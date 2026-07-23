Giải mã Galaxy Z Fold8 Ultra: Công nghệ Flex Titanium và bước ngoặt Agentic AI Galaxy Z Fold8 Ultra thiết lập tiêu chuẩn mới cho điện thoại gập với công nghệ Flex Titanium loại bỏ nếp gấp và hệ thống Agentic AI tự động hóa tác vụ phức tạp.

Samsung đã chính thức trình làng Galaxy Z Fold8 Ultra cùng với các phiên bản Z Flip8 và Z Fold8 tiêu chuẩn. Trong đó, biến thể Ultra khẳng định vị thế cao cấp nhất nhờ những đột phá về vật liệu chế tạo và trí tuệ nhân tạo, giải quyết triệt để những hạn chế cố hữu của dòng điện thoại gập.

Công nghệ Flex Titanium: Lời giải cho bài toán nếp gấp màn hình

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Galaxy Z Fold8 Ultra chính là việc loại bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình. Để đạt được điều này, Samsung đã giới thiệu công nghệ Flex Titanium hoàn toàn mới.

Cơ chế này hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa một lớp phủ đặc biệt và hệ thống đệm titan bảo vệ tấm nền phía dưới. Cấu trúc này không chỉ tăng cường độ bền mà còn giúp nếp gập gần như "tàng hình" ngay cả khi quan sát trực diện dưới nguồn sáng mạnh. Trải nghiệm vuốt chạm trên màn hình chính 8 inch giờ đây trở nên liền mạch như trên các dòng smartphone phẳng truyền thống.

Thông số hiển thị và khả năng đa nhiệm

Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu hệ thống hiển thị kép với thông số kỹ thuật ấn tượng, tối ưu cho cả nhu cầu sử dụng nhanh và làm việc chuyên sâu:

Màn hình chính: Kích thước 8 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K.

Kích thước 8 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K. Màn hình phụ: Kích thước 6,5 inch, thuận tiện cho thao tác một tay.

Kích thước 6,5 inch, thuận tiện cho thao tác một tay. Tần số quét: 120 Hz thích ứng trên cả hai màn hình.

120 Hz thích ứng trên cả hai màn hình. Độ sáng: Đạt mức kỷ lục 3.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét dưới trời nắng gắt.

Với không gian hiển thị rộng rãi, thiết bị cho phép chạy đa nhiệm song song tới ba ứng dụng cùng lúc mà không gặp hiện tượng giật lag, nhờ sự hỗ trợ từ phần cứng mạnh mẽ bên trong.

Cấu hình vượt trội với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sức mạnh của Galaxy Z Fold8 Ultra đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất. Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ từ RAM 12 GB đến 16 GB, đi kèm bộ nhớ trong lên tới 1 TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu khổng lồ.

Hệ thống camera chuẩn flagship

Samsung đã mang hệ thống camera từ dòng S Ultra lên thiết bị gập này, tạo ra một bước nhảy vọt về chất lượng hình ảnh:

Thành phần Thông số kỹ thuật Tính năng nổi bật Camera chính 200 MP Chống rung quang học OIS Camera góc siêu rộng 50 MP Chi tiết ảnh vượt trội Camera Tele 10 MP Zoom quang 3x, Zoom số 30x Camera Selfie 10 MP (x2) Trang bị ở cả hai màn hình

Đáng chú ý, chế độ Cine LUT lần đầu tiên xuất hiện giúp người dùng có thể áp dụng các tông màu điện ảnh chuyên nghiệp ngay trong quá trình quay video, thay vì phải hậu kỳ phức tạp.

Agentic AI: Khi trí tuệ nhân tạo tự thực hiện tác vụ

Khác với các thế hệ AI trước chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi, Agentic AI trên Galaxy Z Fold8 Ultra có khả năng tự động đề xuất và thực hiện chuỗi tác vụ. Chẳng hạn, khi người dùng muốn lên lịch du lịch, AI sẽ tự tìm thông tin, đề xuất khách sạn và thực hiện đặt xe hoặc vé máy bay trên các ứng dụng liên quan mà không cần người dùng phải chuyển đổi thủ công.

Bên cạnh đó, tính năng chỉnh sửa ảnh cũng thông minh hơn khi tự động đưa ra các câu lệnh (prompt) tối ưu dựa trên nội dung hình ảnh. Samsung cũng tặng kèm 6 tháng trải nghiệm gói Gemini Pro cao cấp cho người dùng sở hữu thiết bị này.

Nâng cấp dung lượng pin và tốc độ sạc

Dù duy trì thiết kế mỏng nhẹ, Samsung đã thành công trong việc nâng dung lượng pin lên 5.000 mAh, tăng 600 mAh so với thế hệ trước. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 45 W, giúp tối ưu hóa thời gian nạp năng lượng cho một thiết bị có màn hình lớn như Z Fold8 Ultra.

Với sự kết hợp giữa vật liệu Flex Titanium, vi xử lý hàng đầu và hệ sinh thái Agentic AI, Galaxy Z Fold8 Ultra không chỉ là một chiếc điện thoại gập, mà còn là một công cụ làm việc mạnh mẽ, định hình lại trải nghiệm di động trong năm 2026.