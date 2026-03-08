Giải mã Apple Upgrade: Vì sao chính sách thay thế iPhone Upgrade Program lại đắt hơn? Apple khép lại iPhone Upgrade Program và ra mắt Apple Upgrade kết hợp với Klarna. Dù mức phí trả góp niêm yết giảm, tổng chi phí thực tế của người dùng lại gia tăng.

Apple đã chính thức dừng tiếp nhận khách hàng mới đăng ký chương trình iPhone Upgrade Program — giải pháp nâng cấp thiết bị hằng năm từng được cộng đồng người dùng đánh giá cao nhờ sự minh bạch và tiện lợi. Thay thế cho mô hình này là Apple Upgrade, giải pháp thuê mua mới được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Apple và đối tác tài chính Klarna. Mặc dù mô hình mới được mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái phần cứng, phân tích kỹ thuật tài chính cho thấy tổng chi phí thực tế người dùng phải bỏ ra cho iPhone lại đắt hơn đáng kể so với trước đây.

Apple đã chính thức khép lại Upgrade Program — chương trình nâng cấp iPhone từng được đánh giá là tiện lợi và thân thiện bậc nhất với người dùng. Ảnh minh họa.

So sánh mô hình iPhone Upgrade Program cũ và Apple Upgrade mới

Ra mắt từ gần một thập kỷ trước, iPhone Upgrade Program hoạt động như một gói dịch vụ trọn gói. Khách hàng trả một khoản phí cố định hằng tháng đã bao gồm giá trị thiết bị và gói bảo hành mở rộng AppleCare+ (có tùy chọn bảo vệ mất cắp, thất lạc). Sau 12 kỳ thanh toán, người dùng có quyền đổi sang thế hệ iPhone mới nhất mà không cần quan tâm tới thủ tục thu cũ đổi mới phức tạp.

Trong khi đó, Apple Upgrade mở rộng phạm vi áp dụng sang cả Mac, iPad và Apple Watch nhằm chuẩn hóa trải nghiệm trả góp trên toàn bộ hệ sinh thái. Tuy nhiên, cấu trúc chi phí đã bị tách rời hoàn toàn.

Chỉ số so sánh iPhone Upgrade Program (Cũ) Apple Upgrade (Mới) Phạm vi thiết bị Chỉ áp dụng cho iPhone iPhone, Mac, iPad, Apple Watch Tích hợp dịch vụ Tích hợp sẵn AppleCare+ Tách rời, phải mua thêm Đối tác xử lý Trực tiếp qua hệ thống Apple Hợp tác với đối tác tài chính Klarna Mức giá niêm yết (iPhone 17) 42,41 USD/tháng Từ 32,99 USD/tháng Tổng phí thực tế (gồm AppleCare+) 42,41 USD/tháng 44,98 USD/tháng Tổng chi phí 12 tháng đầu 508,92 USD 539,76 USD

Bài toán chi phí: Mức giá niêm yết giảm nhưng tổng tiền phải trả lại tăng

Bằng chiến thuật tiếp thị tách rời dịch vụ (unbundling), Apple Upgrade đưa ra con số khởi điểm chỉ từ 32,99 USD/tháng cho dòng iPhone 17. So với mức 42,41 USD/tháng của chương trình cũ, mức giá này tạo cảm giác người dùng tiết kiệm được khoảng 10 USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, mức giá 32,99 USD/tháng thực chất chỉ bao gồm tiền thuê mua phần cứng thuần túy và đã loại bỏ hoàn toàn gói AppleCare+. Để đạt được mức độ bảo vệ và quyền lợi tương đương chương trình cũ, người dùng bắt buộc phải mua bổ sung gói AppleCare+ với mức giá 11,99 USD/tháng.

Khi cộng hai khoản chi phí này:

Chi phí hằng tháng thực tế: 32,99 USD + 11,99 USD = 44,98 USD/tháng (cao hơn 2,57 USD/tháng so với chương trình cũ).

32,99 USD + 11,99 USD = (cao hơn 2,57 USD/tháng so với chương trình cũ). Tổng chi phí sau 12 tháng (chu kỳ đổi máy): 539,76 USD so với 508,92 USD của chương trình cũ, tương ứng mức chênh lệch tăng thêm 30,84 USD.

Bên cạnh yếu tố chi phí, quy trình đăng ký mới thông qua đối tác Klarna cũng gia tăng thêm rào cản thao tác. Khách hàng đăng ký bắt buộc phải thực hiện bước lựa chọn nhà mạng dù thiết bị nhận về vẫn là bản quốc tế (unlocked). Việc tách gói dịch vụ bảo hành ra khỏi hợp đồng chính khiến quy trình quản lý tài khoản trở nên phân mảnh hơn.

Chính sách chuyển tiếp dành cho người dùng hiện tại

Đáng chú ý, thay đổi này hiện chỉ áp dụng đối với người dùng đăng ký mới. Những khách hàng đang tham gia chương trình iPhone Upgrade Program cũ vẫn được giữ nguyên quyền lợi cho đến khi hoàn tất chu kỳ 24 tháng thanh toán hoặc thực hiện lượt nâng cấp máy tiếp theo.

Nhìn chung, việc thay thế iPhone Upgrade Program bằng Apple Upgrade đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược bán lẻ của Apple: giảm rào cản tâm lý ban đầu bằng giá niêm yết thấp, mở rộng mô hình sang toàn bộ hệ sinh thái phần cứng, nhưng đồng thời tối ưu hóa doanh thu từ các gói dịch vụ bán kèm.