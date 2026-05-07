Kinh tế Giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng: “Cú bứt tốc” ngoạn mục từ các xã, phường Với những chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng đang có những chuyển động tích cực. Đáng chú ý là tỷ lệ giải ngân khối xã, phường và đặc khu ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, tạo đà vững chắc hoàn thành chỉ tiêu chung năm 2026.

Dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn (thôn Thọ Hoàng 1 đi thôn Thọ Hoàng 2) xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Khi các xã, phường “bứt tốc”

Không còn cảnh nằm “trên giấy”, hay chờ đợi chỉ đạo từ cấp trên, thời điểm này, các công trình, dự án tại các xã, phường, đặc khu trở thành những công trường hối hả. Sự "bứt tốc" trong giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương đang cho thấy quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ này.

Tại xã Đắk Sắk, lĩnh vực đầu tư công có sự chuyển biến rất tốt. Thời điểm 19/5/2026, khi báo cáo tỷ lệ giải ngân trước cuộc họp UBND tỉnh, địa phương mới chỉ đạt trên 11%. Vậy nhưng, sau hơn 1 tháng “bứt tốc”, kết quả giải ngân hiện nay gấp hơn 7 lần.

Tuyến đường giao thông liên thôn xã Đắk Sắk hoàn thiện những hạng mục cuối



Theo Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk Nguyễn Văn Phò, kết quả tăng cao là do khi các công trình, dự án hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chính quyền xã bắt tay thi công, giải ngân ngay. Trước đó, thời gian để hoàn thiện quy trình này phải mất mấy tháng.

Năm 2026, xã Đắk Sắk được bố trí hơn 8,3 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công, cho 5 công trình, dự án. Đến nay, địa phương giải ngân trên 5,8 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch năm.

“ Ngay khi hoàn thiện danh mục, thủ tục dự án, chúng tôi xây dựng tiến độ giải ngân cho từng dự án theo từng tuần. Việc sắp xếp, phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, bảo đảm đủ năng lực chuyên môn được địa phương thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk Nguyễn Văn Phò

Theo ông Nguyễn Văn Phò, quá trình thực hiện, địa phương tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng, chậm thực hiện thủ tục thanh toán, địa phương nghiêm túc xử lý.

Cùng với đẩy nhanh giải ngân vốn các dự án đã phê duyệt trước đó, đối với 3 công trình động lực, với tổng nguồn vốn gần 40 tỷ đồng mới được tỉnh giao, địa phương đang đẩy mạnh triển khai.

Trong số này, có 1 công trình đang lựa chọn nhà thầu xây lắp, 2 công trình đang hoàn thiện thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Ngay sau khi hoàn thiện, xã sẽ bắt tay vào triển khai thi công.

Dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn (thôn Thọ Hoàng 1 đi thôn Thọ Hoàng 2) xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Chính quyền xã Đắk Sắk đang phát động cuộc vận động “hiến đất, hiến tài sản" trên đất của Nhân dân để làm đường giao thông nông thôn. Qua đó, địa phương vừa giải quyết được bài toán về giải phóng mặt bằng, vừa khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người dân trong xây dựng các dự án đầu tư phát triển. Xã sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa trong xử lý hồ sơ, chỉnh lý biến động giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Cũng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong từng khâu cụ thể, đến hết tháng 6/2026, xã La Dạ (Lâm Đồng) đã hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Theo ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ, năm 2026, địa phương được bố trí hơn 2,8 tỷ đồng, cho 6 dự án. Với đặc thù là xã miền núi, nguồn vốn hạn hẹp nên chính quyền không cho phép xảy ra sai sót, lãng phí hay chậm trễ ở bất cứ khâu nào.



“ Ngay từ khi tiếp nhận nguồn vốn, chúng tôi đã ứng dụng công nghệ quản lý trực quan thông qua việc thiết lập sơ đồ Gantt cho từng công trình cụ thể. Sơ đồ này phân rã chi tiết từng hạng mục công việc, đi kèm mốc thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm rõ ràng. Chủ tịch UBND xã La Dạ Trần Trung Hải

Ông Trần Trung Hải cho biết thêm, UBND xã ban hành kế hoạch chi tiết, phân công trực tiếp từng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phụ trách gắn chặt với từng công trình. Với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”, giúp địa phương nâng cao tính chủ động, loại bỏ hoàn toàn tâm lý đùn đẩy trách nhiệm.

