Thương mại - Dịch vụ Giá xăng dầu hôm nay 30/6/2026: Giá dầu thô về 70 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 30/6/2026 duy trì mức giá mạnh trong tuần trước, giá xăng dầu thế giới phân hóa khi dầu thô, xăng và dầu sưởi tăng, còn khí đốt, than, propane giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay 30/6/2026 duy trì mức giá mới sau đợt giảm chiều qua

Trước biến động của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới thời gian qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố phương án điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với một số mặt hàng. Cụ thể, xăng sinh học được trích lập 300 đồng/lít, dầu diesel trích lập 800 đồng/lít và dầu mazut trích lập 800 đồng/kg.

Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 30/6/2026 trên thị trường đang ở mức:

Sản phẩm Giá xăng dầu hôm nay 26/06/2026 (đã bao gồm thuế GTGT) So sánh với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 Diesel 21.860 đồng/lít -1.670 Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít -1.800

Như vậy, tại kỳ điều hành này, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Hai mặt hàng dầu diesel và dầu mazut giảm sâu hơn so với xăng, qua đó kéo mặt bằng giá xăng dầu chiều nay 25/6/2026 xuống thấp hơn so với kỳ công bố trước.

Tại PVOIL lúc 6h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 25/06/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 19.910 đ -840 2 Xăng E5 RON 92-II 19.350 đ -770 3 Dầu DO 0,05S-II 21.860 đ -1670 4 Dầu DO 0,001S-V 23.960 đ -1470

Tại Petrolimex lúc 6h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá xăng dầu hôm nay 30/6/2026 tại Petrolimex

Giá xăng dầu tại hệ thống Thalexim (Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ) cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 như sau: Xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 20.300 VNĐ/lít tại Vùng 2; Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 có giá 21.860 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 22.290 VNĐ/lít tại Vùng 2; Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 có giá 23.960 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 24.430 VNĐ/lít tại Vùng 2.

Giá cập nhật lúc 15:00 - 25/06/2026 Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1) Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2) Xăng E10 RON 95 Mức 3 19.910 đ 20.300 đ Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 21.860 đ 22.290 đ Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 23.960 đ 24.430 đ

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 30/6 phân hóa mới giữa các nhóm nhiên liệu

Giá xăng dầu thế giới hôm nay biến động trái chiều khi dầu thô và các sản phẩm lọc dầu hồi phục, còn khí đốt, than nhiệt, propane và methanol chịu áp lực giảm.

Dầu thô tăng lên trên 70 USD/thùng, dầu Brent vượt 73 USD/thùng sau nhịp giảm sâu trước đó. Thị trường được nâng đỡ bởi lo ngại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa trở lại bình thường, dù các tàu thương mại đã bắt đầu di chuyển trở lại.

Khí đốt tự nhiên Mỹ giảm còn 3,18 USD/MMBtu sau khi dự báo thời tiết bớt nóng làm giảm kỳ vọng tiêu thụ điện. Ở chiều hỗ trợ, xuất khẩu LNG vẫn duy trì mạnh với dòng khí tới các cảng vùng Vịnh Mỹ đạt khoảng 17,3 tỷ feet khối/ngày trong tháng 6.

Xăng giao sau Mỹ tiến sát 2,99 USD/gallon nhờ giá dầu thô đi lên. Dầu sưởi Mỹ vượt 3,20 USD/gallon khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường lo ngại về nguồn cung.

Than nhiệt lùi xuống dưới 145 USD/tấn sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời nhằm giảm căng thẳng. Diễn biến này kéo áp lực nguồn cung năng lượng đi xuống, khiến nhu cầu tìm đến than thay thế khí đốt giảm theo.

Ethanol tăng lên 1,90 USD/gallon trong phiên 26/6, tăng 1,60% theo ngày nhưng vẫn thấp hơn 4,76% so với một tháng trước. Propane giảm còn 0,71 USD/gallon, mất 0,81% trong phiên và giảm hơn 18% trong tháng.

Uranium dao động quanh 85 USD/pound trong tháng 6, chưa tạo xu hướng rõ ràng sau khi hạ nhiệt từ đợt tăng đầu năm. Dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu điện lớn từ AI, trung tâm dữ liệu và kế hoạch mở rộng điện hạt nhân.

Methanol giảm xuống 2.470 CNY/tấn ngày 29/6, giảm 1,00% so với phiên liền trước và mất 18,88% trong một tháng. Dầu Urals của Nga cũng xuống dưới 60 USD/thùng, đánh dấu vùng thấp nhất 4 tháng khi giá dầu quốc tế chịu sức ép từ kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran dịu lại.