Thương mại - Dịch vụ Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026: Giá dầu thô tiếp tục ở quanh vùng 70 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026 trong nước giữ nguyên mức bán lẻ mới sau phiên điều chỉnh ngày 2/7, còn giá dầu thô tiếp tục ở quanh vùng 70 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 7/7 tiếp tục duy trì mức giá mới sau phiên giảm mạnh trước đó

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục duy trì mức giá mới sau phiên điều chỉnh giảm ở hầu hết các mặt hàng chính trong ngày 2/7/2026.

Cụ thể, xăng E10 RON 95-III hôm nay đang ở mức 20.410 đồng/lít sau phiên giảm 790 đồng/lít trong ngày 2/7. Xăng E5 RON 92 hiện giao dịch quanh mức 19.730 đồng/lít sau phiên giảm 1.050 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel giảm 690 đồng/lít trong phiên trước, xuống còn 21.170 đồng/lít. Dầu mazut giảm 980 đồng/kg trong ngày 2/7, còn 14.050 đồng/kg.

Mặt hàng Mức điều chỉnh ngày 2/7 Giá bán lẻ mới Xăng E10 RON 95-III Giảm 790 đồng/lít 20.410 đồng/lít Xăng E5 RON 92 Giảm 1.050 đồng/lít 19.730 đồng/lít Dầu diesel Giảm 690 đồng/lít 21.170 đồng/lít Dầu mazut Giảm 980 đồng/kg 14.050 đồng/kg

Kỳ điều hành lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động không đồng đều giữa các mặt hàng. Giá xăng thành phẩm giảm rõ hơn, còn dầu diesel chỉ nhích nhẹ so với 7 ngày trước.

Theo liên Bộ, giá RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 4,2%, xuống 100 USD/thùng. Dầu diesel tăng 0,4%, lên 111,8 USD/thùng. Riêng mazut giảm 5%, về 432,8 USD/tấn.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, cơ quan điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu.

Mức trích lập cụ thể là 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và dầu diesel. Riêng dầu mazut được trích lập ở mức 400 đồng/kg.

Việc trích lập quỹ diễn ra khi giá bán lẻ trong nước giảm theo xu hướng hạ nhiệt của một số mặt hàng trên thị trường thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026 lúc 6h00 tại PVOIL

Tại PVOIL lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 16:00 ngày 02/07/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 20.410 đ -790 2 Xăng E5 RON 92-II 19.730 đ -1050 3 Dầu DO 0,05S-II 21.170 đ -690 4 Dầu DO 0,001S-V 23.270 đ -690

Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026 lúc 6h00 tại Petrolimex

Tại Petrolimex lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2036 tại Petrolimex

Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026 lúc 6h00 tại Thalexim

Tại Thalexim lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá cập nhật lúc 16:00 - 02/07/2026 Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1) Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2) Xăng E10 RON 95 Mức 3 20.410 đ 20.810 đ Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 21.170 đ 21.590 đ Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 23.270 đ 23.730 đ

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 7/7/2026 tiếp tục ở quanh vùng 70 USD/thùng