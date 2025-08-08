Giá vàng trong nước hôm nay (8-8): Vàng miếng DOJI bật tăng mạnh lên mức 124,1 triệu đồng/lượng, vượt mức cao nhất kể từ đợt lập đỉnh vào giữa tháng 4-2025.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

DOJI hôm nay tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết giá vàng ở mức 122,7 - 124,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 122,4 - 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 121,2 triệu đồng/lượng mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 8-8 như sau:

Vàng Khu vực Rạng sáng 7-8 Rạng sáng 8-8 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng DOJI Hà Nội 122,2 123,8 122,7 124,1 + 500 + 300 TP Hồ Chí Minh 122,2 123,8 122,7 124,1 + 500 + 300 SJC TP Hồ Chí Minh 122,4 123,8 122,4 123,8 - - Hà Nội 122,4 123,8 122,4 123,8 - - Đà Nẵng 122,4 123,8 122,4 123,8 - - PNJ TP Hồ Chí Minh 122,4 123,8 122,4 123,8 - - Hà Nội 122,4 123,8 122,4 123,8 - - Bảo Tín Minh Châu Toàn quốc 122,4 123,8 122,4 123,8 - - Phú Quý SJC Toàn quốc 121,2 123,8 121,2 123,8 - -

Giá vàng hôm nay (8-8): Vàng miếng DOJI vượt 124 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay được các thương hiệu duy trì ổn định so với sáng qua. Chỉ có vàng nhẫn Phú Quý điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng đi ngang so với hôm qua, hiện giao dịch ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua, hiện giao dịch ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua, hiện niêm yết ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.407 USD/ounce, bật tăng 36 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng qua. Như vậy, giá vàng thế giới sáng nay vượt mốc 3.400 USD/ounce và đạt mức giá cao nhất trong 2 tuần qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 108,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay vượt mốc 3.400 USD/ounce và đạt mức giá cao nhất trong 2 tuần qua. Ảnh: Reuters

Giá vàng bật tăng trong phiên giao dịch giữa trưa ngày thứ Năm tại Mỹ, chạm mức cao nhất trong hai tuần qua; nguyên nhân được cho là do thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục bổ sung dự trữ vàng và diễn biến kỹ thuật ngắn hạn nghiêng về xu hướng tăng - một dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng đang phục hồi mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng dự trữ vàng trong tháng 7 đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp mua vào, nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Theo Bloomberg, tính từ tháng 11 năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã mua khoảng 36 tấn vàng.

Động thái mua vào của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ Trung Quốc, được coi là một trong những động lực chính đằng sau đà tăng 30% của giá vàng từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, tốc độ mua đã chậm lại do giá vàng đang ở vùng cao.

Ngoài ra, trên thị trường chung, vàng đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như: Căng thẳng thương mại chưa được giải quyết triệt để giữa Mỹ và các đối tác, tình trạng nợ của chính phủ Mỹ gia tăng do chính sách tài khóa mở rộng, những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cũng như các bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine. Trong đó, nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ làm suy yếu đồng USD, giá vàng có thể bứt phá.

Các chuyên gia từ các định chế tài chính như Tierra, Goldman Sachs, UBS dự báo giá vàng thế giới tháng 8 dao động quanh ngưỡng 3.420 - 3.520 USD/ounce, có thể vượt mức 3.600 USD/ounce nếu Fed giảm lãi suất hoặc căng thẳng chính trị gia tăng.

