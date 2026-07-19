Giải mã sức hút của Pathway: Game chiến thuật đồ họa pixel và voxel đang giảm giá 70% trên Steam Pathway đang có mức giá thấp kỷ lục trên Steam, mang đến trải nghiệm nhập vai chiến thuật những năm 1930 độc đáo nhờ kỹ thuật đồ họa lai giữa pixel art và voxel hiện đại.

Tựa game nhập vai chiến thuật theo lượt Pathway của studio Robotality hiện đang được giảm giá sâu 70% trên nền tảng Steam. Với mức giá chỉ còn 4,79 USD (khoảng 120.000 VNĐ) kéo dài đến hết ngày 31/07, đây là cơ hội để người chơi sở hữu tác phẩm này ở mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt vào năm 2019.

Kỹ thuật Pixel/Voxel Hybrid: Điểm nhấn công nghệ tạo nên chiều sâu thị giác

Điểm khác biệt lớn nhất của Pathway so với các tựa game indie cùng loại nằm ở công nghệ hình ảnh. Nhà phát triển đã sử dụng kỹ thuật lai giữa pixel art truyền thống và voxel (điểm ảnh 3D). Phương pháp này cho phép trò chơi giữ được phong cách retro đặc trưng nhưng vẫn có khả năng xử lý ánh sáng, bóng đổ và chiều sâu không gian một cách chân thực.

Pathway đưa người chơi vượt qua các chiến dịch được tạo ngẫu nhiên tại khu vực Bắc Phi.

Nhờ engine xử lý ánh sáng động, các môi trường trong game như hang động cổ xưa hay sa mạc Bắc Phi trở nên sống động hơn. Ánh sáng từ đuốc hoặc đèn pha xe cơ giới tương tác trực tiếp với các khối voxel, tạo ra những vùng tối có độ tương phản cao, hỗ trợ đắc lực cho không khí phiêu lưu kỳ bí của trò chơi.

Cơ chế vận hành và tính biến thiên trong lối chơi

Pathway lấy bối cảnh những năm 1930, nơi người chơi điều khiển một nhóm lính đánh thuê thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn phe phát xít thu thập các cổ vật huyền bí. Cấu trúc trò chơi được xây dựng dựa trên các chiến dịch được tạo ngẫu nhiên (procedurally generated), đảm bảo mỗi lần chơi là một trải nghiệm khác nhau về bản đồ và sự kiện.

Hệ thống chiến đấu theo lượt yêu cầu người chơi phải tận dụng tối đa kỹ năng của từng nhân vật thông qua bảng bổ trợ (skill tree). Một điểm đáng lưu ý là cơ chế tiến trình: các vật phẩm và kinh nghiệm thu được sẽ được giữ lại giữa các phiên chơi, tuy nhiên, nếu thất bại trong một trận đánh, toàn bộ lượt chạy (run) đó sẽ kết thúc. Đối với những người chơi tìm kiếm thử thách cực hạn, bản cập nhật hậu phát hành đã bổ sung chế độ "permadeath" (chết vĩnh viễn).

Phân tích ưu điểm và hạn chế thực tế

Trên Steam, Pathway nhận được đánh giá "Đa phần tích cực" với tỷ lệ 79% từ hơn 2.200 người dùng. Giới chuyên môn đánh giá cao bầu không khí lấy cảm hứng từ loạt phim Indiana Jones và hệ thống chiến thuật chặt chẽ.

Thông số Chi tiết Nhà phát triển Robotality (Đức) Nhà phát hành Chucklefish Thể loại Chiến thuật theo lượt (Turn-based), RPG Công nghệ đồ họa Pixel/Voxel Hybrid Nền tảng PC (Steam)

Tuy nhiên, trò chơi cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều về cấu trúc nhiệm vụ. Một số trang tin công nghệ như PC Gamer nhận định rằng dù lối chơi ban đầu rất lôi cuốn, nhưng sự lặp lại trong cấu trúc nhiệm vụ có thể khiến người chơi cảm thấy đơn điệu sau một thời gian dài trải nghiệm. Nhìn chung, với mức giá dưới 5 USD, đây vẫn là một lựa chọn đáng giá cho những ai yêu thích dòng game chiến thuật ngắn, tập trung vào trải nghiệm không gian và tính toán đội hình.