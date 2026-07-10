Giải mã GPT-5.6 và ChatGPT Work: Khi AI trở thành cộng sự làm việc thực thụ OpenAI vừa công bố thế hệ GPT-5.6 với ba phiên bản chuyên biệt cùng công cụ ChatGPT Work, tập trung vào khả năng xử lý tác vụ độc lập và tối ưu hóa chi phí vận hành cho doanh nghiệp.

OpenAI đã chính thức trình làng thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên GPT-5.6, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc chuyển đổi từ chatbot phản hồi sang các tác nhân AI (AI agents) có khả năng làm việc độc lập. Đáng chú ý, hãng không chỉ ra mắt một mô hình duy nhất mà giới thiệu hệ sinh thái phân cấp nhằm tối ưu hóa hiệu suất và chi phí cho từng đối tượng người dùng.

Phân cấp mô hình: Chiến lược tiếp cận đa tầng của OpenAI

GPT-5.6 được chia thành ba phiên bản riêng biệt, phản ánh mục tiêu phục vụ đa dạng từ cá nhân đến các doanh nghiệp lớn. GPT-5.6 Sol là mô hình mạnh mẽ nhất, được thiết kế cho các tác vụ phức tạp nhất. GPT-5.6 Luna tập trung vào tốc độ xử lý, trong khi GPT-5.6 Terra hướng đến sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

OpenAI ra mắt GPT-5.6 với 3 phiên bản khác nhau

Việc phân chia này cho thấy OpenAI đang nỗ lực giải quyết bài toán kinh tế cho doanh nghiệp. Theo thông tin từ hãng, GPT-5.6 Sol không chỉ dẫn đầu trong các lĩnh vực như lập trình, nghiên cứu khoa học và an ninh mạng mà còn tiêu thụ ít token hơn so với các thế hệ trước. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành thực tế khi triển khai ở quy mô lớn.

Các mô hình khàc nhau của ChatGPT GPT-5.6

Nâng cấp kỹ thuật: Từ trả lời câu hỏi đến thực thi sáng tạo

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của GPT-5.6 là khả năng thiết kế và lập trình vượt trội. Mô hình hiện có thể tạo ra các giao diện người dùng trực quan và tài liệu chuyên môn như bảng tính, bài thuyết trình với độ chính xác cao từ những yêu cầu khái quát. Bước tiến này biến AI từ một công cụ hỗ trợ thông tin thành một “đồng nghiệp số” có khả năng đảm nhiệm các phần việc chuyên môn.

GPT-5.6 Sol là mô hình AI tốt nhất của ChatGPT

Về mặt an toàn, GPT-5.6 được trang bị hệ thống giám sát thời gian thực và cơ chế phân quyền dựa trên độ tin cậy. OpenAI khẳng định đây là mô hình mạnh nhất của hãng trong lĩnh vực an ninh mạng, cho phép thực hiện các tác vụ nhạy cảm như kiểm tra mã nguồn và mô phỏng các mối đe dọa bảo mật một cách an toàn.

Người dùng hiện đã có thể sử dụng mô hình GPT-5.6 tiên tiến của ChatGPT

ChatGPT Work và kỷ nguyên tác nhân AI tự trị

Cùng với GPT-5.6, OpenAI đã công bố ChatGPT Work – một bước đi đối trọng trực tiếp với Claude Cowork của Anthropic. Đây là một tác nhân AI được tích hợp sâu với Codex, có khả năng tự động thực hiện các quy trình nhiều bước trên web, điện thoại và máy tính. Thay vì chờ đợi lệnh cho từng bước, ChatGPT Work có thể hoạt động theo lịch trình và xử lý công việc nền bằng cách khai thác dữ liệu từ các ứng dụng của người dùng.

GPT-5.6 sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

CEO Sam Altman cho biết GPT-5.6 đạt hiệu quả cao hơn tới 54% trong các tác vụ lập trình dạng tác nhân (agent coding). Ông nhấn mạnh rằng giá trị thực tế và khả năng thực thi mới là mục tiêu hàng đầu mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm ở AI hiện nay.

OpenAI ra mắt ChatGPT Work

Hiện tại, GPT-5.6 đã sẵn sàng trên ChatGPT và API. Phiên bản cao cấp Sol dành cho các gói trả phí (Plus, Pro, Business, Enterprise), trong khi phiên bản Terra được cung cấp cho người dùng miễn phí. Với việc hợp nhất Codex vào ChatGPT và bổ sung tính năng tạo website trực tiếp (Sites), OpenAI đang tham vọng biến nền tảng này thành một môi trường làm việc toàn diện, nơi AI có thể thay thế con người thực hiện các quy trình lặp đi lặp lại một cách tự động.