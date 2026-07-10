Thương mại - Dịch vụ Giá xăng hôm nay 10/7 tại PVOIL, Petrolimex, Thalexim và Mipecorp: Vision đầy bình không đến 100.000 đồng Giá xăng dầu tại PVOIL, Petrolimex, Thalexim và Mipecorp đang được áp dụng quanh mức 19.190–20.400 đồng/lít đối với hai dòng xăng phổ biến.

Theo bảng giá được các doanh nghiệp công bố, xăng E5 RON 92-II tại PVOIL, Petrolimex và Mipecorp có giá từ 19.190 đồng/lít ở Vùng 1 đến 19.570 đồng/lít tại Vùng 2. Xăng E10 RON 95-III phổ biến ở mức 20.000 đồng/lít tại Vùng 1 và 20.400 đồng/lít ở Vùng 2.

Thalexim hiện công bố giá xăng E10 RON 95 Mức 3 ở mức tương tự, nhưng bảng giá được cung cấp không có mặt hàng E5 RON 92. Chi phí dưới đây được tính theo công thức:

Chi phí đổ đầy bình = Dung tích bình xăng × Giá bán lẻ mỗi lít

Số tiền được làm tròn đến đơn vị đồng và tính trong trường hợp bình xăng gần như cạn hoàn toàn.

Giá xăng hôm nay 10/7/2026 đổ đầy bình xe ga 110cc tại PVOIL

Tại PVOIL, giá bán lẻ được điều chỉnh từ 15h00 ngày 09/07/2026. Xăng E5 RON 92-II được bán với giá 19.190 đồng/lít, giảm 540 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III có giá 20.000 đồng/lít, giảm 410 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, dầu DO 0,05S-II tăng lên 21.740 đồng/lít, còn dầu DO 0,001S-V được bán ở mức 23.840 đồng/lít, cùng tăng 570 đồng/lít.

Hãng Mẫu xe Dung tích bình xăng (lít) Đầy bình E5 RON 92 (đồng) Đầy bình E10 RON 95 (đồng) Honda Vision 4,9 94.031 98.000 LEAD 110 (đời cũ) 5,6 107.464 112.000 Genio 4,2 80.598 84.000 Scoopy 110 4,2 80.598 84.000 Click 110 (đời cũ) 5,0 95.950 100.000 Zoomer-X 110 4,4 84.436 88.000 BeAT 4,2 80.598 84.000 NAVi 110 3,5 67.165 70.000 SYM SYM Abela 110 6,4 122.816 128.000 Suzuki Address 110 5,2 99.788 104.000 TVS Dazz 110 5,1 97.869 102.000 Callisto 110 6,0 115.140 120.000

Với mức giá trên, Honda NAVi 110 có chi phí thấp nhất trong nhóm, từ khoảng 67.165–70.000 đồng cho một bình đầy. SYM Abela 110 cần số tiền cao nhất, từ 122.816–128.000 đồng.

Giá xăng hôm nay 10/7/2026 đổ đầy bình xe ga 110cc tại Petrolimex

Petrolimex áp dụng hai mức giá theo khu vực. Tại Vùng 1, xăng E5 RON 92-II có giá 19.190 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-III được bán với giá 20.000 đồng/lít.

Tại Vùng 2, giá xăng E5 RON 92-II ở mức 19.570 đồng/lít, cao hơn Vùng 1 khoảng 380 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III được bán với giá 20.400 đồng/lít, cao hơn 400 đồng/lít.

Petrolimex cũng bán xăng E10 RON 95-V với giá 21.200 đồng/lít tại Vùng 1 và 21.620 đồng/lít tại Vùng 2. Tuy nhiên, bảng tính dưới đây sử dụng E5 RON 92-II và E10 RON 95-III để thuận tiện so sánh giữa các doanh nghiệp.

Chi phí đổ đầy bình tại Petrolimex Vùng 1

Hãng Mẫu xe Dung tích bình xăng (lít) Đầy bình E5 RON 92 (đồng) Đầy bình E10 RON 95 (đồng) Honda Vision 4,9 94.031 98.000 LEAD 110 (đời cũ) 5,6 107.464 112.000 Genio 4,2 80.598 84.000 Scoopy 110 4,2 80.598 84.000 Click 110 (đời cũ) 5,0 95.950 100.000 Zoomer-X 110 4,4 84.436 88.000 BeAT 4,2 80.598 84.000 NAVi 110 3,5 67.165 70.000 SYM SYM Abela 110 6,4 122.816 128.000 Suzuki Address 110 5,2 99.788 104.000 TVS Dazz 110 5,1 97.869 102.000 Callisto 110 6,0 115.140 120.000

Chi phí đổ đầy bình tại Petrolimex Vùng 2

Hãng Mẫu xe Dung tích bình xăng (lít) Đầy bình E5 RON 92 (đồng) Đầy bình E10 RON 95 (đồng) Honda Vision 4,9 95.893 99.960 LEAD 110 (đời cũ) 5,6 109.592 114.240 Genio 4,2 82.194 85.680 Scoopy 110 4,2 82.194 85.680 Click 110 (đời cũ) 5,0 97.850 102.000 Zoomer-X 110 4,4 86.108 89.760 BeAT 4,2 82.194 85.680 NAVi 110 3,5 68.495 71.400 SYM SYM Abela 110 6,4 125.248 130.560 Suzuki Address 110 5,2 101.764 106.080 TVS Dazz 110 5,1 99.807 104.040 Callisto 110 6,0 117.420 122.400

Người sử dụng Honda Vision cần khoảng 94.031–98.000 đồng để đổ đầy bình tại Vùng 1. Tại Vùng 2, chi phí tăng lên khoảng 95.893–99.960 đồng, tùy loại xăng.

Giá xăng hôm nay 10/7/2026 đổ đầy bình xe ga 110cc tại Thalexim

Bảng giá Thalexim cập nhật lúc 16h00 ngày 09/07/2026 cho thấy xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 20.000 đồng/lít tại các địa phương gần cảng tiếp nhận thuộc Vùng 1.

Tại các địa phương xa cảng tiếp nhận thuộc Vùng 2, giá xăng E10 RON 95 Mức 3 ở mức 20.400 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S Mức 2 được bán với giá 21.740 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.170 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu diesel 0,001S Mức 5 có giá tương ứng 23.840 đồng/lít và 24.310 đồng/lít.

Do bảng giá Thalexim được cung cấp không có xăng E5 RON 92, chi phí đổ đầy bình chỉ được tính theo xăng E10 RON 95.

Chi phí đổ đầy bình tại Thalexim Vùng 1

Hãng Mẫu xe Dung tích bình xăng (lít) Đầy bình E10 RON 95 (đồng) Honda Vision 4,9 98.000 LEAD 110 (đời cũ) 5,6 112.000 Genio 4,2 84.000 Scoopy 110 4,2 84.000 Click 110 (đời cũ) 5,0 100.000 Zoomer-X 110 4,4 88.000 BeAT 4,2 84.000 NAVi 110 3,5 70.000 SYM SYM Abela 110 6,4 128.000 Suzuki Address 110 5,2 104.000 TVS Dazz 110 5,1 102.000 Callisto 110 6,0 120.000

Chi phí đổ đầy bình tại Thalexim Vùng 2

Hãng Mẫu xe Dung tích bình xăng (lít) Đầy bình E10 RON 95 (đồng) Honda Vision 4,9 99.960 LEAD 110 (đời cũ) 5,6 114.240 Genio 4,2 85.680 Scoopy 110 4,2 85.680 Click 110 (đời cũ) 5,0 102.000 Zoomer-X 110 4,4 89.760 BeAT 4,2 85.680 NAVi 110 3,5 71.400 SYM SYM Abela 110 6,4 130.560 Suzuki Address 110 5,2 106.080 TVS Dazz 110 5,1 104.040 Callisto 110 6,0 122.400

Với xăng E10 RON 95, một chiếc Honda Vision cần khoảng 98.000 đồng để đầy bình tại Vùng 1 và 99.960 đồng tại Vùng 2. SYM Abela 110 có bình 6,4 lít, tương ứng mức chi phí 128.000–130.560 đồng.

