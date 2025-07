Pháp luật Giải cứu người phụ nữ bị khống chế bằng dao Ngay khi nhận tin báo, Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường thuyết phục thành công đối tượng, giải cứu người phụ nữ bị khống chế bằng dao.

Đối tượng Nhân khống chế bà Thu

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi, ngụ xã Khe Tre, TP Huế) để điều tra hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Trước đó, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 14/7, Nhân bất ngờ xông vào nhà dân, sử dụng dao Thái Lan khống chế bà Trương Thị Hoàng Thu (46 tuổi ở tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Nhân đã đe dọa bà Thu, ép nạn nhân không được bỏ trốn hoặc kêu cứu.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên trái) làm việc với Nhân

Ngay khi nhận tin báo, Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Công an xã Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp cận, triển khai biện pháp nghiệp vụ, tổ chức giải cứu an toàn cho bà Thu.

Đến 20 giờ 50 phút, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Nhân và giải cứu thành công bà Thu. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật, lập biên bản phạm pháp quả tang và đưa Nhân về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.