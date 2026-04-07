Giải mã Navee Wavefly 5X: Thuyền bay chạy điện giá 200.000 USD chính thức nhận đặt trước Navee Wavefly 5X sử dụng hiệu ứng lướt gần mặt đất để di chuyển trên mặt nước với vận tốc 83 km/h. Mẫu thuyền điện này hiện cho phép đặt trước với mức phí 10.000 USD.

Navee Wavefly 5X, mẫu thuyền bay tốc độ cao đầu tiên trên thế giới, đã chính thức mở cổng đặt hàng trước. Với mức phí đặt cọc 10.000 USD, những khách hàng đầu tiên có cơ hội sở hữu phương tiện thủy độc đáo kết hợp giữa công nghệ hàng không và hàng hải.

Flying on water

Công nghệ lướt mặt nước không cần bằng lái phi công

Điểm đột phá nhất của Navee Wavefly 5X nằm ở khả năng ứng dụng hiệu ứng lướt gần mặt đất (low-altitude ground-effect flight). Công nghệ này cho phép phương tiện lướt đi trên mặt nước một cách êm ái, tạo ra cảm giác như đang bay thực thụ. Đáng chú ý, dù mang lại trải nghiệm bay, phương tiện này vẫn được phân loại là tàu thủy, giúp người dùng vận hành mà không cần đến bằng lái phi công chuyên nghiệp.

Việc di chuyển phía trên mặt nước giúp Wavefly 5X loại bỏ sự rung lắc do sóng biển gây ra, một nhược điểm cố hữu của các loại tàu cao tốc truyền thống. Điều này không chỉ tăng cường sự thoải mái mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng lớn tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ du lịch mạo hiểm.

Hệ thống động lực thuần điện mạnh mẽ

Navee Wavefly 5X được trang bị hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành giao thông vận tải. Phương tiện sở hữu 4 bộ cánh quạt đẩy, mỗi bộ có công suất tối đa 8.000W, mang lại tổng công suất ấn tượng để đạt được các chỉ số vận hành cao.

Thông số kỹ thuật Giá trị Tốc độ tối đa 53 mph (83 km/h) Công suất động cơ 4 x 8.000W Phạm vi di chuyển tối đa 50 dặm (khoảng 80 km) Thời gian vận hành tối đa 70 phút Loại pin Pin có thể tháo rời (Swappable)

Khả năng vận hành và tính linh hoạt

Bên cạnh tốc độ ấn tượng ngang ngửa các mẫu cano siêu tốc, Wavefly 5X còn được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng thực tế. Hệ thống pin có thể tháo rời và thay thế nhanh chóng là một điểm cộng lớn, giúp khắc phục giới hạn về phạm vi di chuyển 50 dặm hoặc 70 phút hoạt động liên tục.

Về khả năng điều khiển, nhà sản xuất Navee khẳng định Wavefly 5X rất dễ vận hành. Cảm giác lái được thiết kế tương tự như một chiếc thuyền thông thường, giúp những người đã có kinh nghiệm điều khiển tàu thủy hoặc các phương tiện giải trí dưới nước có thể làm quen nhanh chóng mà không gặp nhiều khó khăn.

Mức giá và phân khúc thị trường

Với mức giá niêm yết lên tới 200.000 USD (khoảng hơn 5 tỷ đồng), Navee Wavefly 5X rõ ràng không phải là sản phẩm dành cho số đông. Đây là phương tiện hướng tới phân khúc khách hàng thượng lưu, các khu nghỉ dưỡng hạng sang muốn cung cấp trải nghiệm di chuyển độc bản cho du khách.

Hiện tại, những người quan tâm có thể thực hiện đặt chỗ trước với mức phí 10.000 USD để ghi danh vào danh sách những người đầu tiên sở hữu công nghệ di chuyển dưới nước tiên tiến này.