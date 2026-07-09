Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 9/7/2026: Trong nước tăng đồng loạt, thị trường thế giới đi ngang Giá tiêu hôm nay 9/7/2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua trong nước lên vùng 134.000 - 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay 9/7/2026 đồng loạt phục hồi

Theo khảo sát sáng 9/7, giá tiêu trong nước ghi nhận tín hiệu tích cực sau nhiều phiên duy trì trạng thái ổn định. Tất cả địa phương được theo dõi đều tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Mặt bằng thu mua hồ tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động trong khoảng 134.000 - 136.000 đồng/kg. Đây là diễn biến đáng chú ý sau giai đoạn thị trường chịu áp lực giảm mạnh vào đầu tháng 7.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay tăng lên 136.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ, hiện thuộc Lâm Đồng, cũng đạt mức 136.000 đồng/kg. Đây là hai địa phương có giá thu mua cao nhất trong bảng khảo sát sáng nay.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên 135.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện thuộc TP. HCM, cũng ghi nhận mức 135.000 đồng/kg sau nhịp tăng tương tự.

Đồng Nai tăng lên 134.000 đồng/kg. Dù cùng phục hồi với xu hướng chung, đây vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất trong số các vùng sản xuất trọng điểm được cập nhật.

Địa phương Giá thu mua So với hôm trước Đắk Lắk 136.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) 136.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Gia Lai 135.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) 135.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Đồng Nai 134.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg

Như vậy, giá tiêu hôm nay 9/7/2026 đã xuất hiện nhịp hồi rõ hơn sau giai đoạn giảm sâu đầu tháng. Việc các địa phương cùng tăng cho thấy áp lực bán ra đã giảm bớt, còn nhu cầu mua vào có dấu hiệu cải thiện.

Giá tiêu thế giới hôm nay 9/7/2026 chưa có biến động mới

Trên thị trường thế giới, giá tiêu kết thúc phiên giao dịch gần nhất nhìn chung ổn định. Các chủng loại tiêu đen và tiêu trắng tại những thị trường xuất khẩu lớn chưa ghi nhận thay đổi so với phiên trước.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Lampung của Indonesia được báo giá 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ mức 5.900 USD/tấn, còn tiêu đen Kuching Malaysia ASTA đạt 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Bảng giá tiêu đen thế giới ngày 9/7

Chủng loại Giá ngày 9/7 So với hôm trước Tiêu đen Lampung Indonesia 7.121 USD/tấn Không đổi Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.900 USD/tấn Không đổi Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.350 USD/tấn Không đổi Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 6.100 USD/tấn Không đổi Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 6.200 USD/tấn Không đổi

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.253 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA được báo giá 12.250 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam giữ mức 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu trắng thế giới ngày 9/7

Chủng loại Giá ngày 9/7 So với hôm trước Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.253 USD/tấn Không đổi Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 USD/tấn Không đổi Tiêu trắng Việt Nam 9.000 USD/tấn Không đổi

Nguồn cung hồ tiêu toàn cầu tiếp tục thu hẹp

Theo báo cáo mới đây của Ptexim, ngành hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tái cân bằng khi nguồn cung toàn cầu có xu hướng giảm. Các quốc gia sản xuất lớn như Việt Nam, Brazil và Indonesia đều ghi nhận sản lượng sụt giảm do tác động của biến đổi khí hậu.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang phục hồi. Đây là yếu tố có thể hỗ trợ giá hồ tiêu trong thời gian tới, nhất là khi nguồn cung không còn dư dả như các năm trước.

Tuy nhiên, giao dịch thực tế vẫn chưa thật sự sôi động. Người mua chủ yếu chọn đơn hàng giao ngay với khối lượng nhỏ, thay vì ký các hợp đồng kỳ hạn lớn trong bối cảnh còn nhiều biến số về logistics, tỷ giá và chính sách thương mại.

Cước vận chuyển và đồng USD mạnh vẫn gây áp lực

Thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, giúp giảm rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz trong ngắn hạn. Thông tin này góp phần cải thiện tâm lý thị trường và thu hút sự quan tâm từ các nhà nhập khẩu Mỹ, EU.

Dù vậy, rủi ro địa chính trị chưa được loại bỏ hoàn toàn. Nhiều hãng tàu vẫn phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng do vấn đề an ninh tại Biển Đỏ. Năng lực vận chuyển container cũng còn hạn chế khi các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy mạnh nhập hàng trước khả năng thay đổi chính sách thuế quan.

Từ ngày 1/7, các hãng vận tải dự kiến áp dụng mức tăng cước chung và phụ phí mùa cao điểm, khiến chi phí vận chuyển tăng thêm khoảng 300 - 600 USD/TEU. Điều này làm chi phí xuất khẩu hồ tiêu tăng và buộc doanh nghiệp phải tính toán kỹ hơn trong các hợp đồng giao hàng.

Bên cạnh đó, việc lãi suất USD duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD mạnh lên. Chi phí tài chính cao khiến các nhà nhập khẩu có xu hướng mua theo nhu cầu ngắn hạn, thay vì tích trữ lượng hàng lớn.

Triển vọng giá tiêu hôm nay 9/7/2026

Giá tiêu hôm nay 9/7/2026 trong nước đã tăng trở lại sau chuỗi phiên trầm lắng, tạo tín hiệu tích cực cho thị trường. Mốc 134.000 - 136.000 đồng/kg cho thấy lực mua đã cải thiện, trong khi bên bán không còn chịu áp lực mạnh như đầu tháng.

Trong ngắn hạn, thị trường hồ tiêu có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung toàn cầu thu hẹp và nhu cầu phục hồi từ các khu vực nhập khẩu lớn. Tuy nhiên, cước vận tải, đồng USD mạnh và tâm lý mua thận trọng vẫn là những yếu tố có thể kìm hãm đà tăng của giá tiêu.