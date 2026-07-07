Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026: Giá dầu thô tiếp tục ở quanh vùng 70 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026 trong nước giữ nguyên mức bán lẻ mới sau phiên điều chỉnh ngày 2/7, còn giá dầu thô tiếp tục ở quanh vùng 70 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay 7/7 tiếp tục duy trì mức giá mới sau phiên giảm mạnh trước đó
Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu hôm nay tiếp tục duy trì mức giá mới sau phiên điều chỉnh giảm ở hầu hết các mặt hàng chính trong ngày 2/7/2026.
Cụ thể, xăng E10 RON 95-III hôm nay đang ở mức 20.410 đồng/lít sau phiên giảm 790 đồng/lít trong ngày 2/7. Xăng E5 RON 92 hiện giao dịch quanh mức 19.730 đồng/lít sau phiên giảm 1.050 đồng/lít.
Ở nhóm dầu, dầu diesel giảm 690 đồng/lít trong phiên trước, xuống còn 21.170 đồng/lít. Dầu mazut giảm 980 đồng/kg trong ngày 2/7, còn 14.050 đồng/kg.
|Mặt hàng
|Mức điều chỉnh ngày 2/7
|Giá bán lẻ mới
|Xăng E10 RON 95-III
|Giảm 790 đồng/lít
|20.410 đồng/lít
|Xăng E5 RON 92
|Giảm 1.050 đồng/lít
|19.730 đồng/lít
|Dầu diesel
|Giảm 690 đồng/lít
|21.170 đồng/lít
|Dầu mazut
|Giảm 980 đồng/kg
|14.050 đồng/kg
Kỳ điều hành lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động không đồng đều giữa các mặt hàng. Giá xăng thành phẩm giảm rõ hơn, còn dầu diesel chỉ nhích nhẹ so với 7 ngày trước.
Theo liên Bộ, giá RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 4,2%, xuống 100 USD/thùng. Dầu diesel tăng 0,4%, lên 111,8 USD/thùng. Riêng mazut giảm 5%, về 432,8 USD/tấn.
Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, cơ quan điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu.
Mức trích lập cụ thể là 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và dầu diesel. Riêng dầu mazut được trích lập ở mức 400 đồng/kg.
Việc trích lập quỹ diễn ra khi giá bán lẻ trong nước giảm theo xu hướng hạ nhiệt của một số mặt hàng trên thị trường thế giới.
Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026 lúc 6h00 tại PVOIL
Tại PVOIL lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:
|TT
|Mặt hàng
|Giá điều chỉnh lúc 16:00 ngày 02/07/2026(Đồng/lít thực tế)
|Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng E10 RON 95-III
|20.410 đ
|-790
|2
|Xăng E5 RON 92-II
|19.730 đ
|-1050
|3
|Dầu DO 0,05S-II
|21.170 đ
|-690
|4
|Dầu DO 0,001S-V
|23.270 đ
|-690
Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026 lúc 6h00 tại Petrolimex
Tại Petrolimex lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:
Giá xăng dầu hôm nay 7/7/2026 lúc 6h00 tại Thalexim
Tại Thalexim lúc 4h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:
|Giá cập nhật lúc 16:00 - 02/07/2026
|Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1)
|Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2)
|Xăng E10 RON 95 Mức 3
|20.410 đ
|20.810 đ
|Dầu Điêzen 0.05S Mức 2
|21.170 đ
|21.590 đ
|Dầu Điêzen 0.001S Mức 5
|23.270 đ
|23.730 đ
Giá xăng dầu thế giới hôm nay 7/7/2026 tiếp tục ở quanh vùng 70 USD/thùng
- Dầu thô giao dịch trên 69 USD/thùng, còn Brent trên 72 USD/thùng, nhưng vẫn gần vùng thấp nhất hơn 4 tháng do lo ngại nguồn cung tăng.
- Eo biển Hormuz dần thông suốt trở lại; ít nhất 8 tàu liên quan Nhật Bản đã rời tuyến hàng hải này, gồm 5 siêu tàu chở dầu.
- Saudi Aramco giảm mạnh giá dầu Arab Light bán sang châu Á, hạ 11 USD/thùng, xuống mức chiết khấu 1,50 USD/thùng so với chuẩn khu vực.
- OPEC+ đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng trong tháng tới, làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ mạnh hơn.
- Khí đốt tự nhiên Mỹ tăng lên 3,25 USD/MMBtu, cao nhất 1 tuần, nhờ sản lượng giảm và dòng khí vào các nhà máy LNG tăng.
- Xăng Mỹ vượt 3 USD/gallon, cao nhất 3 tuần, do nguồn cung nhiên liệu thắt chặt, nhu cầu ổn định và lo ngại sau vụ Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Omsk của Nga.
- Dầu sưởi Mỹ tăng trên 3,30 USD/gallon, cao nhất 3 tuần, do lo ngại nguồn cung diesel và sản phẩm chưng cất bị gián đoạn.
- Than nhiệt giảm dưới 130 USD/tấn, trở lại vùng trước xung đột Trung Đông khi đàm phán Mỹ - Iran làm giảm rủi ro tại Hormuz.
- Ethanol tăng lên 1,92 USD/gallon, tăng 1,32% trong ngày, vẫn cao hơn 13,27% so với cùng kỳ năm trước.
- Naphtha tăng lên 616,65 USD/tấn, tăng 1,12% trong ngày nhưng giảm 15,28% trong tháng qua.
- Propane giảm nhẹ còn 0,70 USD/gallon, giảm 12,78% trong tháng và thấp hơn 5,11% so với cùng kỳ.
- Uranium giữ quanh 85 USD/pound, đi ngang từ đầu tháng 4; nhu cầu dài hạn được hỗ trợ bởi xu hướng mở rộng điện hạt nhân và trung tâm dữ liệu AI.
- Methanol đi ngang ở 2.368 CNY/tấn, giảm mạnh 24,59% trong tháng qua.
- Dầu Urals của Nga giảm dưới 60 USD/thùng, thấp nhất 4 tháng, do giá dầu toàn cầu suy yếu và vận tải qua Hormuz an toàn hơn.
- Nga vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước, có khả năng cân nhắc cấm xuất khẩu diesel để ổn định nguồn cung nội địa.