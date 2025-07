Giá xăng dầu hôm nay (1-8): Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về thời hạn áp thuế thương mại mới (từ 1-8) của Mỹ đối với các đối tác chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh đồng loạt tăng.

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 71 cent (tương đương 0,97%), xuống còn 72,53 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 74 cent (tương đương 1,06%), xuống còn 69,26 USD/thùng.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về thời hạn áp thuế thương mại mới từ ngày 1-8 của Mỹ. Ảnh minh họa: Tehran Times

Giá dầu giảm sau khi Nhà Trắng cho biết vào thứ Năm rằng, các quốc gia chưa ký kết thỏa thuận thương mại hoặc chưa nhận được thông báo áp thuế từ chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ sớm nhận được thông tin chi tiết trong ngày. Mỹ hiện đã đạt được thỏa thuận thương mại với khoảng hai phần ba trong số 18 đối tác hàng đầu.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết: “Ông và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã thống nhất gia hạn thỏa thuận thương mại song phương thêm 90 ngày để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, trong thời gian này, Mexico vẫn sẽ chịu thuế nhập khẩu 25% với Fentanyl và ô tô, cũng như mức thuế lên tới 50% đối với thép, nhôm và đồng. Ngoài ra, Mexico cũng đã đồng ý ngay lập tức dỡ bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan, vốn tồn tại lâu nay”, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital (New York), việc gia hạn thỏa thuận với Mexico phần nào gây áp lực lên giá dầu thô tương lai.

“Các mức thuế hiện tại có tác động tiêu cực đến triển vọng nhu cầu dầu mỏ. Dù tình hình với Mexico đang được trì hoãn, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn”, ông John Kilduff nhận định.

Một trong những yếu tố tác động lên thị trường dầu mỏ là lạm phát tại Mỹ tăng vào tháng 6 do thuế quan, làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu như đồ nội thất gia đình và sản phẩm giải trí, qua đó củng cố quan điểm cho rằng áp lực giá sẽ tăng vào nửa cuối năm và trì hoãn việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cho đến ít nhất là tháng 10. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay tiêu dùng và có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu mỏ, do đó ảnh hưởng lớn tới nhu cầu dầu.

Ảnh minh họa: Future Bridge

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của nước này tiếp tục lập đỉnh, đạt mức kỷ lục 13,49 triệu thùng/ngày trong tháng 5, tăng 24.000 thùng/ngày so với tháng 4. Trong tuần kết thúc ngày 25-7, tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng mạnh 7,7 triệu thùng, lên mức 426,7 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1,3 triệu thùng của các nhà phân tích. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, tồn kho xăng lại giảm tới 2,7 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng, qua đó gây sức ép lên giá dầu.

Ông Toshitaka Tazawa, chuyên gia phân tích tại Fujitomi Securities, nhận định: “Dữ liệu tồn kho dầu thô gây bất ngờ, nhưng lượng xăng giảm sâu cho thấy nhu cầu tiêu dùng mạnh trong mùa hè. Điều này tạo ra tác động trung lập lên thị trường”.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các yếu tố địa chính trị vẫn đang hỗ trợ giá dầu. Đầu tuần này, ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga, bao gồm mức thuế thứ cấp 100% đối với các đối tác thương mại của Moscow.

Ngoài ra, Mỹ cũng đưa ra cảnh báo với Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga, rằng Bắc Kinh có thể phải đối mặt với các mức thuế cao nếu tiếp tục mua dầu từ Moscow.

Cũng theo Reuters, các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã ngừng mua dầu Nga trong tuần qua, nhằm tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, ngày 30-7, Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến Iran, nhằm tăng cường chiến dịch “gây sức ép tối đa” của chính quyền Tổng thống Trump, sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 1-8, cụ thể như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.401 đồng/lít



- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.840 đồng/lít



- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.068 đồng/lít



- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.714 đồng/lít



- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.533 đồng/kg

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15 giờ chiều 31-7. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 122 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít; dầu diesel giảm 61 đồng/lít, dầu hỏa tăng 86 đồng/lít, dầu mazut tăng 154 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin về thỏa thuận thương mại khung giữa Mỹ và EU; lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 30 phiên điều chỉnh, trong đó có 12 phiên giảm, 13 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

HOÀNG TRƯỜNG

