Giá xe VinFast VF 6 mới nhất tháng 8/2026: Ưu đãi tới 42 triệu đồng và thông số kỹ thuật Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe điện VinFast VF 6 tháng 8/2026 cùng chương trình ưu đãi 6% giá xe, chi tiết thông số kỹ thuật và trang bị nổi bật.

Trong tháng 8/2026, VinFast áp dụng chương trình ưu đãi giảm 6% giá niêm yết cho mẫu B-SUV điện VF 6, tương đương mức giảm từ 38 đến 42 triệu đồng tùy từng phiên bản. Đi kèm chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết tháng 2/2027 và gia hạn miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027, VinFast VF 6 tiếp tục duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe gầm cao đô thị.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính VinFast VF 6 tháng 8/2026

Từ ngày 01/03/2025, VinFast đã chính thức ngừng chính sách thuê pin, toàn bộ xe bán ra đều kèm pin. Dưới đây là giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính áp dụng cho các phiên bản VinFast VF 6:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) VF 6 Eco 646 662 662 648 VF 6 Plus 699 715 715 701

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại đại lý.

Thiết kế mang dấu ấn Ý với chiều dài cơ sở vượt trội

VinFast VF 6 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. Dù chiều dài tổng thể gọn gàng đúng chuẩn B-SUV, VF 6 lại sở hữu chiều rộng nhỉnh hơn nhiều đối thủ xe xăng cùng chiều dài cơ sở đạt tới 2.730 mm. Khoảng sáng gầm xe 170 mm giúp xe linh hoạt khi đi qua các đoạn đường gồ gề.

Được tạo dáng bởi hai studio danh tiếng Pininfarina và Torino Design, ngoại thất VF 6 kết hợp giữa nét thiết kế bo tròn hiện đại và các đường gân dập nổi thể thao. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị tạo hình cánh chim ôm trọn logo. Phiên bản Eco sử dụng mâm kích thước 17 inch, trong khi bản Plus nâng cấp lên mâm 19 inch phối hai tông màu.

Khoang cabin tối giản và không gian tối ưu

Bên trong cabin, VinFast VF 6 đi theo xu hướng thiết kế tối giản khi không trang bị bảng đồng hồ truyền thống sau vô-lăng. Mọi thông tin vận hành và giải trí được tích hợp trên màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch hướng về người lái, kết hợp cùng màn hình hiển thị trên kính lái HUD.

Khu vực điều khiển trung tâm được giải phóng không gian tối đa nhờ cần số dạng nút bấm đặt ngay phía dưới màn hình giải trí. Nhờ lợi thế của nền tảng xe điện không bị chiếm diện tích bởi hệ thống truyền động cơ khí phức tạp, không gian để chân hàng ghế sau của VF 6 đạt mức rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Hiệu năng vận hành và công nghệ pin VinES

VinFast VF 6 được trang bị mô-tơ điện đặt tại trục trước với hai mức công suất tương ứng từng phiên bản:

Phiên bản Eco: Công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm, tầm hoạt động khoảng 399 km sau mỗi lần sạc đầy.

Công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm, tầm hoạt động khoảng 399 km sau mỗi lần sạc đầy. Phiên bản Plus: Công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm, tầm hoạt động khoảng 381 km.

Cả hai phiên bản dùng chung khối pin Lithium-ion dung lượng 59,6 kWh do VinES sản xuất, ứng dụng công nghệ cell pin hợp tác với Gotion. Thời gian sạc tiêu chuẩn AC từ 0% đến 100% mất khoảng 9 giờ. Ngoài ra, xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% trong 24,19 phút.

Công nghệ an toàn và hệ thống hỗ trợ lái ADAS

Ở khía cạnh an toàn, phiên bản Plus tích hợp gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS Level 2 với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, kiểm soát đi giữa làn, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ đỗ xe tự động. Người lái cần lưu ý hệ thống ADAS Level 2 đóng vai trò hỗ trợ, người điều khiển vẫn phải luôn giữ tập trung và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Bên cạnh đó, xe sở hữu đầy đủ các trang bị an toàn nền tảng như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS và cảm biến áp suất