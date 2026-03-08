Giải mã thủ đoạn giả mạo SMS Brandname: Kẻ gian can thiệp vào luồng tin nhắn thật thế nào? Thủ đoạn giả mạo SMS Brandname dùng thiết bị chuyên dụng chèn tin lừa đảo vào luồng tin thật của ngân hàng, khiến nạn nhân mất cảnh giác và sập bẫy.

Giả mạo SMS Brandname là kỹ thuật tấn công công nghệ cao, nơi tội phạm mạng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để chèn tin nhắn lừa đảo trùng tên thương hiệu chính thống. Phương thức này khiến các thông báo độc hại xuất hiện nối tiếp ngay trong luồng hội thoại thật của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, hoàn toàn phá vỡ lớp phòng thủ tâm lý của người dùng.

Cơ chế can thiệp luồng tin nhắn và kịch bản thao túng tâm lý

Theo thông tin từ cơ quan Công an, điểm nguy hiểm nhất của phương thức này nằm ở việc kẻ gian can thiệp kỹ thuật để chèn tên người gửi (Brandname). Do hệ thống điện thoại tự động gom nhóm các tin nhắn có cùng tên Brandname vào một luồng hội thoại, dòng tin lừa đảo sẽ ung dung xuất hiện ngay bên dưới các tin nhắn giao dịch thật mà người dân nhận hàng ngày.

Ảnh minh họa

Nội dung các tin nhắn giả mạo thường đánh mạnh vào tâm lý hoang mang hoặc kích động lòng tham của nạn nhân qua các kịch bản như:

Thông báo tài khoản bị khóa, gặp dấu hiệu bất thường hoặc sắp tạm ngừng giao dịch.

Yêu cầu hủy lệnh giao dịch đáng ngờ, cập nhật dữ liệu sinh trắc học khẩn cấp.

Thông báo nộp phạt vi phạm giao thông hoặc nhận tiền hoàn thuế.

Đi kèm với thông điệp thúc giục luôn là một đường link độc hại, yêu cầu người nhận phải truy cập ngay lập tức để "xác thực".

Quy trình chiếm đoạt tài khoản và các hình thức đe dọa đi kèm

Khi người dùng nhấp vào đường link, hệ thống sẽ chuyển hướng đến một trang web lừa đảo được thiết kế giao diện mô phỏng tỉ mỉ, giống hệt trang web chính thức của ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước. Tên miền của các trang web này thường chỉ khác biệt một vài ký tự rất khó phát hiện nếu không kiểm tra cẩn thận.

Tại đây, trang web giả mạo yêu cầu người dùng nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin thẻ tín dụng. Ngay khi hoàn tất thao tác, toàn bộ dữ liệu bảo mật sẽ truyền thẳng về máy chủ của kẻ gian. Bọn chúng lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện chuyển toàn bộ tiền đi trong thời gian ngắn.

Bên cạnh việc gửi tin nhắn, nhiều đối tượng còn gọi điện trực tiếp, tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc nhân viên ngân hàng. Chúng sử dụng các thuật ngữ pháp lý để đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định với lý do "phục vụ điều tra" hoặc "chứng minh vô tội".

Nguyên tắc an toàn và quy trình xử lý sự cố khẩn cấp

Để bảo vệ tài sản trước các hình thức lừa đảo tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn sau:

Không cung cấp thông tin bảo mật: Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hay mã PIN cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ nhà nước hay nhân viên ngân hàng.

Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hay mã PIN cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ nhà nước hay nhân viên ngân hàng. Không truy cập link lạ: Bỏ qua toàn bộ đường link gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội. Nếu nghi ngờ, hãy gọi trực tiếp đến tổng đài chính thức của ngân hàng.

Bỏ qua toàn bộ đường link gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội. Nếu nghi ngờ, hãy gọi trực tiếp đến tổng đài chính thức của ngân hàng. Tăng cường bảo mật: Bật xác thực hai lớp và kích hoạt tính năng nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng.

Bật xác thực hai lớp và kích hoạt tính năng nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng. Nhận diện đúng quy trình làm việc: Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Trong trường hợp vô tình làm theo hướng dẫn của kẻ gian, người dân cần giữ bình tĩnh và thực hiện ngay các bước xử lý khẩn cấp: