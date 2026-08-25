Giá xe điện VinFast Nerio Green lăn bánh tháng 8/2026 kèm thông số kỹ thuật và ưu đãi pin Cập nhật mức giá lăn bánh tạm tính của VinFast Nerio Green từ 630 triệu đồng trong tháng 8/2026, cùng các chính sách pin và thông số kỹ thuật chi tiết nhất.

VinFast Nerio Green là mẫu ô tô điện thông minh do Việt Nam sản xuất, chính thức ra mắt thị trường từ tháng 3/2021 với tên gọi ban đầu là VinFast VF e34. Bước sang đầu năm 2025, hãng xe Việt chính thức đổi tên dòng xe này thành Nerio Green, định hình rõ nét phân khúc phục vụ kinh doanh dịch vụ vận tải nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng cá nhân nhờ chi phí sử dụng tiết kiệm và tính thực dụng cao.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh VinFast Nerio Green tháng 8/2026

Mẫu SUV điện cỡ C này sở hữu mức giá dễ tiếp cận kèm theo lợi thế lớn về chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP kéo dài đến ngày 28/2/2027. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cập nhật trong tháng 8/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tỉnh/TP khác (triệu đồng) VinFast Nerio Green 628 644 644 630

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy trang bị cụ thể của xe.

Về chính sách năng lượng, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025, chuyển sang hình thức bán xe kèm pin hoàn chỉnh. Khách hàng sở hữu xe kèm pin được hỗ trợ gia hạn miễn phí sạc pin đến hết ngày 30/6/2027.

Ngoại thất nhỏ gọn theo ngôn ngữ Dynamic Balance

VinFast Nerio Green được phát triển dựa trên triết lý thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động". Dù được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm cùng chiều dài cơ sở 2.610,8 mm, tương đương các mẫu SUV cỡ B/B+ trên thị trường như KIA Seltos hay Honda HR-V, giúp xe di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Phần đầu xe loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, tạo điểm nhấn bằng dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ V trải rộng sang hai bên. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trước và sau đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch, khoảng sáng gầm xe 180 mm, cốp sau đóng mở điện tiện lợi và cánh hướng gió thể thao tích hợp đèn báo phanh trên cao.

Nội thất thực dụng và các tiện ích thông minh

Bên trong khoang cabin, VinFast Nerio Green bố trí không gian theo hướng tối giản và tiện dụng. Bảng táp-lô trang bị màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch TFT LCD phía sau vô-lăng dạng D-Cut thể thao bọc da.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da êm ái, hàng ghế trước chỉnh cơ 6 hướng và hàng ghế sau có thể gập linh hoạt tỷ lệ 60:40 để mở rộng dung tích khoang chứa đồ (mặc định 290 lít). Hệ thống điều hòa tự động một vùng ứng dụng công nghệ bơm nhiệt, tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau và hệ thống màng lọc bụi mịn PM2.5 kết hợp than hoạt tính nhằm duy trì chất lượng không khí trong lành.

Hiệu năng động cơ điện và hệ thống an toàn

Cung cấp sức mạnh cho VinFast Nerio Green là động cơ điện gắn ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Bộ pin Lithium-ion của xe đạt chuẩn kháng nước IP67, cung cấp tầm hoạt động từ 285 đến 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng chế độ sạc nhanh, xe chỉ cần 15 đến 18 phút nạp năng lượng để đi được quãng đường 180 km. Bộ pin được bảo hành 10 năm và cam kết thay mới miễn phí nếu khả năng tích điện sụt giảm dưới 70%.

Trang bị an toàn trên Nerio Green tương đối đầy đủ trong tầm giá với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và hệ thống camera 360 độ. Ngoài ra xe còn được tích hợp các tính năng an toàn chủ động như cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Bảng thông số kỹ thuật VinFast Nerio Green