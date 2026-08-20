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    Giải mã OPPO Reno X: Đột phá thiết kế màn hình rộng tỷ lệ 16:10 cùng camera 200MP

    Lê Nhân20/08/2026 14:53

    OPPO Reno X rò rỉ thiết kế màn hình phẳng tỷ lệ 16:10 độc đáo không nếp gấp, kết hợp hệ thống camera nâng cấp lên 200MP hứa hẹn trải nghiệm khác biệt.

    Thị trường di động đang chuẩn bị chứng kiến bước đi mới từ OPPO với mẫu điện thoại Reno X. Thay vì đi theo xu hướng màn hình dọc thuôn dài quen thuộc, mẫu smartphone mới này hướng tới tỷ lệ hiển thị rộng rãi, tối ưu trải nghiệm giải trí và làm việc cho người dùng.

    OPPO đang phát triển điện thoại gập rộng mới
    OPPO đang phát triển điện thoại gập rộng mới

    Màn hình phẳng tỷ lệ 16:10 loại bỏ hoàn toàn nếp gấp

    Các báo cáo rò rỉ chỉ ra rằng OPPO Reno X sẽ sở hữu thiết kế màn hình phẳng hoàn toàn thay vì dạng gập. Cách tiếp cận này giúp thiết bị cung cấp không gian hiển thị rộng theo chiều ngang tương tự chiếc Huawei Pura X (màn hình 6.3 inch, tỷ lệ 16:10) nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi nếp gấp trải dài ở giữa màn hình.

    Thông tin OPPO Reno X được hé lộ
    Thông tin OPPO Reno X được hé lộ

    Cụ thể, thiết bị dự kiến tích hợp màn hình kích thước từ 6.3 đến 6.4 inch, trang bị tấm nền LTPO đạt độ phân giải 1.5K. Việc thu hẹp phần viền đều ở cả bốn cạnh kết hợp cùng tỷ lệ 16:10 giúp tăng diện tích hiển thị khi xem video, chơi game cũng như duyệt web hàng ngày.

    Cấu hình nhiếp ảnh nâng cấp với cảm biến 200MP

    Bên cạnh yếu tố hình khối hiển thị, hệ thống máy ảnh trên OPPO Reno X cũng nhận được nhiều sự chú ý. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy thiết bị có thể mang cảm biến chính độ phân giải lên đến 200MP, kết hợp với ống kính tele tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học.

    OPPO Reno X sẽ có camera khủng 200MP
    OPPO Reno X sẽ có camera khủng 200MP

    Sự điều chỉnh này cho thấy khả năng OPPO đã chuyển hướng chiến lược, nâng cấp thông số kỹ thuật từ cảm biến 50MP ở các bản thử nghiệm ban đầu lên 200MP nhằm đưa Reno X tiệm cận phân khúc cao cấp.

    Thời điểm ra mắt dự kiến

    OPPO Reno X nhiều khả năng sẽ được ra mắt cùng thời điểm với dòng flagship Find X10 vào giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, nhà sản xuất hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông số cũng như thời điểm phát hành cụ thể của mẫu smartphone này.

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      Khoa học - công nghệ
      Giải mã OPPO Reno X: Đột phá thiết kế màn hình rộng tỷ lệ 16:10 cùng camera 200MP
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