Công trình sửa chữa Nhà văn hóa thôn 2, xã La Dạ (Lâm Đồng) đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi bàn giao



Cứ cố định mỗi tuần, xã tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân. Mọi khó khăn về thủ tục hành chính, mặt bằng đều được địa phương phân tích, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm.

Giải ngân tăng trên 40% chỉ sau hơn 1 tháng

Theo Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao cho 124 xã, phường, đặc khu trên 1.300 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương giải ngân hơn 714 tỷ đồng, đạt 53,13% kế hoạch. Kết quả này tăng 42,05% so với thời điểm 19/5/2026 (11,08%).

Nguyên nhân của sự bứt phá này, trước hết là do Lâm Đồng đã thay đổi phương thức điều hành, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn”. Một trong những giải pháp quan trọng là tỉnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công.

Tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk đã được thực hiện đạt hơn 97% giá trị hợp đồng (Ảnh: Hoàng Sa)

Lâm Đồng đã xây dựng phần mềm nội bộ theo dõi tiến độ giải ngân theo thời gian thực đối với từng xã, phường, đặc khu. Mọi thông tin về hồ sơ, thủ tục, tình trạng giải ngân được cập nhật liên tục từng giờ. Nhờ đó, lãnh đạo tỉnh nắm bắt ngay các vướng mắc để chỉ đạo xử lý, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải ngân vốn, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã phê bình các xã, phường và đặc khu có tỷ lệ giải ngân thấp. Tỉnh đã gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu địa phương.

Nhờ đó, tiến độ giải ngân khối xã, phường, đặc khu có sự "bứt tốc". Nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải ngân khá cao. Một số chủ đầu tư, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành.

Tỷ lệ giải ngân từ các xã, phường, đặc khu tăng cao đã kéo theo kết quả giải ngân toàn tỉnh cùng tăng tốc. Đến thời điểm này, Lâm Đồng đã giải ngân hơn 4.900 tỷ đồng, đạt hơn 24% kế hoạch đề ra.

So với kế hoạch, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Lâm Đồng chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, so với thời điểm cuối tháng 5/2026, kết quả này tăng vượt bậc, với hơn 3.200 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng hơn một tháng, tỷ lệ giải ngân của địa phương tăng hơn 16%.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nắm bắt tiến độ và khảo sát vị trí thuộc Dự án Đường ven biển

Theo đánh giá, hiện nay, Lâm Đồng còn nhiều “điểm nghẽn” trong đầu tư công. Trong đó, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là khó khăn lớn nhất còn hiện hữu.

Lâm Đồng sẽ tập trung đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nội dung này. Tỉnh giao UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Các sở, ngành liên quan đẩy nhanh xác định giá đất, phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án. Việc phối hợp tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, vật liệu xây dựng và các thủ tục chuyên ngành sẽ được các sở chuyên ngành tập trung… Tất cả tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, các giải pháp hiện đã triển khai, quan trọng nhất bây giờ là sự quyết tâm, quyết liệt đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

“ Giải ngân vốn đòi hỏi phải tận tâm, tận lực, tránh trường hợp đổ thừa trách nhiệm. Tới đây, nếu địa phương, đơn vị nào giải ngân không đạt, tỉnh dứt khoát trong công tác bố trí cán bộ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu, về phía Kho bạc Nhà nước chủ động bố trí cán bộ, công chức làm xuyên thứ bảy, chủ nhật để phục vụ công tác giải ngân. Có khối lượng tới đâu, kho bạc giải ngân tới đó, không được chậm trễ.

Thực tế, giải ngân vốn đầu tư công tại cấp xã vốn được xem là “khúc xương khó”, bởi những hạn chế về năng lực quản lý và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, bài toán này đang được giải quyết bằng một tâm thế hoàn toàn mới.

Sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu trong việc" bứt tốc" đầu tư công đang tạo ra nhiều sự thay đổi, biến áp lực thành động lực để các địa phương tự tin vươn lên.