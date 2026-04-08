Văn hóa - Giải trí Giải Golf Cảnh sát ASEAN thắt chặt tình hữu nghị, hướng về cộng đồng Trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện Sports Festival 2026 diễn ra tại Lâm Đồng, Giải Golf đồng đội quốc tế Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026 và Giải Golf CAND mở rộng lần thứ 2 đã thu hút hàng trăm vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

Các golfer tham gia Giải Golf đồng đội quốc tế Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026

Tăng cường tình đoàn kết, sự tin cậy và hợp tác

Lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu của Sports Festival 2026, giải Golf Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng có sự tham dự của 52 vận động viên chính thức đến từ 14 đội tuyển nước ngoài từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Hungary, Nhật Bản, Na Uy và đội chủ nhà Việt Nam, đã khẳng định sức lan tỏa của giải đấu.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao dành cho lực lượng Công an, Cảnh sát các nước ASEAN và bạn bè quốc tế, mà còn là cầu nối tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa và thể thao của lực lượng thực thi pháp luật giữa các quốc gia.

Golfer tham gia Giải Golf đồng đội quốc tế Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026

Sau 3 ngày (31/7 - 2/8) tranh tài sôi nổi tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), giải Golf Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026 đã khép lại. Các đội tuyển đã thi đấu theo thể thức đồng đội tính tổng số điểm Stableford đạt được sau 2 ngày thi đấu của 3 thành viên tốt nhất mỗi đội.

Giải đấu còn là cầu nối tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa và thể thao của lực lượng thực thi pháp luật giữa các quốc gia

Chung cuộc, đội Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã giành giải Nhất. Hai vị trí tiếp theo là Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cảnh sát Lào. Đội tuyển Công an Nhân dân Việt Nam giành giải Phong cách.

“ Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong điều hành giải đấu, từ khâu đón tiếp, bố trí ăn ở, phương tiện di chuyển, công tác lễ tân, an ninh, y tế đến công tác điều hành thi đấu. Tất cả đều được tổ chức chu đáo, bài bản và hiệu quả. Ngài Sithik Sar, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thể thao Bộ Nội vụ Campuchia

Ban Tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc

Nhiều trưởng đoàn cho biết sự hiếu khách, thân thiện và nhiệt tình của lực lượng phục vụ đã để lại những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi thành viên tham dự.

Các đoàn cũng đánh giá cao cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng sân golf, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Hiệp hội Golf Việt Nam và các đơn vị đồng hành trong việc tổ chức một giải đấu mang tầm khu vực với tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Thông qua giải đấu, bạn bè quốc tế càng hiểu rõ hơn về một Việt Nam hòa bình, ổn định, an toàn, phát triển, giàu bản sắc văn hóa, con người thân thiện, mến khách.

Qua giải đấu đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự tin cậy và hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN

Nhiều đại biểu cũng cho biết, những trải nghiệm tại Việt Nam đã vượt ngoài mong đợi, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự tin cậy và hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN.

Tiếp tục hành trình thiện nguyện vì cộng đồng

Kết thúc giải đấu, các đoàn đều bày tỏ mong muốn giải sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên tại Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cử đoàn tham dự trong những mùa giải tiếp theo để góp phần gìn giữ và phát huy sân chơi thể thao ý nghĩa này.

Giải Golf Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động giao lưu thể thao thường niên có uy tín của lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy ngoại giao thể thao và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Giải Golf Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động giao lưu thể thao thường niên có uy tín

Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam trong việc thúc đẩy giao lưu thể thao và hợp tác quốc tế cũng như khẳng định năng lực của NovaWorld Phan Thiet trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.

Giải đấu cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ trong tiến trình hội nhập quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân.

Các golfer tham gia Giải Golf CAND mở rộng lần 2

Song song đó, Giải Golf CAND mở rộng lần thứ 2 cũng nằm trong khuôn khổ Sports Festival 2026 diễn ra vào ngày 1/8 quy tụ gần 150 vận động viên. Trong đó, có khoảng 60 golfer là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thuộc lực lượng Công an Nhân dân và các đơn vị trong lực lượng vũ trang, cùng 90 doanh nhân, đối tác và khách mời.

Giải Golf đồng đội quốc tế Cảnh sát các nước ASEAN và Giải Golf CAND mở rộng lần thứ 2 tiếp tục hành trình thiện nguyện vì cộng đồng. Giải đấu đồng hành cùng Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo khu vực biên giới. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật thuộc Sports Festival 2026, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa lực lượng Công an, Cảnh sát các nước.

Giải Golf CAND mở rộng lần thứ 2 tiếp tục hành trình thiện nguyện vì cộng đồng

Năm 2025, thông qua Giải Golf CAND mở rộng lần thứ 1 trong khuôn khổ Sports Festival, chương trình đã vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đồng hành giải Golf xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu năm 2026, toàn bộ 14 căn nhà đã lần lượt được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân thông qua Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai.

Giải đấu cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

Mỗi mái ấm được trao đi góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng vùng biên giới vững mạnh, nơi người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất và cùng lực lượng Công an bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc.