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    Giải Cờ vua thiếu niên - nhi đồng Lâm Đồng năm 2026

    Linh Thư 19/08/2026 09:25

    Ngày 19/8, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tổ chức Giải giao hữu Cờ vua thiếu niên - nhi đồng năm 2026.

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    Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tổ chức Giải giao hữu Cờ vua thiếu niên - nhi đồng năm 2026

    Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên được chia thành 5 nhóm tuổi, tranh tài ở nội dung cờ nhanh theo hệ Thuỵ Sĩ với 7 ván đấu thi đấu theo vòng tròn tính điểm, mỗi bên có 10 phút để hoàn thành ván cờ.

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    Ban Tổ chức tặng hoa và chụp hình lưu niệm với Tổ trọng tài giải đấu

    Trước bàn cờ, các em thể hiện sự tập trung, tự tin và quyết tâm trong từng nước đi; vận dụng khả năng tư duy, tính toán chiến thuật và xử lý tình huống để tìm ra phương án thi đấu hiệu quả. Không khí thi đấu diễn ra sôi nổi, nghiêm túc với nhiều màn tranh tài hấp dẫn giữa các kỳ thủ.

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    Các kỳ thủ tập trung thi đấu

    Giải đấu không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em trong dịp hè mà còn tạo cơ hội để giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Từ những trải nghiệm trên bàn cờ, các em có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, góp phần đưa phong trào cờ vua tại trung tâm ngày càng phát triển.

    Linh Thư Linh Thư

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      Thể thao 360
      Giải Cờ vua thiếu niên - nhi đồng Lâm Đồng năm 2026
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