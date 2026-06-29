Thương mại - Dịch vụ Giá xăng dầu hôm nay 29/6/2026: Giá dầu thô vẫn quanh mức giảm tới 4% Giá xăng dầu hôm nay 29/6/2026 duy trì mức giá mạnh trong tuần trước, giảm ở nhóm dầu thô, xăng, dầu sưởi và than nhiệt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz phục hồi.

Giá xăng trong nước hôm nay 29/6/2026 duy trì mức giá mới sau đợt giảm chiều qua

Trước biến động của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới thời gian qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố phương án điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với một số mặt hàng. Cụ thể, xăng sinh học được trích lập 300 đồng/lít, dầu diesel trích lập 800 đồng/lít và dầu mazut trích lập 800 đồng/kg.

Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 29/6/2026 trên thị trường đang ở mức:

Sản phẩm Giá xăng dầu hôm nay 26/06/2026 (đã bao gồm thuế GTGT) So sánh với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 Diesel 21.860 đồng/lít -1.670 Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít -1.800

Như vậy, tại kỳ điều hành này, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Hai mặt hàng dầu diesel và dầu mazut giảm sâu hơn so với xăng, qua đó kéo mặt bằng giá xăng dầu chiều nay 25/6/2026 xuống thấp hơn so với kỳ công bố trước.

Tại PVOIL lúc 6h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 25/06/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 19.910 đ -840 2 Xăng E5 RON 92-II 19.350 đ -770 3 Dầu DO 0,05S-II 21.860 đ -1670 4 Dầu DO 0,001S-V 23.960 đ -1470

Tại Petrolimex lúc 6h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá xăng dầu hôm nay 29/6/2026 tại Petrolimex

Giá xăng dầu tại hệ thống Thalexim (Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ) cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 như sau: Xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 20.300 VNĐ/lít tại Vùng 2; Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 có giá 21.860 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 22.290 VNĐ/lít tại Vùng 2; Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 có giá 23.960 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 24.430 VNĐ/lít tại Vùng 2.

Giá cập nhật lúc 15:00 - 25/06/2026 Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1) Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2) Xăng E10 RON 95 Mức 3 19.910 đ 20.300 đ Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 21.860 đ 22.290 đ Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 23.960 đ 24.430 đ

Giá vàng thế giới hôm nay 29/6/2026 tiếp tục giảm xuống dưới mốc 67 US/ounce

Giá xăng dầu thế giới hôm nay giảm ở nhóm dầu thô, xăng, dầu sưởi và than nhiệt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz phục hồi. Ngược lại, khí đốt tự nhiên tại Mỹ đi lên do nhu cầu phát điện tăng trong thời tiết nóng.

Giá dầu WTI giảm gần 4%, lùi về quanh 69 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/2. Dầu Brent cũng giảm xuống dưới 73 USD/thùng, chịu áp lực khi xuất khẩu dầu vùng Vịnh Ba Tư phục hồi và Saudi Arabia bắt đầu nạp dầu tại cảng Ras Tanura.

Giá khí đốt tự nhiên Mỹ tăng lên gần 3,35 USD/MMBtu, cao nhất từ đầu tháng 2, nhờ lưu lượng khí tới các nhà máy LNG tăng và dự báo thời tiết nóng kéo dài đến ngày 10/7.

Giá xăng giao sau tại Mỹ giảm hơn 2%, về quanh 2,90 USD/gallon, bám sát đà giảm của dầu thô. Tồn kho xăng Mỹ tăng thêm 2,064 triệu thùng lên 216,3 triệu thùng.

Giá dầu sưởi New York giảm hơn 3%, xuống dưới 3,20 USD/gallon, khi nguồn cung qua eo biển Hormuz nối lại. Tuy nhiên, thị trường diesel Mỹ vẫn căng do tồn kho ở vùng thấp theo mùa.

Giá than nhiệt giảm xuống dưới 145 USD/tấn, nối dài đà hạ nhiệt sau khi căng thẳng Mỹ - Iran dịu bớt, làm giảm nhu cầu chuyển đổi sang than.

Giá ethanol đi ngang ở 1,87 USD/gallon trong ngày 25/6, giảm 5,56% trong một tháng nhưng vẫn cao hơn 11,31% so với cùng kỳ năm trước.

Giá naphtha tăng lên 685,45 USD/tấn, tăng 0,84% so với phiên trước. Tính theo tháng, mặt hàng này vẫn giảm 11,58%.

Giá propane tăng lên 0,72 USD/gallon, tăng 2,75% trong ngày, nhưng vẫn giảm 17,86% trong một tháng qua.

Giá uranium tại Mỹ dao động quanh 85 USD/pound, duy trì biên độ hẹp từ đầu tháng 4 sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Giá methanol giảm còn 2.495 CNY/tấn trong ngày 26/6, giảm 0,24% so với phiên trước và mất 16,89% trong một tháng.

Giá dầu Urals của Nga lùi xuống dưới 65 USD/thùng, thấp nhất hơn 3 tháng, khi thị trường kỳ vọng nguồn cung toàn cầu tăng trở lại sau tiến triển trong thỏa thuận Mỹ - Iran.