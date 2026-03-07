Giải mã nâng cấp camera trên Galaxy S27: Cảm biến vuông 16MP thay đổi cuộc chơi selfie Samsung dự kiến trang bị camera selfie 16MP với thiết kế cảm biến vuông độc đáo cho dòng Galaxy S27 Pro và Ultra. Công nghệ này giúp tối ưu hóa việc chụp ảnh và quay video đa nền tảng mà không làm suy giảm chất lượng.

Sau nhiều năm duy trì độ phân giải 12MP từ dòng Galaxy S23, Samsung được cho là sẽ thực hiện một bước nhảy vọt về công nghệ hình ảnh trên thế hệ Galaxy S27. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc thay đổi cấu trúc cảm biến camera trước, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn cho người dùng chuyên sáng tạo nội dung.

Cảm biến 16MP: Bước tiến mới sau 3 năm duy trì thông số cũ

Theo dữ liệu từ GalaxyClub, Samsung đang chuẩn bị đưa cảm biến 16MP lên các phiên bản cao cấp bao gồm Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Đây là sự thay đổi đáng kể vì kể từ năm 2023, hãng vẫn trung thành với cảm biến 12MP trên các dòng flagship của mình. Việc nâng cấp độ phân giải không chỉ giúp tăng chi tiết hình ảnh mà còn mở ra không gian xử lý hậu kỳ rộng hơn.

Galaxy S27 Series có thể được trang bị camera selfie 16MP chất lượng

Tuy nhiên, chiến lược phân cấp sản phẩm vẫn được Samsung duy trì nghiêm ngặt. Nhiều khả năng hai phiên bản tiêu chuẩn là Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến 12MP để tối ưu chi phí và tạo sự khác biệt với các dòng máy cao cấp hơn.

Nguyên lý cảm biến vuông: Tại sao đây là cuộc cách mạng?

Điểm đáng chú ý nhất trong rò rỉ lần này không chỉ là số megapixel mà là hình dạng của cảm biến. Thay vì thiết kế hình chữ nhật truyền thống, cảm biến 16MP mới được cho là có dạng vuông (tỷ lệ 1:1). Đây là một giải pháp kỹ thuật thông minh nhằm giải quyết bài toán đa nền tảng hiện nay.

Linh hoạt khung hình: Với cảm biến vuông, máy có thể cắt (crop) ảnh theo chiều dọc (9:16 cho TikTok, Reels) hoặc chiều ngang (16:9 cho YouTube) từ cùng một vùng dữ liệu gốc mà không bị mất quá nhiều diện tích như cảm biến hình chữ nhật.

Với cảm biến vuông, máy có thể cắt (crop) ảnh theo chiều dọc (9:16 cho TikTok, Reels) hoặc chiều ngang (16:9 cho YouTube) từ cùng một vùng dữ liệu gốc mà không bị mất quá nhiều diện tích như cảm biến hình chữ nhật. Bảo toàn chất lượng: Cảm biến vuông 16MP cho phép trích xuất các bức ảnh 12MP theo tỷ lệ 4:3 ở cả hai hướng chụp (ngang và dọc) với chất lượng đồng nhất.

Cảm biến vuông 16MP cho phép trích xuất các bức ảnh 12MP theo tỷ lệ 4:3 ở cả hai hướng chụp (ngang và dọc) với chất lượng đồng nhất. Tối ưu hóa video: Người dùng có thể quay video chất lượng cao và dễ dàng tùy chỉnh khung hình phù hợp với từng mạng xã hội mà không cần phải xoay điện thoại hay lo lắng về việc mất chi tiết ở các góc.

Dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau với nhiều nâng cấp ấn tượng

Hệ thống camera sau và sự xuất hiện của model Pro

Không chỉ dừng lại ở camera selfie, dòng Galaxy S27 còn ghi nhận những thay đổi lớn ở mặt lưng. Đặc biệt, sự xuất hiện của biến thể Galaxy S27 Pro có thể làm thay đổi cục diện phân khúc flagship của Samsung.

Thông số (Tin đồn) Galaxy S27 Pro Galaxy S27 Ultra Camera Selfie 16MP (Cảm biến vuông) 16MP (Cảm biến vuông) Camera Telephoto 50MP (Zoom quang 3.5x) Giải pháp zoom tối ưu mới Đặc điểm nổi bật Model hoàn toàn mới Loại bỏ ống kính tele 3x cũ

Việc Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ loại bỏ ống kính tele 3x truyền thống cho thấy Samsung đang tìm kiếm một giải pháp zoom quang học liền mạch hơn, có thể là sự kết hợp giữa cảm biến độ phân giải cao và thuật toán crop để thay thế các tiêu cự trung gian.

Samsung có thể ra mắt tới 4 mẫu Galaxy S27 mới với sự góp mặt của model Pro hoàn toàn mới

Mặc dù các thông tin này vẫn dừng lại ở mức rò rỉ, nhưng hướng đi này hoàn toàn logic trong bối cảnh các đối thủ như Apple cũng đang có những động thái tương tự trên dòng iPhone 17. Nếu trở thành hiện thực, Galaxy S27 sẽ là thế hệ đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Samsung trong việc tối ưu hóa phần cứng cho kỷ nguyên nội dung số đa nền tảng.