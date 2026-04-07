Thương mại - Dịch vụ Giá xăng dầu hôm nay 4/7/2026: Xăng dầu thế giới giữ quanh vùng thấp Giá xăng dầu hôm nay 4/7/2026 trong nước giữ nguyên mức bán lẻ mới sau phiên điều chỉnh ngày 2/7, còn thị trường thế giới tiếp tục ghi nhận giá dầu thô giảm khoảng 2%.

Giá xăng dầu hôm nay 4/7 tiếp tục duy trì mức giá mới sau phiên giảm mạnh

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục duy trì mức giá mới sau phiên điều chỉnh giảm ở hầu hết các mặt hàng chính trong ngày 2/7/2026.

Cụ thể, xăng E10 RON 95-III hôm nay đang ở mức 20.410 đồng/lít sau phiên giảm 790 đồng/lít trong ngày 2/7. Xăng E5 RON 92 hiện giao dịch quanh mức 19.730 đồng/lít sau phiên giảm 1.050 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel giảm 690 đồng/lít trong phiên trước, xuống còn 21.170 đồng/lít. Dầu mazut giảm 980 đồng/kg trong ngày 2/7, còn 14.050 đồng/kg.

Mặt hàng Mức điều chỉnh ngày 2/7 Giá bán lẻ mới Xăng E10 RON 95-III Giảm 790 đồng/lít 20.410 đồng/lít Xăng E5 RON 92 Giảm 1.050 đồng/lít 19.730 đồng/lít Dầu diesel Giảm 690 đồng/lít 21.170 đồng/lít Dầu mazut Giảm 980 đồng/kg 14.050 đồng/kg

Kỳ điều hành lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động không đồng đều giữa các mặt hàng. Giá xăng thành phẩm giảm rõ hơn, còn dầu diesel chỉ nhích nhẹ so với 7 ngày trước.

Theo liên Bộ, giá RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 4,2%, xuống 100 USD/thùng. Dầu diesel tăng 0,4%, lên 111,8 USD/thùng. Riêng mazut giảm 5%, về 432,8 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, cơ quan điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu.

Mức trích lập cụ thể là 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và dầu diesel. Riêng dầu mazut được trích lập ở mức 400 đồng/kg.

Việc trích lập quỹ diễn ra khi giá bán lẻ trong nước giảm theo xu hướng hạ nhiệt của một số mặt hàng trên thị trường thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 4/7/2026 lúc 6h00 tại PVOIL

Tại PVOIL lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 16:00 ngày 02/07/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 20.410 đ -790 2 Xăng E5 RON 92-II 19.730 đ -1050 3 Dầu DO 0,05S-II 21.170 đ -690 4 Dầu DO 0,001S-V 23.270 đ -690

Giá xăng dầu hôm nay 4/7/2026 lúc 6h00 tại Petrolimex

Tại Petrolimex lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá xăng dầu hôm nay 4/7/2036 tại Petrolimex

Giá xăng dầu hôm nay 4/7/2026 lúc 6h00 tại Thalexim

Tại Thalexim lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá cập nhật lúc 16:00 - 02/07/2026 Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1) Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2) Xăng E10 RON 95 Mức 3 20.410 đ 20.810 đ Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 21.170 đ 21.590 đ Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 23.270 đ 23.730 đ

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 4/7/2026 giữ quanh vùng thấp, dầu thô ổn định gần 69 USD/thùng

Trên thị trường quốc tế, giá xăng dầu thế giới hôm nay 4/7/2026 ghi nhận dầu thô giữ quanh 69 USD/thùng. Giá dầu đang dao động gần vùng trước khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2, khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz phục hồi rõ hơn.

Nguồn cung khu vực Trung Đông dần ổn định trở lại. Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia đã phục hồi lên khoảng 90% so với trước chiến sự, còn UAE cũng đưa hoạt động xuất khẩu về lại mức trước đó nhờ sử dụng tuyến vận chuyển qua Hormuz và đường ống tránh điểm nghẽn này.

Dầu Brent dao động quanh 72 USD/thùng

Dầu Brent giao dịch quanh 72 USD/thùng trong phiên cuối tuần khá trầm lắng. Dòng tàu thương mại qua eo biển Hormuz tiếp tục phục hồi, làm giảm nỗi lo thiếu hụt nguồn cung trên thị trường năng lượng.

