắc hơn sau giai đoạn giao dịch thận trọng.

Mặt bằng giá tiêu nội địa lên vùng 134.000 - 136.000 đồng/kg

Sau phiên tăng ngày 8/7, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đã tiến thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Mức giá 136.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục tạo khoảng cách 2.000 đồng/kg so với nhóm thấp nhất là Bình Phước và Đồng Nai.

Với Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu, mức 135.000 đồng/kg cho thấy thị trường khu vực này vẫn giữ được nền giá cao. Diễn biến tăng đồng đều giúp mặt bằng chung của hồ tiêu trong nước ổn định quanh vùng 135.000 đồng/kg.

Trong bối cảnh nguồn cung không còn dồi dào như giai đoạn thu hoạch rộ, giá tiêu nội địa vẫn được hỗ trợ nhất định. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường xuất khẩu chưa thật sự bứt phá nên đà tăng trong nước vẫn chủ yếu diễn ra theo nhịp thận trọng.

Giá tiêu thế giới hôm nay 8/7/2026

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn chưa ghi nhận biến động mới. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 7.121 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì mức 5.900 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia cũng đi ngang ở mức 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l. Đây là vùng giá không đổi so với phiên trước, cho thấy hoạt động giao dịch xuất khẩu vẫn chưa có biến động lớn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ nguyên mức 9.253 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia được báo giá 12.250 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Diễn biến đi ngang tại hầu hết nguồn cung lớn cho thấy thị trường hồ tiêu thế giới vẫn trong trạng thái chờ tín hiệu mới. Nguồn cung hạn chế tiếp tục hỗ trợ giá, nhưng sức mua chậm tại nhiều thị trường nhập khẩu khiến giá quốc tế chưa thể bứt phá mạnh.

Với thị trường nội địa, giá tiêu hôm nay 8/7/2026 tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg là tín hiệu đáng chú ý. Nếu lực mua cải thiện trong các phiên tới, vùng giá 136.000 đồng/kg có thể tiếp tục là mốc được theo dõi sát.