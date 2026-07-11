Thời sự Lâm Đồng Giải Bóng chuyền nam, nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I Từ ngày 11 đến 13/7, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Nam Gia Nghĩa, Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Nam Gia Nghĩa tổ chức Giải Bóng chuyền nam, nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026.

Quang cảnh khai mạc Giải Bóng chuyền nam, nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026

Tham gia giải có 16 đội bóng, gồm 10 đội nam và 6 đội nữ với 192 vận động viên.

Các đội tham gia thi đấu

Các đội tham gia thi đấu

Đây là một trong những nội dung thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Các vận động viên tham gia thi đấu

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức sẽ đánh giá chất lượng phong trào thể thao từ cơ sở. Từ đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng, tập luyện cho các giải đấu cấp cao hơn.