Giải mã cuộc đua vũ trang Đông Nam Á: HLV Kim Sang-sik đối mặt biến số AFF Cup 2026 Từ sự tái xuất của Tan Cheng Hoe đến 'quân bài tẩy' Jude Soonsup-Bell, HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với những thách thức lớn trong hành trình AFF Cup 2026.

AFF Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một giải đấu vô địch khu vực; đó là một cuộc "đua vũ trang" thực sự giữa các cường quốc bóng đá Đông Nam Á. Với HLV Kim Sang-sik, nhiệm vụ bảo vệ vị thế của ĐT Việt Nam đang trở nên thách thức hơn bao giờ hết khi các đối thủ truyền kiếp như Thái Lan, Indonesia và Malaysia đồng loạt thực hiện những cuộc cách mạng về nhân sự lẫn chiến thuật.

HLV Kim Sang-sik cần phân tích cụ thể đối thủ. (Ảnh: 24h.com.vn)

Việc nắm bắt từng biến động nhỏ từ các đối thủ lân bang không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là chìa khóa sống còn. "Thầy Kim" chắc chắn đang phải ghi chép rất kỹ khi các đội bóng láng giềng đang có những sự thay đổi đầy bất ngờ để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tới đây.

Sự trở lại của Tan Cheng Hoe và triết lý thực dụng từ Malaysia

Mối đe dọa đầu tiên đến từ "Hổ Mã Lai". Sau khi chia tay HLV Peter Cklamovski, Malaysia đã quyết định tái bổ nhiệm một gương mặt cực kỳ quen thuộc: HLV Tan Cheng Hoe. Đây là nhà cầm quân từng đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018 và sở hữu sự am hiểu sâu sắc về phong cách chơi bóng của ĐT Việt Nam.

Malaysia hiện tại đã có bước đi quyết liệt khi loại bỏ nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo. Dù điều này làm giảm bớt sức mạnh cơ bắp so với thời điểm họ giành chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng sự trở lại của ông Tan giúp Malaysia trở nên thực dụng và lỳ lợm hơn. Lối chơi phòng ngự phản công sắc bén dưới thời chiến lược gia này hứa hẹn sẽ là bài toán khó giải cho hàng thủ Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe am hiểu bóng đá Việt Nam. (Ảnh: FAM)

Thái Lan và quân bài tẩy từ lò đào tạo Chelsea

Trong khi đó, ĐT Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson lại đang đối mặt với bài toán lực lượng do giải đấu không nằm trong FIFA Days. "Voi chiến" nhiều khả năng sẽ thiếu vắng các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Nicholas Mickelson hay Erawan Garnier. Tuy nhiên, họ vẫn sở hữu một "vũ khí bí mật" mang tên Jude Soonsup-Bell.

Tiền đạo 22 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Chelsea, hiện đang là cầu thủ tự do. Điều này cho phép anh toàn tâm toàn ý cống hiến cho ĐTQG tại AFF Cup lần này. Với chiều cao ấn tượng 1,86m và tư duy chơi bóng đẳng cấp Ngoại hạng Anh, Soonsup-Bell chắc chắn là cái tên mà HLV Kim Sang-sik phải đặc biệt lưu tâm trong các phương án chống bóng bổng và tì đè.

Indonesia và chiến lược "Tây hóa" toàn diện

Đáng gờm nhất tại bảng A chính là ĐT Indonesia của HLV John Herdman. Dù cũng gặp khó khăn trong việc triệu tập các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, nhưng "Tim Garuda" vẫn duy trì sức mạnh đáng nể nhờ dàn sao nhập tịch đang chinh chiến ngay tại giải quốc nội.

Những cái tên như Thom Haye, Ivar Jenner hay tiền đạo Jens Raven đều là những cầu thủ gốc Âu sở hữu thể hình lý tưởng và tư duy chiến thuật hiện đại. Việc sở hữu một đội hình được "Tây hóa" ngay trong lòng Đông Nam Á giúp Indonesia tràn đầy tự tin trong mục tiêu lật đổ ngôi vương. Cả HLV John Herdman lẫn Anthony Hudson đều không giấu giếm tham vọng vô địch, dựa trên nguồn lực dồi dào và những hệ thống chiến thuật mới đang dần hình thành.

Cuốn sổ tay của HLV Kim Sang-sik lúc này hẳn đã đầy ắp những phân tích về sự thực dụng của Malaysia, thể chất vượt trội của Indonesia và đẳng cấp cá nhân của Thái Lan. AFF Cup 2026 hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí đỉnh cao trên băng ghế huấn luyện, nơi mọi sai lầm trong việc đánh giá đối thủ đều sẽ phải trả giá đắt.