Giá xăng hôm nay 10/7/2026 đổ đầy bình xe ga 110cc tại Mipecorp

Mipecorp cũng công bố giá bán lẻ theo Vùng 1 và Vùng 2. Xăng sinh học E5 RON 92-II có giá 19.190 đồng/lít tại Vùng 1 và 19.570 đồng/lít tại Vùng 2.

Xăng sinh học E10 RON 95-III được bán với giá 20.000 đồng/lít ở Vùng 1 và 20.400 đồng/lít tại Vùng 2.

Dầu diesel 0,05S Mức 2 có giá 21.740 đồng/lít tại Vùng 1 và 22.170 đồng/lít tại Vùng 2. Dầu diesel 0,001S Mức 5 có giá lần lượt 23.840 đồng/lít và 24.310 đồng/lít.

Chi phí đổ đầy bình tại Mipecorp Vùng 1

Hãng Mẫu xe Dung tích bình xăng (lít) Đầy bình E5 RON 92 (đồng) Đầy bình E10 RON 95 (đồng) Honda Vision 4,9 94.031 98.000 LEAD 110 (đời cũ) 5,6 107.464 112.000 Genio 4,2 80.598 84.000 Scoopy 110 4,2 80.598 84.000 Click 110 (đời cũ) 5,0 95.950 100.000 Zoomer-X 110 4,4 84.436 88.000 BeAT 4,2 80.598 84.000 NAVi 110 3,5 67.165 70.000 SYM SYM Abela 110 6,4 122.816 128.000 Suzuki Address 110 5,2 99.788 104.000 TVS Dazz 110 5,1 97.869 102.000 Callisto 110 6,0 115.140 120.000

Chi phí đổ đầy bình tại Mipecorp Vùng 2

Hãng Mẫu xe Dung tích bình xăng (lít) Đầy bình E5 RON 92 (đồng) Đầy bình E10 RON 95 (đồng) Honda Vision 4,9 95.893 99.960 LEAD 110 (đời cũ) 5,6 109.592 114.240 Genio 4,2 82.194 85.680 Scoopy 110 4,2 82.194 85.680 Click 110 (đời cũ) 5,0 97.850 102.000 Zoomer-X 110 4,4 86.108 89.760 BeAT 4,2 82.194 85.680 NAVi 110 3,5 68.495 71.400 SYM SYM Abela 110 6,4 125.248 130.560 Suzuki Address 110 5,2 101.764 106.080 TVS Dazz 110 5,1 99.807 104.040 Callisto 110 6,0 117.420 122.400

So sánh giá xăng giữa các doanh nghiệp

Theo các bảng giá được cung cấp, PVOIL đang áp dụng mức 19.190 đồng/lít đối với E5 RON 92-II và 20.000 đồng/lít đối với E10 RON 95-III.

Tại Vùng 1, giá của Petrolimex và Mipecorp tương đương PVOIL. Thalexim cũng bán xăng E10 RON 95 ở mức 20.000 đồng/lít tại khu vực này.

Tại Vùng 2, Petrolimex, Thalexim và Mipecorp cùng áp dụng giá E10 RON 95 ở mức 20.400 đồng/lít. Riêng giá E5 RON 92 tại Petrolimex và Mipecorp là 19.570 đồng/lít.

Doanh nghiệp E5 RON 92 Vùng 1 E5 RON 92 Vùng 2 E10 RON 95 Vùng 1 E10 RON 95 Vùng 2 PVOIL 19.190 Không tách vùng 20.000 Không tách vùng Petrolimex 19.190 19.570 20.000 20.400 Thalexim Không công bố trong bảng Không công bố trong bảng 20.000 20.400 Mipecorp 19.190 19.570 20.000 20.400

Nhìn chung, người sử dụng các mẫu xe có bình xăng khoảng 4–5 lít cần chuẩn bị từ 80.000–102.000 đồng để đổ đầy bình. Với những mẫu xe có dung tích từ 5,6–6,4 lít, số tiền cần chi phổ biến từ 107.000 đồng đến hơn 130.000 đồng, tùy loại xăng và khu vực bán lẻ.