Tại Saudi Arabia, xuất khẩu dầu thô đã tăng trở lại khoảng 90% so với mức nền trước chiến sự. UAE cũng ghi nhận nguồn cung hồi phục mạnh, trong khi Iraq bắt đầu xuất hiện tín hiệu cải thiện trong hoạt động vận chuyển dầu.

Dầu Urals của Nga giảm xuống dưới 60 USD/thùng, mức thấp nhất khoảng 4 tháng. Giá dầu Nga chịu sức ép khi các mốc dầu chuẩn thế giới đi xuống sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn thận trọng do nhiều tàu hàng tiếp tục ùn lại tại Vịnh Ba Tư. Eo biển Hormuz trước đó là tuyến vận chuyển quan trọng, chiếm khoảng 20% dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Khí tự nhiên Mỹ giảm dưới 3,2 USD/MMBtu

Giá khí tự nhiên Mỹ giảm xuống dưới 3,2 USD/MMBtu, chịu sức ép từ nguồn cung nội địa dồi dào, giá dầu đi xuống và diễn biến thời tiết thay đổi.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, các doanh nghiệp năng lượng đã bơm thêm 87 tỷ feet khối khí vào kho dự trữ trong tuần kết thúc ngày 26/6, cao hơn dự báo. Tổng tồn kho hiện cao hơn khoảng 6,2% so với mức trung bình lịch sử.

Sản lượng khí trong tháng 6 tại nhóm Lower 48 của Mỹ đạt khoảng 110 tỷ feet khối/ngày, gần vùng kỷ lục. Lưu lượng khí tới các nhà máy xuất khẩu LNG lớn đạt trung bình 17,3 tỷ feet khối/ngày.

Xăng Mỹ giữ quanh 2,91 USD/gallon

Giá xăng Mỹ giữ quanh 2,91 USD/gallon, chỉ cao hơn nhẹ so với vùng thấp nhất hơn 3 tháng. Mặt hàng này đã thu hẹp phần lớn đà tăng từng xuất hiện trong giai đoạn căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz.

Dòng dầu qua Hormuz tiếp tục cải thiện, với lượng vận chuyển vượt 10 triệu thùng/ngày dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ. UAE cũng đưa xuất khẩu dầu về lại mức trước chiến sự thông qua các tuyến thay thế.

Dữ liệu tồn kho cho thấy dự trữ xăng Mỹ giảm 2,333 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 26/6, mạnh hơn dự báo. Dù vậy, áp lực giảm giá vẫn xuất hiện khi thị trường năng lượng hạ nhiệt.

Dầu sưởi Mỹ dao động gần 3,19 USD/gallon

Giá dầu sưởi Mỹ dao động quanh 3,19 USD/gallon, gần vùng thấp nhất kể từ sau chiến sự Iran. Giá đã hạ nhiệt đáng kể sau khi đà tăng do xung đột địa chính trị dần bị xóa bớt.

Tồn kho sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 2,483 triệu thùng trong tuần cuối tháng 6. Trước đó, thị trường dự báo nhóm hàng này giảm khoảng 0,7 triệu thùng.

Tại Anh, giá dầu diesel ghi nhận mức giảm theo tháng mạnh kỷ lục trong tháng 6. Diễn biến này cho thấy áp lực trên thị trường nhiên liệu chưng cất đang dịu lại.

Than nhiệt giảm xuống dưới 130 USD/tấn

Than nhiệt giảm xuống dưới 130 USD/tấn, quay lại vùng giá trước khi xung đột Trung Đông bùng phát. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran làm tăng kỳ vọng về một thỏa thuận bền vững hơn tại khu vực Hormuz.

Giá dầu và khí tự nhiên cùng hạ về vùng trước chiến sự, làm giảm nhu cầu chuyển đổi nhiên liệu. Nguồn cung Trung Đông phục hồi cũng khiến kỳ vọng dư cung toàn cầu tăng lên.

Tại Trung Quốc, kế hoạch 5 năm mới tiếp tục duy trì chiến lược năng lượng đa nguồn. Nước này vẫn mở rộng cả điện than lẫn năng lượng tá dịu lại.