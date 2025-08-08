Theo ghi nhận, chiều nay (8-8), giá vàng miếng trong nước có điều chỉnh nhẹ, biến động trái chiều.

Giá vàng SJC ở Hà Nội và Đà Nẵng hiện ở mức 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được niêm yết 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Vàng Phú Quý SJC giao dịch ở mức 121,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 400.000 đồng/lượng) - 124 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,6 triệu đồng/lượng mua vào - 124 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào - 120,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng PNJ niêm yết lần lượt ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ở mức 3.403 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.370 USD/ounce).

Hợp đồng vàng giao tháng 12-2025 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cộng thêm 17,7 USD, chạm mốc 3.451 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, nhờ nhu cầu đầu tư vào các tài sản an toàn, sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu và dữ liệu việc làm làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất.

Theo các chuyên gia, xung đột thương mại và căng thẳng địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Mỹ đã chính thức áp thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ, khiến các đối tác này phải đàm phán lại các thỏa thuận thương mại.

Bên cạnh đó, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong một tháng, cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng thường được coi là tài sản bảo toàn giá trị trong thời kỳ bất ổn kinh tế hoặc chính trị. Ngoài ra, khi lãi suất giảm, vàng trở nên hấp dẫn hơn vì không mang lại lợi nhuận cố định như trái phiếu hay tiền gửi ngân hàng.

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ vượt 3.400 USD/ounce trong tháng 9, khi Fed bắt đầu giảm lãi suất, và có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Ngân hàng Trung ương Mỹ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

